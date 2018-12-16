2018-12-17T12:04:20+03:00
Общество

Челябинские чиновники поставили в центре города елку, которую срубили на соседней улице

Оправдание ответственных еще больше удивило горожан
Андрей АБРАМОВ
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Фото из группы VK «Типичный Чебаркуль»Фото из группы VK «Типичный Чебаркуль»
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Чиновники небольшого города Чебаркуль Челябинской области своей подготовкой к Новому году прославились на всю страну. А точнее — ославились. 7 декабря на главной площади города они поставили шикарную пушистую елку. Все бы ничего, но внимательные горожане заметили, что это дерево спилили на соседней улице.

— Этой елке под 50 лет! Понимаю, что денег в бюджете нет, но зачем так-то? На площади елки растут, можно было их нарядить, если нет возможно под конец года купить дерево в лесничестве, — сокрушается жительница Чебаркуля Галина Шестакова, которая первая заметила варварский поступок и рассказала о нем в соцсетях.

Местные жители говорят, что обычно администрация ставила стальной каркас, который украшался сосновыми ветками.

Поступок коммунальщиков быстро стал грустным мемом. Стали искать виновного. Установкой елки занималось местной управление ЖКХ. Его начальник тут же придумал практически детективную историю.

Фото из группы VK «Типичный Чебаркуль»

Фото из группы VK «Типичный Чебаркуль»

— Дерево срубили по ошибке! Должны были убрать елку рядом — она мешает строительным работам. Но и это дерево все равно спилили бы летом. Понимаете, прямо под ними теплотрасса проходит. Деревья не должны над ней расти... — оправдывался чиновник.

В довершение власти пообещали после всех ремонтов высадить на этом месте кусты. Но жителей насторожил ответ: то есть долгие годы деревья не мешали ремонтам, а тут они оказались не у дел?

Так под Новый год закончилась карьера начальника городского ЖКХ. Мэр пожал плечами и уволил провинившегося подчиненного. На месте пеньков после всех ремонтов обещали высадить кусты.

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