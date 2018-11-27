Партнером Премии-2018 стала Ассоциация «Глобальная энергия»

Партнером VI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» стала Ассоциация «Глобальная энергия» — неправительственная организация, созданная для популяризации и поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. В рамках торжественной церемонии вручения премии за лучшие проекты в сфере малой распределенной и альтернативной энергетики 7 декабря в Москве состоится и награждение победителей общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов «Энергия молодости» — одной из ключевых программ Ассоциации «Глобальная энергия».

Вручение двух престижных премий на одной площадке — «Малая энергетика — большие достижения» и «Энергия молодости» — это пример сотрудничества двух конкурсов, главная цель которых — поощрить яркие разработки и проекты в сфере энергетики, поддержать инновационный путь развития данной отрасли. Но если первая премия выявляет лучшие реализованные бизнес-проекты года в сфере малой распределенной и альтернативной энергетики, то премия «Энергия молодости» выявляет наиболее перспективные научные исследования и разработки молодых ученых и стимулирует их исследовательскую деятельность в области энергетики.

Напомним, VI Международная премия «Малая энергетика — большие достижения» будет вручаться по 6 номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли». Победители в каждой номинации будут определены по результатам независимого голосования членов Экспертного совета и озвучены в ходе Торжественной церемонии 7 декабря. Победители получат почетный диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», выполненную златоустовскими мастерами из драгоценных металлов и уральских камней.

Общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в сфере энергетики «Энергия молодости» проводится по трем номинациям, и на данный момент уже определены победители:

1 номинация «Традиционная энергетика (газ, уголь, нефть, тепловая и электрическая энергия) — Евдокимов Иван Андреевич за проект «Разработка самоустраняющихся запорных элементов муфты ГРП, применяемых при добыче углеводородов методом многостадийного гидроразрыва пласта».

2 номинация «Нетрадиционная энергетика (ВИЭ, атомная энергетика, водородная энергетика, биоэнергетика)» — Лупоносов Юрий Николаевич за проект «Полупрозрачные и гибкие солнечные батареи на основе новых органических материалов с повышенной стабильностью».

3 номинация «Новые технологии (принципиально новые виды технологий/материалов/ для получения энергии)» — Федотов Станислав Сергеевич за проект «Разработка калий-ионного аккумулятора на основе полианионных электродных материалов».

Каждый победитель конкурса «Энергия молодости» получит почетный диплом и грант в размере 1 миллиона рублей для продолжения своего исследования.

Торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов состоится 7 декабря 2018 г. в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: ул. Ильинка, 6/1, строение 1. Регистрация на мероприятие и подробности на сайте проекта, а также в Оргкомитете Премии: +7 904 81 35 383, energo@energo-union.com Мария Неволина, исполнительный директор Ассоциации малой энергетики

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