Такой массовый детский футбол нам нужен!

Шесть регионов России, 23 города, более четырех тысяч участников! При поддержке Русской медной компании фестиваль детского дворового футбола «Метрошка», стартовав в середине мая, официально закрыл сезон в конце октября! Финальным аккордом стала поездка победителей турнира — команд «Спутник» (Копейск) и «Колхозники» (Новосинеглазово) в Санкт-Петербург. Вчера чемпионы и организаторы фестиваля поделились своими впечатлениями.

Поехать в Северную столицу и попасть в легендарный питерский «Зенит». Мечта любого юного футболиста! Не правда ли? Для 10-летнего Влада Савичева из поселка Новосинеглазово эта мечта уже превращается в реальность. И все благодаря участию в фестивале дворового футбола «Метрошка», который проводится под патронажем Русской медной компании. Его команда с веселым названием «Колхозники», пройдя через жесткое «сито» пятимесячного турнира стала победителем «Метрошки». Главный приз фестиваля — поездка в Санкт-Петербург и тренировки под руководством лучших наставников Академии футбольного клуба «Зенит». Но и это еще не все. Тренеры Академии увидели в 10-летнем мальчишке задатки будущего мастера и пригласили Влада заниматься в легендарной спортивной школе.

В «Зенит» — здорово!

— Только дома по приезде из Санкт-Петербурга отец сказал, что меня пригласили в Академию «Зенита». Ему позвонил один из лучших тренеров спортивной школы. Сказал, что готовы взять меня в команду игроков 2007 — 2008 годов рождения. В начале ноября мы с папой снова летали в Питер. Там я еще раз сдал тесты по функциональной и технической подготовке. Бегал короткие отрезки, прыгал, тренировался вместе с командой, — рассказывает Влад Савичев.

Влада Савичева из дворовой команды пригласили в футбольную академию «Зенита»

— Ты прошел отбор?

— Тренер сказал, что я им подхожу и у меня есть хорошие перспективы. Нужно только работать, упорно тренироваться — и у меня все получится.

— Придется переехать в Санкт-Петербург вместе с родителями?

— Мы сейчас решаем этот вопрос. Может быть, пока я буду тренироваться дома, дистанционно. Выполнять задания тренеров и приезжать раз в месяц в «Зенит» сдавать тесты и проходить дополнительное обучение. Но в клубе пообещали, что помогут родителям найти работу и посодействуют с жильем. Не исключено, что всей семьей переедем в Санкт-Петербург…

— Чем запомнились тренировки в составе юношеской команды «Зенита»?

— Там тренеры много подсказывают во время игр, во время занятий. Не помню, чтобы на кого-то кричали. Если ошибся, говорят, что это не страшно, а показывают, как нужно исправиться.

— В школе как успехи? Какие оценки? Наверняка на учебу с таким графиком тренировок и игр времени не остается?

— У меня в школе пятерок больше чем четверок. Только весной, перед началом каникул немного времени не хватало. Но потом исправился, подтянул оценки. Сейчас все нормально. Нам и тренер говорит, что учеба — это как вторая тренировка. Нужно все стараться делать хорошо и без ошибок. И в школе внимательно слушать учителей. Запоминать, думать, решать задачки. Стараться успевать по всем предметам. Спорт он дисциплинирует и помогает.

— Твой кумир в футболе?

— Испанский полузащитник, чемпион мира и Европы Андрес Иньеста. Он классный распасовщик. Стараюсь у него учиться.

А наши победы в контрольных матчах над зенитовцами — это не моя заслуга. Это классно сыграла вся команда!

В играх с «Зенитом» челябинцы одержали победы.

РМК — надежный, стабильный партнер

Президент фестиваля «Метрошка» Дмитрий Борщев справедливо отметил, что этот турнир для мальчишек — это «микрочемпионат мира» со своими эмоциями, победами и поражениями, бескомпромиссной борьбой.

— Русская медная компания, организаторы турнира сумели создать прекрасную атмосферу большого футбольного, спортивного праздника. За последние годы турнир из регионального превратился в масштабный всероссийский. В планах — довести число территорий с шести до 10, а число участников — с четырех тысяч до 5200. Немного изменится и структура турнира. Он будет начинаться уже в конце апреля и заканчиваться в конце сентября.

Русская медная компания — это надежный, стабильный партнер, благодаря которому мы уже не первый год успешно проводим такой фестиваль. Реализуем новые творческие, креативные, яркие проекты.

Поездка в Северную столицу запомнилась ребятам и большой экскурсионной программой. Крейсер «Автора», Океанариум, Кронштадт, Кунсткамера, обзорная экскурсия по городу, тематическая экскурсия «Военно-морской Санкт-Петербург». А в довершение всего — поход на матч группового этапа «Лиги Европы». На новеньком стадионе «Крестовский» питерский «Зенит» тогда выиграл у французского «Бордо». Сама Академия «Зенита» — это большая дружная футбольная семья. Победители «Метрошки» уже второй год приезжают сюда на тренировки. Нас приветливо встретили, как давних знакомых. А мальчишки гордились полным комплектом новенькой экипировки, которой их обеспечила Русская медная компания. Мы уверены, что благодаря первым победам на фестивале «Метрошка» кто-то из участников сможет в дальнейшем продолжить карьеру профессионального футболиста, — рассказывает Дмитрий Боршев.

Руководитель спортшколы по футболу «Метар» Ян Курьятов, как спортивный специалист, также отметил одну важную деталь:

— Представьте, каждая команда, которая участвует в турнире, получает на память игровые футболки, медали, грамоты, призы, сладкие подарки. Для мальчишек такие символы их достижений — это очень весомая награда, и это запоминается на всю жизнь. Отрадно, что Русская медная компания вкладывает средства в развитие детского массового спорта. Это здорово!

Для справки: Из положения о фестивале детского дворового футбола «Метрошка-2018». Соревнования проводятся в городах Челябинской области (Аша, Южноуральск, Кыштым, Сатка, Трехгорный, Коркино, Копейск, Троицк, Снежинск, Карталы, Миасс, Еманжелинск, Челябинск, Златоуст, Верхнеуральск), Республики Башкортостан (Сибай, Учалы), Свердловской области (Полевской, Каменск-Уральский), Курганской области (Шадринск), Оренбургской области (Орск). Первый этап: с 12 мая по24 июня; с 15 августа по 2 сентября в каждом городе проходят отборочные игры в двух возрастных группах (2005 — 2006, 2007 — 2008 г.р.). Второй этап: сентябрь, Челябинск. Победители в своих возрастных группах из каждого города разыгрывают главный приз — Суперкубок «Метрошка-2018».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Федорова, помощник советника президента АО «Русская медная компания»:

— Мы не ошиблись с форматом проведения этого турнира. В нем участвуют тысячи мальчишек. Играют во дворах, на спортивных площадках, тренируются, соревнуются между собой. К тренерам приходят ребята всех возрастов. И все занимаются футболом. Это то, что называют массовым спортом, привлечением к здоровому образу жизни.

Детишки играют в этом турнире практически на протяжении полугода. Чем не настоящий чемпионат! География фестиваля «Метрошка» растет, и это радует. Русская медная компания будет поддерживать такие начинания. В этом году РМК выделила более 4,5 миллиона рублей на проведение фестиваля «Метрошка» и поездку лучших детских команд в Санкт-Петербург. В следующем году в связи с увеличением числа участников эта цифра, скорее всего, увеличится.

ЗНАЙ НАШИХ!

Контрольные матчи со сверстниками из питерского «Зенита» и «Спутник», и «Колхозники выиграли. Копейчане со счетом — 5:3, юные футболисты из Новосинеглазово — 10:8.

— Обе победы, как говорят в игровых видах спорта, оказались волевыми. Только во второй половине игры уральские мальчишки склонили чашу весов в свою пользу. Сказалось и то, что в течение недели мы тренировались на базе «Зенита» под руководством тренеров легендарного клуба. Многое увидели, многое переняли, многому научились. Это здорово, что Русская медная компания проводит такие турниры, приглашает команды в Северную столицу, в «сердце» одного из лучших клубов Европы. «Зенит», напомню, — победитель первенств СССР и четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Академия «Зенита» — это 16 филиалов по всей России. Каждый год туда проходят отбор примерно 2500 детей. 400 самых перспективных продолжают заниматься в филиалах, и только три десятка лучших переходят в «головной офис», — говорит тренер копейского «Спутника» Владимир Чигинцев.

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