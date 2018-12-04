«Комсомолка» наградила победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Накануне в конференц-зале «Х.О.» на территории отеля SMOLINOPARK не смолкали овации: в этот день коллеги и партнеры чествовали победителей проекта народного голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».
Жители Южного Урала выбирали победителей в 24 номинациях, а всего в конкурсе приняло участие порядка 150 компаний строительной сферы.
— Данный проект медиахолдинг «Комсомольская правда» в Челябинске реализовал впервые. И я хочу сказать «спасибо» всем участникам и партнерам за доверие и помощь в его проведении, — говорит директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Вместе с вами мы рассказали южноуральцам о новых технологиях и материалах для строительства и ремонта, а также о компаниях, которые помогут сделать жилье современным и уютным.
Лариса Шелюгина, заместитель начальника Управления жилищной политики Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области
Проект «Лучший строитель — 2018. Южный Урал» был реализован при поддержке Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Торжественную церемонию награждения открыла заместитель начальника Управления жилищной политики Лариса Шелюгина. Перед собравшимися также выступил первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов, который рассказал о возможностях ЮУТПП в поддержке бизнесменов.
Игорь Аристов, первый вице-президент ЮУТПП
По результатам народного голосования победителями проекта «Лучший строитель — 2018. Южный Урал» стали:
«Леруа Мерлен» в номинацмии «Лучший строительный магазин»;
CHELSI в номинации «Лучший строительный рынок»;
АН «Стрижи» в номинации «Лучшее агентство недвижимости»;
ООО ПСК «СТРОЙ-Т» в номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья эконом-класса»;
Строительная компания «Легион» в номинациях «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса» и «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья бизнес-класса»;
Строительная компания Plekhanov в номинации «Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства»;
ООО «ТИХО74» в номинациях «Лучшая компания, оказывающая услуги в сфере ремонта и благоустройства зданий» и «Прорыв года»;
«Мир Дерева» в номинации «Лучшая деревообрабатывающая компания/предприятие»;
ЖК «Ясный берег» в номинациях «Лучший жилой комплекс» и «Лучший клиентский сервис»;
Загородный поселок «ЖУРАВЛИ» в номинации «Лучший загородный поселок»;
«Челябдорремстрой» в номинации «Лучшая компания в дорожно-строительной отрасли»;
Челябинский завод современных конструкций в номинации «Лучший производитель строительных конструкций»;
Южно-Уральский государственный технический колледж в номинации «Лучшая компания/учреждение для подготовки кадров в строительной области»;
Лейла Рудь в номинации «Лучший эксперт в сфере жилья»;
Студия дизайна и интерьера «Интерьерком» в номинации «Лучший дизайнер»;
Компания «Окна Оптима» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже окон»;
Онлайн-гипермаркет «Русдверь» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже дверей»;
ООО «Уральские Строительные Смеси» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже сухих строительных смесей»;
«Компания Металл Профиль» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже строительных материалов»;
Торгово-строительная компания «Зеленый мир» в номинации «Лучшая компания в сфере строительства загородного жилья»;
Салон декоративных покрытий LUX DECOR в номинации «Лучшая компания по производству декоративных покрытий».
Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит партнеров проекта «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».
Генеральный партнер — строительная компания «Сфера», партнеры: барбершоп Black Papa и интернет-магазин офисной мебели «МебельСити».
Фуршет для гостей проекта предоставлен рестораном выездного обслуживания «Дело вкуса», напитки предоставлены Центром пищевой индустрии «АРИАНТ».
Также мы благодарим шоуменку Каролину Барановскую, фокусника-иллюзиониста Александра Dark и саксофонистку Александру Леонову за яркие номера, которые подарили гостям незабываемые положительные эмоции.
Особую благодарность выражаем гостинице Smolinopark за предоставленное помещение и помощь в организации мероприятия.
Проект «Лучший строитель. Южный Урал» продолжит свою работу и в 2019 году.
Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит всех участников проекта, а также всех жителей Южного Урала, которые приняли участие в голосовании.
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