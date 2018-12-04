«Комсомолка» наградила победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Накануне в конференц-зале «Х.О.» на территории отеля SMOLINOPARK не смолкали овации: в этот день коллеги и партнеры чествовали победителей проекта народного голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».

Жители Южного Урала выбирали победителей в 24 номинациях, а всего в конкурсе приняло участие порядка 150 компаний строительной сферы.

— Данный проект медиахолдинг «Комсомольская правда» в Челябинске реализовал впервые. И я хочу сказать «спасибо» всем участникам и партнерам за доверие и помощь в его проведении, — говорит директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Вместе с вами мы рассказали южноуральцам о новых технологиях и материалах для строительства и ремонта, а также о компаниях, которые помогут сделать жилье современным и уютным.

Лариса Шелюгина, заместитель начальника Управления жилищной политики Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

Проект «Лучший строитель — 2018. Южный Урал» был реализован при поддержке Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Торжественную церемонию награждения открыла заместитель начальника Управления жилищной политики Лариса Шелюгина. Перед собравшимися также выступил первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов, который рассказал о возможностях ЮУТПП в поддержке бизнесменов.

Игорь Аристов, первый вице-президент ЮУТПП

По результатам народного голосования победителями проекта «Лучший строитель — 2018. Южный Урал» стали:

«Леруа Мерлен» в номинацмии «Лучший строительный магазин»;

CHELSI в номинации «Лучший строительный рынок»;

АН «Стрижи» в номинации «Лучшее агентство недвижимости»;

ООО ПСК «СТРОЙ-Т» в номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья эконом-класса»;

Строительная компания «Легион» в номинациях «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса» и «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья бизнес-класса»;

Строительная компания Plekhanov в номинации «Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства»;

ООО «ТИХО74» в номинациях «Лучшая компания, оказывающая услуги в сфере ремонта и благоустройства зданий» и «Прорыв года»;

«Мир Дерева» в номинации «Лучшая деревообрабатывающая компания/предприятие»;

ЖК «Ясный берег» в номинациях «Лучший жилой комплекс» и «Лучший клиентский сервис»;

Загородный поселок «ЖУРАВЛИ» в номинации «Лучший загородный поселок»;

«Челябдорремстрой» в номинации «Лучшая компания в дорожно-строительной отрасли»;

Челябинский завод современных конструкций в номинации «Лучший производитель строительных конструкций»;

Южно-Уральский государственный технический колледж в номинации «Лучшая компания/учреждение для подготовки кадров в строительной области»;

Лейла Рудь в номинации «Лучший эксперт в сфере жилья»;

Студия дизайна и интерьера «Интерьерком» в номинации «Лучший дизайнер»;

Компания «Окна Оптима» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже окон»;

Онлайн-гипермаркет «Русдверь» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже дверей»;

ООО «Уральские Строительные Смеси» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже сухих строительных смесей»;

«Компания Металл Профиль» в номинации «Лучшая компания по производству и продаже строительных материалов»;

Торгово-строительная компания «Зеленый мир» в номинации «Лучшая компания в сфере строительства загородного жилья»;

Салон декоративных покрытий LUX DECOR в номинации «Лучшая компания по производству декоративных покрытий».

Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит партнеров проекта «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».

Генеральный партнер — строительная компания «Сфера», партнеры: барбершоп Black Papa и интернет-магазин офисной мебели «МебельСити».

Фуршет для гостей проекта предоставлен рестораном выездного обслуживания «Дело вкуса», напитки предоставлены Центром пищевой индустрии «АРИАНТ».

Также мы благодарим шоуменку Каролину Барановскую, фокусника-иллюзиониста Александра Dark и саксофонистку Александру Леонову за яркие номера, которые подарили гостям незабываемые положительные эмоции.

Особую благодарность выражаем гостинице Smolinopark за предоставленное помещение и помощь в организации мероприятия.

Проект «Лучший строитель. Южный Урал» продолжит свою работу и в 2019 году.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит всех участников проекта, а также всех жителей Южного Урала, которые приняли участие в голосовании.

На правах рекламы.

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