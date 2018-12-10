2018-12-10T11:41:43+03:00
Экономика

В Москве вручили «Золотые молнии» — главную награду в сфере малой и альтернативной энергетики

Поделиться:
Изменить размер текста:

7 декабря в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась Торжественная церемония вручения VI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения». Престижная награда за лучший проект в области распределенной и альтернативной энергетики была учреждена Российской Ассоциацией малой энергетики при поддержке бизнес-объединения «Деловая Россия», комитета энергетики Государственной Думы РФ, Минэнерго РФ, и вызвала большой интерес у профильных энергетических предприятий, бизнеса и власти. На церемонию вручения премии в столицу России приехали представители более 50 компаний-финалистов из России, Японии, Италии, Германии и Республики Беларусь. Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в сфере энергетики «Энергия молодости».

В этом году в оргкомитет Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» поступило 90 заявок из России, Японии, Италии, Германии и Республики Беларусь. География реализованных проектов в этом году впервые перешагнула Атлантический океан: на конкурс были заявлены проекты распределенной генерации, построенные в Нью-Йорке, в бразильском городе Сан-Паоло, но самое главное — в десятках регионах России: от Забайкальского края до Калининградской области. Как отметил в приветственном слове организатор проекта, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов, это свидетельствует о том, что распределенная энергетика в России динамично развивается. «В 2017 году в России совокупная мощность объектов распределенной генерации составила около 24 ГВт — это более 9% от мощности всей энергосистемы страны», — подчеркнул эксперт.

По результатам предварительного отбора в финал конкурса вышли 50 проектов. Их детальным изучением занимался Экспертный Совет премии, в состав которого вошли ведущие специалисты в области малой распределенной энергетики, лидеры рынка, ректоры отраслевых ВУЗов, а также выдающиеся ученые. В этом году в состав Экспертного совета впервые вошел заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, академик РАН, лауреат международной премии «Глобальная энергия» 2018 года Сергей Алексеенко. В своем приветственном слове ученый отметил важную роль подобных профессиональных конкурсов, позволяющих выявлять лучшие проекты года и поддерживать научные разработки в сфере энергетики. Сергей Владимирович подчеркнул, что при выявлении проектов-победителей учитывались технологическая новизна проекта, экономический эффект, влияние на развитие отрасли, архитектурная и инженерная эстетика проекта.

По итогам общего подсчета голосов членов Экспертного Совета победителем в первой номинации — «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт» — стала белорусская компания ОДО «ЭНЭКА». На конкурс она представила два биогазовых комплекса в Брестской области мощностью 1 и 2 МВт. Установки производят биогаз путем анаэробной переработки навоза. Обеспечивают наличие независимого источника электроэнергии и тепла в сельской местности. Решают серьезную экологическую проблему с накоплением, хранением и утилизацией сельхоз-отходов. Награда — статуэтка «Золотая молния» и почетный диплом — была вручена заместителю директора, руководителю департамента альтернативной энергетики ОДО «ЭНЭКА» Виталию Лысенко.

Во второй номинации — «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт» — статуэтка «Золотая молния» досталась итальянской компании AB Group (AB), представившей на конкурс энергоцентр на свалочном газе Caieiras в г. Сан-Паоло (Бразилия). Как отметил после получения награды представитель AB Group Данил Курганов, объект мощностью 29,5 МВт на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире источников биогенерации, а также примером не только технологических инноваций, но и разумного решения экологических проблем мегаполиса. Город Сан-Паоло с населением 13 млн. человек ежедневно скапливает 12 тысяч тонн отходов на мусорном полигоне. Энергоцентр Caieiras позволил перерабатывать около 300 тысяч тонн углекислого газа в год, который в противном случае попадал бы в атмосферу.

В третьей номинации — «Лучший проект в области альтернативной энергетики» — развернулась самая напряженная борьба. На награду претендовали 13 проектов-финалистов. Однако с большим перевесом голосов победу одержал совместный российско-японский проект — ветряная электростанция в якутском поселке Тикси, введенная в эксплуатацию месяц назад ПАО «РусГидро» (Россия) и Komaihaltec Inc (Япония). В составе ветропарка мощностью 900 кВт — три башни высотой 42 метра. Оборудование создано специально для экстремальных условий Заполярья — техника способна работать даже в 50-градусный мороз и выдерживает штормовой ветер. Награду — две статуэтки «Золотая молния» и почетный диплом — из рук организатора проекта Максима Загорнова и члена Экспертного Совета премии, академика РАН Сергея Алексеенко получили заместитель генерального директора — директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей Васильев и вице-президент компании Komaihaltec Inc госпожа Комаи Эми.

В четвертой номинации — «Инновационная разработка в сфере энергетики» — впервые в истории Премии победу одержали сразу два конкурсанта, набравшие равное количество голосов. Это АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», представивший на конкурс катамаран «Эковолна» — первый российский инновационный водный транспорт на электродвигателях и солнечных батареях. Катамаран, созданный целиком из отечественных комплектующих, весной и летом этого года прошел свою первую крупномасштабную экспедицию от Балтики до Каспия, более 5000 км через 20 регионов России в течение 100 дней, не используя двигатели внутреннего сгорания, а значит — не загрязняя окружающую среду. Статуэтка «Золотая молния» была вручена директору АНО «НЦ ИКС» Евгению Казанову.

Также в четвертой номинации победу одержал Южно-Уральский государственный университет, предложивший свое решение проблемы накопления энергии -одной из 12 глобальных проблем человечества. Ученые энергетического факультета разработали накопитель электрической энергии на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа воздуха. Как отметил доктор технических наук, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» энергетического факультета ЮУрГУ Сергей Ганджа, новизна проекта заключалась в том, что в предложенном проекте соединились сразу пять технологических процессов в единую цепочку — никто в мире не делал этого.

Безоговорочную победу сразу в двух последних номинациях — «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли» — одержала Группа компаний «Хевел». С 2015 по 2018 годы компания ввела в эксплуатацию 16 сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 169 МВт в различных регионах России: Республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Только за последние два года общий объем инвестиций в реализованные проекты составил 51,7 млрд рублей. С 2017 года после модернизации производственной линии на заводе в Новочебоксарске компания начала производство солнечных модулей по принципиально новой гетеро-структурной технологии. Статуэтку «Золотая молния» из рук организатора проекта Максима Загорнова и заместителя уполномоченного при Президенте России по правам предпринимателей Александра Хуруджи получил генеральный директор управляющей организации ООО «Хевел» — ООО «Авелар Солар Технолоджи» Игорь Шахрай.

Подводя итоги церемонии, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов отметил, что в этом году уровень конкурсных проектов был очень высоким. «Все проекты 2018 года соответствовали высоким конкурсным критериям, в них использовались передовые технологии для отрасли, были предугаданы тренды, найдены успешные технологические решения. Уверен, в этом конкурсе победителями стала, в первую очередь, сама отрасль распределенной и альтернативной генерации. Ведь развитие данного направления энергетики возможно только через обмен опытом, технологиями, через общение» — заявил Максим Загорнов.

Организаторы Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» благодарят Генеральных партнеров проекта: Группу компаний «МКС» и MWM Austria Gmbh.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В новогоднюю ночь из Челябинска до Санкт-Петербурга можно доехать за полцены
Петербургский экономический форум «переехал» в Челябинск
В Челябинской области выбрали лучших молодых профессионалов
Семиклассница из Челябинска ударила ножом отчима, который напал на ее мать
«Территория бизнеса» шагает по стране
Челябинцев приглашают на бесплатную дегустацию фермерских пельменей
Друзья детства организовали интернет-магазин наркотиков в Челябинске
В Челябинске экстренно сел самолет с теряющим сознание пассажиром
Челябинск и Минск свяжет прямой авиарейс
У врио главы Челябинска Владимира Елистратова появился новый заместитель
В Челябинске 17-летний парень разбился насмерть, выпав из окна 16 этажа
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
В Челябинской области задержали мошенника, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»
Приходите за деньгами. Выплату на покупку аппаратуры для цифрового ТВ можно получить с 15 декабря
В Челябинске сотрудница банка спасла пенсионерку от афериста, который заставил ее снять со счета полмиллиона
Шесть тысяч челябинцев пригласят на «Необыкновенные елки»
Губернатор Борис Дубровский вступил в «Единую Россию»
«Схватил монтировку и побежал разбираться»: потасовка двух маршрутчиков в Челябинске попала на видео
В Челябинской области кошка сама уехала на вокзал
Семья из Челябинской области пропала по дороге в Муром
Жители Челябинской области запечатлели редкое явление — гало
Жителям Кургана заплатят за новогоднее оформление балконов и окон
У каждого третьего жителя Челябинска уже стоит елка
Таинственный художник нарисовал ответ на вандализм коммунальщиков в Челябинске
Рубили мумию топором: жители Миасса стали свидетелями кошмарной игры
В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий
История школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой
Челябинская область стала самым коррумпированным регионом
Исхода матча «Трактора» и «Сибири» решил овертайм