2018-12-14T15:28:48+03:00
Общество

Суперлаборатория для карапузов: в Челябинске Борис Дубровский открыл детский кванториум

Здесь бесплатно будут заниматься 800 детей
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Бориса Дубровского встретила кошка-робот.Бориса Дубровского встретила кошка-робот.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Для активных и любознательных детишек от пяти до 18 лет открылся в Челябинске уникальный центр технического творчества — кванториум. На улице Орджоникидзе, 50, на первом этаже центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ.

Здесь бесплатно будут заниматься 800 детей.

Челябинский кванториум открылся в один день еще с 30 детскими технопарками по всей стране.

В том числе и в Магнитогорске на базе МГТУ им. Носова.

А в 2019 году в Миассе откроется IT-клуб, с изучением информационных и телекоммуникационных технологий.

БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

Главе региона, технарю до мозга костей, в Челябинском центре детского технического творчества было очень интересно. Гонки роботов, кошка-робот, дроны — удивительная стихия! Борис Александрович подчеркнул, что с детьми поговорил на одном языке.

— Мы в детстве занимались на станциях юных техников. Названия разные, суть одна — увлечь ребенка техническим творчеством, помочь определиться с будущей профессией. Детский технопарк — самая эффективная инвестиция в человека, — сказал губернатор.

Здесь бесплатно будут заниматься 800 детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь бесплатно будут заниматься 800 детей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дубровский напомнил, что Челябинская область — регион, где требуются инженеры самых разных направлений. Многие дети в день открытия пришли впервые, чтобы познакомиться и понять, нужны ли им эти занятия. В челябинском кванториуме главу региона педагоги заверили, что детям будет интересно.

На открытии Борису Дубровскому продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, с которыми будут работать юные техники, и симулятор по обучению управления дронами. Также Борис Дубровский увидел соревнования роботов в рамках областного открытого фестиваля легороботов «СУМО».

КУДА ЗОВУТ ДЕТИШЕК?

От названий направлений у гуманитариев голова идет кругом:

— Аэроквантум — изучение малой беспилотной авиации и получение практических навыков по управлению БПЛА.

— Автоквантум — проектирование, создание и испытание прототипа транспортных средств.

— Робоквантум — разработка и сборка роботов.

— IT-квантум — интеллектуальные и операционные системы, сети и программное обеспечение.

— Хай-тек цех — основные способы обработки материалов;

— Промышленный дизайн — опережение привычных потребностей пользователей, создание удобных и красивых продуктов.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

На сайте регионального оператора кванториумов на Южном Урале — Дома юношеского технического творчества Челябинской области по адресу www.robo74.ru

НА ЗАМЕТКУ

Что такое кванториумы

Это федеральная сеть современных технопарков для детей. Идея их создания одобрена Владимиром Путиным. Дети занимаются по принципу проектного метода — решают задачи в команде. Причем на практике.

В прошлом году федеральный Минобр одобрил заявку регионального правительства на открытие кванториумов в Челябинске и Магнитогорске.

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