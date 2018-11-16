2018-11-16T07:48:34+03:00
Общество

Как челябинские мальчишки с питерским «Зенитом» разделались

Русская медная компания сделала подарок победителям фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». Во время поездки в Санкт-Петербург наши команды успешно сражались со своими сверстниками из спортшколы легендарного клуба
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На экскурсии по Северной столице.На экскурсии по Северной столице.
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Представьте, ваш сын мечтает стать летчиком или космонавтом. И вдруг оказывается на настоящем космодроме или на борту суперсовременного истребителя. И притом в компании лучших астронавтов и пилотов! Так и в едва ли не сказочной истории, которая «приключилась» с юными южноуральскими футболистами. Две команды — «Спутник» из Копейска и «Колхозники» из поселка Новосинеглазово — получили уникальный подарок от Русской медной компании, недельную поездку в Санкт-Петербург на тренировочную базу спортшколы олимпийского резерва, академии футбольного клуба «Зенит». Прибавьте к этому обширную культурную программу, проживание в гранд-отеле «Невский», что в историческом центре Северной столицы и, конечно же, тренировки под руководством ведущих наставников футбольной школы легендарного «Зенита». А «на десерт» — контрольные матчи со сверстниками из клубной системы зенитовцев. Уф! Вот это здорово! Что еще нужно мальчишкам из обычных дворовых команд, и тем более в год проведения чемпионата мира по футболу в России!

Свой мундиаль

Конечно, такой подарок еще надо заслужить. И мальчишки это сделали. Обе команды — из Копейска и Новосинеглазово — стали победителями в своих возрастных группах в Суперфинале традиционного фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2018», который прошел в конце сентября на стадионе «Центральный» в Челябинске.

Победители «Метрошки» сдружились со своими питерскими сверстниками.

Победители «Метрошки» сдружились со своими питерскими сверстниками.

В Русской медной компании, которая является одним из главных партнеров турнира, справедливо отмечают, что «Метрошка» для мальчишек — это свой собственный чемпионат мира. Посудите сами: только в Суперфинале принимали участие 48 команд, которые представляли 23 города из шести регионов России. Для определения победителей было сыграно 104 матча. Всего же для участия в турнире-2018 заявилось порядка 400 команд. Чем не мундиаль в масштабах страны?

Для справки: Из положения о фестивале детского дворового футбола «Метрошка-2018». Соревнования проводятся в городах Челябинской области (Аша, Южноуральск, Кыштым, Сатка, Трехгорный, Коркино, Копейск, Троицк, Снежинск, Карталы, Миасс, Еманжелинск, Челябинск, Златоуст, Верхнеуральск), Республики Башкортостан (Сибай, Учалы), Свердловской области (Полевской, Каменск-Уральский), Курганской области (Шадринск), Оренбургской области (Орск). Первый этап: с 12 мая по 24 июня; с 15 августа по 2 сентября в каждом городе проходят отборочные игры в двух возрастных группах (2005 — 2006, 2007 — 2008 г. р.). Второй этап: сентябрь, Челябинск. Победители в своих возрастных группах из каждого города разыгрывают главный приз — Суперкубок «Метрошка-2018».

Уральские парни показали характер и волю к победе.

Уральские парни показали характер и волю к победе.

Уральский характер

Итак, юные челябинские футболисты «высадились» в Северной столице. Как заправские профессионалы расселились в дорогом отеле, что в паре минут от Дворцовой площади, величественного Казанского собора и Храма Спас на Крови. Питание — в ресторане отеля и в кафе.

Впереди — неделя тренировок в футбольной академии питерского «Зенита» под руководством мастеровитых наставников и познавательные экскурсии по одному из самых красивых российских городов.

— «Зенит» — это один из брендов российского и европейского футбола. Победитель первенств СССР и четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, и это только часть обширной коллекции наград. Мы тренировались на прекрасных газонах, с лучшими тренерами спортивной академии. И это были очень серьезные занятия, как говорят, от и до. Пахали до седьмого пота. Перенимали технические, тактические навыки, — делится впечатлениями тренер копейского «Спутника» Владимир Чигинцев.

На экскурсии по Северной столице.

На экскурсии по Северной столице.

— Наверное, вас так хорошо натренировали, что в контрольных товарищеских матчах в конце этих тренировочных сборов и «Спутник» (Копейск, возраст 12 — 13 лет), и «Колхозники» (Новосинеглазово, 10 — 11 лет) уверенно переиграли сверстников из футбольной академии «Зенита»? — вопрос тренеру последних Михаилу Комарову?

— Не скажу, что уж очень уверенно. С разницей в два мяча. Уральские парни показали характер и волю к победе. Этого нам не занимать. Ведь и чемпионами «Метрошки» тоже просто так не становятся (улыбается). «Спутник» выиграл у «Зенита» со счетом 10:8, мы — 5:3.

Зенитовцы играли дерзко, активно, остро. Но мы не стали ввязываться в такой, по сути, открытый футбол. Не носились, как сумасшедшие по полю. Сказал, чтобы играли без паники, не пасовали перед напором питерцев, встречали игроков в средней зоне, больше делали передач, лишний раз не прессинговали, а берегли силы. Видимо, это сработало.

Горжусь мальчишками. Получился хороший матч с хорошей командой. «Спутник» тоже одержал красивую, волевую победу, дожав «Зенит» в концовке игры.

Наши в «Зените»

На игры челябинских мальчишек приходили смотреть и наставники зенитовской академии футбола, а также директор спортивной школы.

Один из питерских тренеров, Максим Коваленко, после матчей не скрывал, что и он, и другие наставники высматривают перспективных, талантливых мальчишек из других регионов.

— У нас работает 16 филиалов по всей России. Каждый год туда проходят отбор примерно 2500 детей. 400 самых перспективных продолжают заниматься в филиалах, и только три десятка лучших переходят в «головной офис» — в Академию в Санкт-Петербурге, — рассказал Максим Коваленко.

С юными футболистами работали ведущие тренеры спортшколы «Зенита».

С юными футболистами работали ведущие тренеры спортшколы «Зенита».

А теперь новость, претендующая едва ли не на сенсацию! Десятилетний Владислав Савичев из дворовой команды «Колхозники» попал на просмотр в Академию «Зенита». Тренеры присмотрелись к Владу, потом пригласили на дополнительную тренировку в основную команду. А после он на «отлично» сдал все необходимые функциональные тесты. В середине ноября Савичева снова ждут в Академии, где он пройдет недельный курс интенсивных тренировок под руководством и присмотром главных наставников спортивной школы и основной команды.

— Я всегда играю не за себя, а за команду. Стараюсь принимать правильные решения на поле. Поездка в Питер и на базу «Зенита» — это супер. Буду стараться показать себя, а там как тренеры решат, — поделился впечатлениями Владислав.

Некогда скучать

Кстати, Русская медная компания организовала не только тренировки, но и прекрасный познавательный досуг для мальчишек и их тренеров. Океанариум, крейсер «Аврора», Кронштадт, Кунсткамера, обзорная экскурсия по городу, тематическая экскурсия «Военно-морской Санкт-Петербург» — скучать было некогда.

А в довершении всего — поход на матч группового этапа «Лиги Европы». На новеньком стадионе «Крестовский» питерский «Зенит» встречался с французским «Бордо».

Мальчишки между собой делали ставки на исход поединка. Сошлись во мнении, что «Зенит» победит — 3:1. Почти угадали. Питерцы выиграли — 2:1. Если бы еще Дзюба пенальти тогда забил…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности:

— Уверена, путешествие надолго останется в памяти у мальчишек. Поездка в Санкт-Петербург, в гости к футбольной команде «Зенит» — это незабываемое приключение. Ребята посмотрели, как организована работа профессионального клуба, потренировались под руководством ведущих специалистов, обменялись опытом со своими сверстниками. Смогли увидеть знаменитые достопримечательности Северной столицы, узнать много нового и полезного.

Такие поездки победителей футбольного фестиваля «Метрошка» в Санкт-Петербург уже второй год становятся если не путевкой в жизнь, то мощной мотивацией для ребят стремиться к новым вершинам и выкладываться на 100% в том, что они считают делом своей жизни

ДЛЯ СПРАВКИ

Русская медная компания (АО «РМК») — генеральный партнер фестиваля «Метрошка-2018». В этом году на проведение отборочных и финальных игр турнира РМК выделила порядка 2,7 млн рублей. Кроме того, победители фестиваля получили от компании полный комплект брендированной футбольной экипировки и право на оплачиваемую недельную поездку в Санкт-Петербург на базу ФК «Зенит».

Новости компаний.

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