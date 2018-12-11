2018-12-11T06:34:22+03:00
Общество

«Люкс Вода» бесплатно раздает чистую воду мамам Челябинска и области

Получить в подарок природный продукт, добытый из артезианской скважины, можно даже с доставкой на дом
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«Люкс Вода» дарит воду семьям.«Люкс Вода» дарит воду семьям.
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Жителям Челябинска знакома проблема чистой воды. Сегодня многие отказались от старого дедовского способа — кипячения, как малоэффективного и несовременного. Фильтры-кувшинчики спасают только от видимых примесей. И даже самые дорогие домашние фильтры не дают стопроцентно надежного результата. Поэтому многие горожане заказывают «Люкс Воду» на дом и в офис.

Сейчас у семей Челябинска и области есть уникальная возможность получить воду из подземного источника абсолютно бесплатно. «Люкс Вода» дарит мамам 15 трехлитровых бутылей артезианской воды и еще скидку 50% на запас воды для большой семьи. Можно выбрать за полцены 3 штуки «Люкс Воды» 19 л или 15 штук «Люкс Воды» 3 л. В программе «Здоровая семья» могут принять участие семьи, в которых есть дети до 11 лет или ожидается прибавление.

Фирменный магазин «Люкс Воды» легко узнать.

Фирменный магазин «Люкс Воды» легко узнать.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ЛЮКС ВОДА»

• «Люкс Воду» можно пить без кипячения, можно готовить на ней и без опаски давать ее детям.

• «Люкс Воду» добывают на глубине сто метров вблизи Ильменского заповедника. Разливают ее на современной итальянской линии Bardi.

• Качество продукции этой компании в прошлом году отметило маркетинговое агентство Lite Group: «Люкс Вода» получила международный сертификат качества ХАССП.

• Вкус артезианской воды особенный: его не спутать с обычной отфильтрованной или другой бутилированной.

• Купить или заказать воду можно в любой день и любое удобное для вас время на сайте или через приложение «Люкс Вода».Также компания имеет большое количество фирменных магазинов, которые работают ежедневно.

• С помощью экспресс-доставки вы можете получить воду всего за 2 часа с момента заказа.

• «Люкс Вода» следит за качеством не только воды, но и тары.

— Это важно, потому что даже при хорошей артезианской скважине, если экономить на обработке бутылей, вкус и полезные свойства природного продукта попросту будут утрачены, — говорит руководитель сети фирменных магазинов Кристина Вензель.

• Самое главное: «Люкс Вода» — это выбор семей. Родители снова и снова заказывают или покупают «Люкс Воду» для себя и своих детей. Именно семьи с детьми — основные потребители продукции этой марки.

«Люкс Вода» часто устраивает акции и дарит подарки своим клиентам.

«Люкс Вода» часто устраивает акции и дарит подарки своим клиентам.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ БЕСПЛАТНО

1. Воспользоваться предложением можно один раз, оформив акцию в любом фирменном магазине «Люкс Вода».

2. Не забудьте взять с собой паспорт! Если ребенок не вписан в него, также понадобится свидетельство о его рождении. А если участником акции желает стать будущая мама, то нужна справка по беременности или книжка ведения беременности. Обязательно оригиналы, а не копии.

3. После оформления в акции получить бесплатную «Люкс Воду» и со скидкой 50% также можно с доставкой на дом вместе с основным заказом — водой 12 л или 19 л. Оформите заказ на доставку по телефону 8-800-200-39-39, через сайт из личного кабинета или мобильное приложение.

Узнать подробности акции и задать свой вопрос можно на сайте l-w.ru

Именно семьи с детьми — основные потребители «Люкс Воды».

Именно семьи с детьми — основные потребители «Люкс Воды».

ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

Участники акции «Здоровая семья» могут выиграть призы от компании «Люкс Вода». Участвуйте в предновогоднем розыгрыше до 25 декабря. Условия — на сайте или по телефону 8-800-200-39-39.

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