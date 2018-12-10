В Москве вручили «Золотые молнии» — главную награду в сфере малой и альтернативной энергетики

7 декабря в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась Торжественная церемония вручения VI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения». Престижная награда за лучший проект в области распределенной и альтернативной энергетики была учреждена Российской Ассоциацией малой энергетики при поддержке бизнес-объединения «Деловая Россия», комитета энергетики Государственной Думы РФ, Минэнерго РФ, и вызвала большой интерес у профильных энергетических предприятий, бизнеса и власти. На церемонию вручения премии в столицу России приехали представители более 50 компаний-финалистов из России, Японии, Италии, Германии и Республики Беларусь. Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в сфере энергетики «Энергия молодости».

В этом году в оргкомитет Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» поступило 90 заявок из России, Японии, Италии, Германии и Республики Беларусь. География реализованных проектов в этом году впервые перешагнула Атлантический океан: на конкурс были заявлены проекты распределенной генерации, построенные в Нью-Йорке, в бразильском городе Сан-Паоло, но самое главное — в десятках регионах России: от Забайкальского края до Калининградской области. Как отметил в приветственном слове организатор проекта, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов, это свидетельствует о том, что распределенная энергетика в России динамично развивается. «В 2017 году в России совокупная мощность объектов распределенной генерации составила около 24 ГВт — это более 9% от мощности всей энергосистемы страны», — подчеркнул эксперт.

По результатам предварительного отбора в финал конкурса вышли 50 проектов. Их детальным изучением занимался Экспертный Совет премии, в состав которого вошли ведущие специалисты в области малой распределенной энергетики, лидеры рынка, ректоры отраслевых ВУЗов, а также выдающиеся ученые. В этом году в состав Экспертного совета впервые вошел заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, академик РАН, лауреат международной премии «Глобальная энергия» 2018 года Сергей Алексеенко. В своем приветственном слове ученый отметил важную роль подобных профессиональных конкурсов, позволяющих выявлять лучшие проекты года и поддерживать научные разработки в сфере энергетики. Сергей Владимирович подчеркнул, что при выявлении проектов-победителей учитывались технологическая новизна проекта, экономический эффект, влияние на развитие отрасли, архитектурная и инженерная эстетика проекта.

По итогам общего подсчета голосов членов Экспертного Совета победителем в первой номинации — «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт» — стала белорусская компания ОДО «ЭНЭКА». На конкурс она представила два биогазовых комплекса в Брестской области мощностью 1 и 2 МВт. Установки производят биогаз путем анаэробной переработки навоза. Обеспечивают наличие независимого источника электроэнергии и тепла в сельской местности. Решают серьезную экологическую проблему с накоплением, хранением и утилизацией сельхоз-отходов. Награда — статуэтка «Золотая молния» и почетный диплом — была вручена заместителю директора, руководителю департамента альтернативной энергетики ОДО «ЭНЭКА» Виталию Лысенко.

Во второй номинации — «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт» — статуэтка «Золотая молния» досталась итальянской компании AB Group (AB), представившей на конкурс энергоцентр на свалочном газе Caieiras в г. Сан-Паоло (Бразилия). Как отметил после получения награды представитель AB Group Данил Курганов, объект мощностью 29,5 МВт на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире источников биогенерации, а также примером не только технологических инноваций, но и разумного решения экологических проблем мегаполиса. Город Сан-Паоло с населением 13 млн. человек ежедневно скапливает 12 тысяч тонн отходов на мусорном полигоне. Энергоцентр Caieiras позволил перерабатывать около 300 тысяч тонн углекислого газа в год, который в противном случае попадал бы в атмосферу.

В третьей номинации — «Лучший проект в области альтернативной энергетики» — развернулась самая напряженная борьба. На награду претендовали 13 проектов-финалистов. Однако с большим перевесом голосов победу одержал совместный российско-японский проект — ветряная электростанция в якутском поселке Тикси, введенная в эксплуатацию месяц назад ПАО «РусГидро» (Россия) и Komaihaltec Inc (Япония). В составе ветропарка мощностью 900 кВт — три башни высотой 42 метра. Оборудование создано специально для экстремальных условий Заполярья — техника способна работать даже в 50-градусный мороз и выдерживает штормовой ветер. Награду — две статуэтки «Золотая молния» и почетный диплом — из рук организатора проекта Максима Загорнова и члена Экспертного Совета премии, академика РАН Сергея Алексеенко получили заместитель генерального директора — директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей Васильев и вице-президент компании Komaihaltec Inc госпожа Комаи Эми.

В четвертой номинации — «Инновационная разработка в сфере энергетики» — впервые в истории Премии победу одержали сразу два конкурсанта, набравшие равное количество голосов. Это АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», представивший на конкурс катамаран «Эковолна» — первый российский инновационный водный транспорт на электродвигателях и солнечных батареях. Катамаран, созданный целиком из отечественных комплектующих, весной и летом этого года прошел свою первую крупномасштабную экспедицию от Балтики до Каспия, более 5000 км через 20 регионов России в течение 100 дней, не используя двигатели внутреннего сгорания, а значит — не загрязняя окружающую среду. Статуэтка «Золотая молния» была вручена директору АНО «НЦ ИКС» Евгению Казанову.

Также в четвертой номинации победу одержал Южно-Уральский государственный университет, предложивший свое решение проблемы накопления энергии -одной из 12 глобальных проблем человечества. Ученые энергетического факультета разработали накопитель электрической энергии на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа воздуха. Как отметил доктор технических наук, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» энергетического факультета ЮУрГУ Сергей Ганджа, новизна проекта заключалась в том, что в предложенном проекте соединились сразу пять технологических процессов в единую цепочку — никто в мире не делал этого.

Безоговорочную победу сразу в двух последних номинациях — «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли» — одержала Группа компаний «Хевел». С 2015 по 2018 годы компания ввела в эксплуатацию 16 сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 169 МВт в различных регионах России: Республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Только за последние два года общий объем инвестиций в реализованные проекты составил 51,7 млрд рублей. С 2017 года после модернизации производственной линии на заводе в Новочебоксарске компания начала производство солнечных модулей по принципиально новой гетеро-структурной технологии. Статуэтку «Золотая молния» из рук организатора проекта Максима Загорнова и заместителя уполномоченного при Президенте России по правам предпринимателей Александра Хуруджи получил генеральный директор управляющей организации ООО «Хевел» — ООО «Авелар Солар Технолоджи» Игорь Шахрай.

Подводя итоги церемонии, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов отметил, что в этом году уровень конкурсных проектов был очень высоким. «Все проекты 2018 года соответствовали высоким конкурсным критериям, в них использовались передовые технологии для отрасли, были предугаданы тренды, найдены успешные технологические решения. Уверен, в этом конкурсе победителями стала, в первую очередь, сама отрасль распределенной и альтернативной генерации. Ведь развитие данного направления энергетики возможно только через обмен опытом, технологиями, через общение» — заявил Максим Загорнов.

Организаторы Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» благодарят Генеральных партнеров проекта: Группу компаний «МКС» и MWM Austria Gmbh.

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