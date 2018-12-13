2018-12-13T13:07:11+03:00
ЮУрГУ - новая модель успешной карьеры Челябинск

В ЮУрГУ прошла презентация проекта «История Южного Урала. С древнейших времен до конца ХХ века»

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В рамках 75-летнего юбилея Южно-Уральского государственного университета состоялась презентация проекта «История Южного Урала. С древнейших времен до конца ХХ века».

С приветственным словом перед гостями мероприятия выступил ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

− Энциклопедии у нас не так часто выходят, это большой исторический труд. Поэтому я хочу поблагодарить коллектив авторов за ту большую работу, которую они делают. Все что ректорат может делать, он делает для этого дела. Университет будет эту работу всячески поддерживать, и мы доведем его до конца.

Авторами проекта стали директор научно-образовательного центра евразийских исследований Александр Таиров, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Сергей Боталов и декан исторического факультета, профессор Игорь Сибиряков.

− Этот проект выполнен в университете в полном соответствии с традициями классического российского университета, которые подразумевают очень высокую степень научной свободы. Я еще раз прошу просто услышать и осознать это: для ученых свобода − это как воздух, когда есть возможность высказывать спорные точки зрения, когда идет дискуссия, когда предъявляются различные доказательства, вот все это является обязательным условием выполнения серьезного научного проекта. И мы эту свободу получили, и мы работает в условиях этой свободы и мы за это очень благодарны всем, кто причастен к реализации данного проекта, − говорит Игорь Вячеславович.

Проект «История Южного Урала. С древнейших времен до конца ХХ века» представляет собой выпуск трех книг, изданных в одном экземпляре.

− Перед нами стояла достаточно сложная задача. Ученым-археологам требовалось в популярной форме, избегая излишней научности представить те материалы, которые накоплены по той или иной эпохе. При этом нужно было не просто представить материал и рассказать о нем, но и проиллюстрировать. Эта задача была выполнена. Мы рады представить сегодня вам этот проект. А к концу этого года будут закончены остальные 4 тома, − сказал автор книги Александр Таиров.

Автором одного из томов стал Сергей Боталов. Он отметил, что издание книги послужило хорошим основанием для того, чтобы подробнее и ярче выразить свою мысль.

− Я думаю, нам удалось реализовать этот проект. Раньше мы писали статьи и заметки, а в этом формате нам удалось доступно показать все то, что было исследовано, найдено и каким образом пересекаются между собой Азия и Европа.

По итогу мероприятия у всех желающих была возможность изучить 3 представленных книги, а также лично пообщаться с авторами.

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