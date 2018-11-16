2018-11-16T15:31:12+03:00
Общество

В Карабаше ликвидируют накопленный вред окружающей среде

Минэкологии, Росприроднадзор, Челябинская область и РМК договорились о сотрудничестве в реализации масштабного экологического проекта
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Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и Русская медная компания (АО «РМК») 16 ноября 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве по реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде на территории Карабашского городского округа (Челябинская область). Подписание соглашения состоялось в рамках совещания по вопросам реализации федеральных целевых программ в сфере охраны природы в Челябинской области, которое прошло в Челябинске под председательством министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.

В рамках достигнутых договоренностей стороны планируют сотрудничать, в том числе по вопросам строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища, а также по проектам реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального образования. Общая площадь территории округа, которую планируется реабилитировать, превысит 320 гектаров. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

Комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Ликвидация уже накопленного экологического ущерба является такой же равнозначной задачей, что и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях Челябинской области».

В рамках соглашения планируется включить пойму реки Сак-Элга, часть территории Поклонной горы, пойму Рыжего ручья, сформировавшиеся в XX веке хвостохранилища «Карабашского медеплавильного комбината» и часть городской территории в федеральные целевые программы, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Город Карабаш — один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началось в 1910 году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Реализация проекта восстановления нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стала возможной благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината — медеплавильного завода «Карабашмедь». Он вошел в состав Русской медной компании в 2004 году. С этого момента на предприятии начинается масштабное техническое перевооружение, призванное увеличить мощность и повысить экологическую безопасность производства. С 2004 года на эти цели РМК направила более 18 млрд рублей, что позволило сократить выбросы в 20 раз к уровню 2000 года. В 2017 году компания уже инициировала за счет собственных средств проект по рекультивации хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината. Проект прошел государственную экологическую экспертизу. В этом году РМК приступила к реализации технического этапа рекультивации. В 2019 году будет начат биологический этап рекультивации: на месте бывшего хвостохранилища появится благоустроенный сквер с растительностью и малыми архитектурными формами.

Комментирует президент РМК Всеволод Левин: «Масштабная модернизация производства завода «Карабашмедь» позволила нам добиться существенного снижения нагрузки предприятия на окружающую среду, что сделало возможным и целесообразным реабилитацию нарушенных территорий Карабашского городского округа. Мы рады, что наша инициатива по ликвидации накопленного экологического ущерба получила одобрение Министерства экологии России, Росприроднадзора и правительства Челябинской области. Уверен, вместе с партнерами по соглашению нам удастся успешно решить поставленные задачи и помочь природе восстановиться, чтобы карабашцы могли жить и работать в комфортных и благоприятных условиях».

Ежегодно РМК направляет на природоохранные мероприятия и программы рационального использования ресурсов в регионах присутствия 1,5 млрд рублей. Помимо проектов, направленных на повышение экологической безопасности производств, сюда входят, например, инициативы по восстановлению лесных угодий и зарыблению водоемов.

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