Кому доверить груз: выбираем надежную транспортную компанию

Отечественный рынок грузоперевозок показывает стабильный рост. За семь месяцев текущего года перевозки грузов российским транспортом составили порядка 4,5 млрд тонн, а это на 5,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт — 2,9 млрд тонн, на 7,5% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

Именно поэтому в условиях растущего спроса компании-перевозчики стремятся к высокому качеству сервиса, соблюдению сроков доставки и гарантиям стопроцентного сохранения груза. Однако такие услуги могут гарантировать далеко не все представители этой сферы. О том, по каким показателям выбрать оператора при перевозке груза, нам рассказал генеральный директор транспортной компании «ПОТОК» в Челябинске Вячеслав Шигарев.

Вячеслав Шигарев, генеральный директор ООО «ПОТОК»

Цена — не решающий фактор

Перевозка груза — дело ответственное, поэтому в данной сфере заказчики ориентируются не на цену, которую предлагает перевозчик, а на его репутацию и надежность.

— Нашими заказчиками являются компании производственных и машиностроительных отраслей, промышленные предприятия, а также предприятия сферы электрооборудования и деревообработки. Поэтому мы занимаемся перевозкой всех видов грузов: габаритных и негабаритных, опасных грузов, разного вида оборудования, а также грузов, требующих особо бережной транспортировки, — говорит директор ООО «ПОТОК» Вячеслав Шигарев.- Такие заказчики, прежде всего, ориентируются на качество сервиса и, конечно же, гарантии сохранности груза.

Из этого можно сделать вывод, что гарантию перевозок и широкий спектр услуг в состоянии обеспечить только крупные компании, которые могут продемонстрировать гибкость логистики и большой автопарк с широким выбором техники для любого требования заказчика.

— Наша компания занимает лидирующие позиции в данном сегменте и развивается в новых направлениях, а наши клиенты рекомендуют ООО «ПОТОК» своим бизнес-партнерам, — добавляет Вячеслав Шигарев.

Развитие во всех направлениях

Обеспечивая клиенту максимальный сервис, в компании «ПОТОК» предоставляют сразу несколько услуг в режиме одного окна. В том числе это касается страхования груза и отслеживания заказчиком его транспортировки на любом этапе: от места его погрузки и до конечного адреса выгрузки.

— Специалисты нашей компании постоянно проходят обучение, повышая свой профессионализм и отлично ориентируясь во всех изменениях страхового законодательства, логистики и юриспруденции. Мы работаем с несколькими страховыми компаниями, поэтому готовы предоставить клиентам развернутую страховую защиту от рисков при перевозке грузов, — подчеркивает директор ООО «ПОТОК». — Кроме того, клиенту предоставляется возможность отслеживать процесс перевозки и знать, на каком этапе находится выполнение заказа. Скажу более, я сам контролирую перевозки практически 90% грузов и несу за это личную ответственность. Я в этой сфере работаю уже 15 лет: прошел нелегкий путь от менеджера по работе с клиентами до руководителя собственного бизнеса. Поэтому при оформлении договора мы учитываем все особенности перевозимого груза. А при возникновении спорных ситуаций максимально поддерживаем контакт с клиентом и предлагаем свои решения вопросов.

Являясь членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, компания «ПОТОК» регулярно принимает участие в международных выставках и бизнес-форумах. Благодаря этому открываются новые направления грузоперевозок.

— Осенью текущего года наша компания принимала участие в форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в качестве члена делового союза. Благодаря налаживанию российско-узбекской дружбы и делового сотрудничества с ноября текущего года мы осуществляем грузоперевозки по направлениям: Челябинск — Ташкент — Челябинск, Екатеринбург — Ташкент — Челябинск, Курган — Ташкент- Челябинск, — говорит Вячеслав Шигарев. — Также у нас сейчас активно развивается направление грузоперевозок в Европу, в частности, в Чешскую Республику. Туда чаще всего отправляем стройматериалы из Челябинской и Московской областей.

В планах ООО «ПОТОК» — открытие в Челябинске филиала крупной японской компании. Она владеет своими морскими паромами, а для заказчиков будут доступны услуги перевозок по Японии всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, морским.

— В этом году вместе с Центром поддержки экспорта Челябинской области наша компания участвовала в Российско-Азербайджанской выставке в Центре Гейдара Алиева в Баку, после чего совместно с партнерами начали разрабатывать направление грузоперевозок Челябинск — Екатеринбург — Иран, — отмечает директор ООО «ПОТОК».

Опыт и репутация на рынке, стабильное финансовое положение, развитая система логистики и широкий комплекс предоставляемых услуг, активная экспансия в регионы и другие государства, открытие новых подразделений и личная активность руководства — все эти параметры являются составляющими успеха компании «ПОТОК» и показателем надежности для клиентов, которым требуются услуги грузоперевозок в Челябинске.

— Персональный подход к каждому клиенту, оперативное решение всех возникающих задач и спорных вопросов предоставляют возможность нашим заказчикам выбирать оптимальный вариант доставки любых грузов через одного экспедитора — ООО «ПОТОК» — подчеркивает Вячеслав Шигарев.

Опыт и репутация прежде всего

На вопрос о самых необычных грузах, которые пришлось доставлять, Вячеслав Шигарев ответил: «За годы своей работы мы доставляли самые разнообразные грузы. Поэтому если кому-то какой-либо груз и покажется нестандартным, то для нас это обычная ситуация, с которой мы справимся благодаря высокому уровню наших логистических возможностей».

Радиоактивное оборудование, взрывоопасные грузы, эксклюзивные подарки и элитный алкоголь — все это входит в список часто доставляемых грузов компанией «ПОТОК» как в сфере международной, так и внутрироссийской транспортной логистики.

Услугами данной компании пользовались организаторы матчей Кубка Дэвиса в Новом Уренгое. Сотрудники ООО «ПОТОК» перевозили металлоконструкции при возведении небоскреба «АхматТауэр» в Грозном, а также при строительстве стадионов в Самаре, Ростове-на-Дону и Москве к Чемпионату мира по футболу-2018. Строительство многофункционального комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой группы «Газпром» — и этот масштабный проект реализовывался с помощью услуг грузоперевозок компании «ПОТОК». В компанию также часто обращаются заказчики нефтегазовой отрасли, производственных, торговых и сервисных компаний и даже частные лица.

— Возили практически все. Теперь мечтаю о перевозке космического оборудования, — смеется Вячеслав Шигарев.

Хотя, учитывая опыт и профессионализм компании «ПОТОК», эта мечта имеет все шансы на осуществление.

Справка

Транспортная компания «ПОТОК» работает на рынке грузоперевозок в Челябинске более шести лет, постоянно развиваясь и устанавливая новые деловые контакты. ООО «ПОТОК» ежегодно является участником ряда международных выставок: ТрансКазахстан, EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN, Ташкентский бизнес-форум, Нефть и газ Каспия, Expo-Russia Kazakhstan. Директор компании Вячеслав Шигарев принимал участие в составе бизнес-миссии с правительством и губернатором Челябинской области в Узбекистан и Японию с участием глав государств. Это позволяет компании выходить на международный уровень, а клиентам предоставляет максимально широкий перечень направлений грузоперевозок.

Транспортная компания «ПОТОК»

г.Челябинск, ул. Ярославская, 1, оф. 305;

Тел.: (351) 223-77-82;

e-mail: shigarev.v@mail.ru

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