7 декабря в Москве назовут лучшие проекты малой и альтернативной энергетики года

7 декабря в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоится Торжественная церемония вручения VI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения». За главную награду конкурса — статуэтку «Золотая молния» — будут бороться 90 компаний из России, Японии, Италии, Германии и Республики Беларусь. Также в рамках мероприятия состоится награждение победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в сфере энергетики «Энергия молодости».

Премия «Малая энергетика — большие достижения», учрежденная Российской Ассоциацией малой энергетики при поддержке бизнес-объединения «Деловая Россия», комитета энергетики Государственной Думы и Минэнерго РФ, в этом году будет вручаться по 6 номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт», «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт», «Лучший проект в области альтернативной энергетики», «Инновационная разработка в сфере энергетики», «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».

За два с половиной месяца в оргкомитет конкурса поступило 90 заявок из России, Японии, Италии, Германии и Республики Беларусь. География реализованных проектов в этом году впервые перешагнула Атлантический океан: на конкурс были заявлены проекты распределенной генерации, построенные в Нью-Йорке (энергоцентр «Times Square Ecomax» на крыше одного из небоскребов Манхэттена), в бразильском городе Сан-Паоло (самый большой в мире энергоцентр на свалочном газе Caieiras), но самое главное — в десятках регионах России: от Забайкальского края до Калининградской области. Как отмечают в Оргкомитете, это свидетельствует о том, что малая распределенная энергетика в России динамично развивается. По данным McKinsey&Company, в 2017 г. в России совокупная мощность объектов распределенной генерации составила около 24 ГВт — это 9,5% от мощности всей энергосистемы страны.

Победители в каждой номинации определялись по результатам независимого голосования членов Экспертного Совета Премии. Самая напряженная борьба традиционно развернулась в номинации «Лучший проект в области альтернативной энергетики». На суд экспертов были представлены такие инновационные проекты, как ветряная электростанция в арктическом поселке Тикси, способная работать в экстремальных условиях Заполярья (совместный проект ПАО «РусГидро» и Komaihaltec Inc), солнечная электростанция «Нива» в Астраханской области, которая после запуска второй очереди может стать крупнейшей СЭС в России (Группа компаний «Хевел»), группа инновационных биогазовых комплексов в Брестской области Белоруссии, производящие биогаз путем анаэробной переработки навоза (ОДО «ЭНЭКА»), сетевая солнечная электростанция в парке «Зарядье» и мн. др.

Большая конкурентная борьба развернулась и в номинации «Инновационная разработка в сфере энергетики». На победу претендуют как крупнейшие исследовательские центры, авторитетные инжиниринговые компании, так и российские ВУЗы. Так, ученые сразу двух уральских университетов — ЮУрГУ и УрФУ — предложили свое решение проблемы накопления энергии (одной из 12 глобальных проблем человечества). Кроме того в рамках конкурса были презентованы такие разработки, как катамаран «Эковолна» (первый российский инновационный водный транспорт на электродвигателях и солнечных батареях) и мобильная солнечная автономная энергоустановка (прицеп, оснащенные шестью солнечными модулями) и др.

«Проекты 2018 года соответствуют высоким конкурсным критериям, — заявил организатор проекта, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов. — В них использованы передовые технологии для отрасли, предугаданы тренды, найдены успешные технологические решения».

Победители в шести номинациях, отобранные по результатам независимого голосования членов Экспертного совета, получат почетный диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», изготовленную златоустовскими мастерами из драгоценных металлов и уральских камней.

Кроме того, в рамках церемонии состоится награждение победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в сфере энергетики «Энергия молодости» — одного из ключевых конкурсных проектов Ассоциации «Глобальная энергия». Конкурс проводится по трем номинациям, и на данный момент уже определены победители:

1 номинация «Традиционная энергетика (газ, уголь, нефть, тепловая и электрическая энергия) — Евдокимов Иван Андреевич за проект «Разработка самоустраняющихся запорных элементов муфты ГРП, применяемых при добыче углеводородов методом многостадийного гидроразрыва пласта».

2 номинация «Нетрадиционная энергетика (ВИЭ, атомная энергетика, водородная энергетика, биоэнергетика)» — Лупоносов Юрий Николаевич за проект «Полупрозрачные и гибкие солнечные батареи на основе новых органических материалов с повышенной стабильностью».

3 номинация «Новые технологии (принципиально новые виды технологий/материалов/ для получения энергии)» — Федотов Станислав Сергеевич за проект «Разработка калий-ионного аккумулятора на основе полианионных электродных материалов».

Каждый победитель конкурса «Энергия молодости» получит почетный диплом и грант в размере 1 миллиона рублей для продолжения своего исследования.

Торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов состоится 7 декабря 2018 г. в 14.00 в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: ул. Ильинка, 6/1, строение 1. Генеральные партнеры: Группа компаний «МКС», MWM Austria Gmbh. Регистрация на мероприятие и подробности на сайте проекта.

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