ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие

В Южно-Уральском государственном университете завершилась юбилейная неделя, посвященная празднованию 75-летия со дня основания вуза. Программа торжественных мероприятий была очень насыщенна, они отразили богатую событиями историю, культурные и спортивные традиции. Университет-юбиляр пять дней красноречиво рассказывал о достижениях институтов и высших школ, о науке, инновациях и многоаспектной международной деятельности, творчестве и спорте. Заключительный день празднования юбилея был посвящен торжественным поздравлениям университета от представителей власти, ректоров вузов России, представителей образования.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на приеме официальных делегаций российских вузов поприветствовал гостей университета:

«ЮУрГУ отмечает 75-летний юбилей. Это очень важный рубеж в развитии нашего университета. В этот день мы можем посмотреть назад и оценить, что было сделано за 75 лет нашими предшественниками, которые создавали и развивали университет во времена Советского Союза, и нами в настоящее время. И мы смотрим вперед, в будущее. Наша задача сейчас — быть университетом, который развивает экономику, науку, образование не только Челябинской области, Урала, но и всей России. Мы работаем не только с организациями России, но и с ведущими зарубежными компаниями в области высоких технологий. Мы видим свою миссию в развитии всех этих направлений. Я благодарю всех, кто пришел сегодня поздравить университет с юбилеем».

ЮУрГУ вносит серьезный вклад в развитие образования на Южном Урале, отметила заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко:

«75 лет — грандиозный срок. ЮУрГУ — один из ведущих вузов не только нашего региона, но и всей России. Это вуз, который постоянно развивается, особенно в сфере инноваций. Причем эти процессы охватывают не только профессорско-преподавательский состав, но и, конечно, студенчество. Огромный опыт работы с международными компаниями свидетельствует о том, что специалисты, которых выпускает ЮУрГУ, востребованы не только в России, но и за рубежом. Это — знак качества. В первую очередь я хотела бы пожелать и руководству, и коллективу педагогов, профессорско-преподавательскому составу, студентам и специалистам благополучия и успеха!»

ЮУрГУ заслужил высокого признания от коллег из Уральского отделения Российской академии наук. Почетным гостем юбилея стал Олег Ракитин, доктор химических наук, профессор Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, руководитель совместных исследований Института органической химии и ЮУрГУ.

«Наше сотрудничество началось всего 4 года назад, но мы поражены тем ростом, который произошел за это время в ЮУрГУ. Вуз растет просто на глазах. Нас особенно поражает то, как великолепно выстроена работа в университете, в чем, безусловно, заслуга Александра Леонидовича. Мы уверены, что наше сотрудничество с ЮУрГУ в дальнейшем принесет важные результаты не только в науке, но и для образования в целом».

Также университет поздравили партнеры вузы — крупнейшие промышленные предприятия и представители экономического и бизнес-сообщества. Александр Глазырин, генеральный директор АО «ПГ “Метран”» отметил:

«Лично у меня многое связано с этим вузом — мои родители, супруга, сестра и я закончили этот университет. Но еще важнее для меня взаимодействие с вузом. Наше предприятие реализует производственные проекты и является частью глобальной корпорации «Эмерсон» в России. И промышленная группа «Метран» как локальное российское предприятие и площадка глобальной корпорации рассматривают сотрудничество с вузом как необходимое условие для успешной работы и достижений высоких результатов в бизнесе. Мы постоянно работаем совместно с вузом, открыли две лаборатории, которые показывают, как можно с помощью современнейших высоких технологий управлять автоматизированными технологическими процессами на предприятиях. У нас разработаны специальные программы для обучения студентов, есть программа грантов для студентов и молодых ученых. Взаимодействие промышленной группы «Метран» и «Эмерсон» с ЮУрГУ — это тот образец, к которому должны стремиться все предприятия, если они хотят иметь хороших специалистов».

Выпускник Челябинского политехнического университета, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов подчеркнул вклад ЮУрГУ в его профессиональное становление:

«ЮУрГУ — мой родной университет. Я в 1977 году закончил Инженерно-строительный факультет. Я считаю, что этот ВУЗ дает фундаментальное инженерное образование, которое, конечно же, мне лично и всем моим знакомым, друзьям, коллегам очень помогло в жизни достичь каких-то результатов, сделать что-то достойное. И на мой взгляд, ЮУрГУ является одним из ведущих университетов России. Молодые выпускники ЮУрГУ, с которыми я встречаюсь, очень компетентны, грамотны. Они настоящие профессионалы своего дела. Я желаю, чтобы наш университет и впредь оставался таким же передовым, чтобы он процветал и готовил самых лучших специалистов».

Завершил праздничные мероприятия по случаю 75-летия Южно-Уральского государственного университета праздничный коцерт, на котором с приветственным словом к гостям университета обратился губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский:

«В свое время Челябинский «политех» обеспечил молодыми кадрами послевоенную промышленность региона, сыграл ключевую роль в коренной реконструкции советских предприятий, создал новые технологии для машиностроения, металлургии, строительства. Этот опыт инновационной работы позволил институту стать в XXI веке национальным исследовательским университетом, мощной образовательной корпорацией, системообразующим вузом Южного Урала. Сегодня ЮУрГУ успешно конкурирует с ведущими вузами страны и укрепляет свои позиции в рамках Проекта 5 — 100. Он интегрирован в мировое образовательное пространство, обучая иностранных студентов и участвуя в программах международного обмена. Как и 75 лет назад, ЮУрГУ тонко чувствует время и развивает именно те направления, которые созвучны не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню. Желаю ведущему вузу Челябинской области успешного развития и процветания».

Отметим, что юбилейная неделя Южно-Уральского государственного университета была насыщена знаковыми событиями.

Так, Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в открытии детского технопарка «Кванториум» на базе ЮУрГУ. Работа на современном оборудовании позволит обучать будущих инженеров необходимым навыкам.

В актовом зале состоялись торжественное собрание и концерт, после чего все могли попробовать впечатляющий юбилейный торт.

Ярким завершением празднования 75-летия стал красивый фейерверк. Остается добавить, что с 10 декабря ежедневно в 22.00 челябинцы и гости города могли увидеть флеш-моб, посвященный юбилею ЮУрГУ. В окнах главного корпуса университета и сегодня загорится цифра 75.

Начиная с 10 декаюря в университете ежедневно проходили уникальные события, приуроченные к юбилею. Так, чествование университета началось с открытия фотовыставки «ЮУрГУ — мост между будущим и настоящим». На снимках продемонстрированы этапы исторического развития вуза. В церемонии открытия галереи принял участие ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

«75 лет для вуза — молодой возраст, но то, каким за это время стал ЮУрГУ, говорит о том, что он всегда отвечает требованиям времени. Наш вуз является лидером в стране в области Индустрии 4.0. Первого сентября мы запустим магистерскую программу по цифровой индустрии — первую и единственную в Российской Федерации. Наша главная задача сегодня — стать по-настоящему международным университетом. Я горжусь ЮУрГУ и благодарен людям, которые работали и работают здесь. Уверен, что мы будем двигаться только вперед!» — отметил Александр Леонидович.

В честь иностранных студентов, которые обучаются в университете, был создан арт-объект — объемные буквы «ЮУрГУ» с изображенными на них флагами всех государств, в которых проживают студенты.

Важным событием в череде праздничных мероприятий стал хоккейный матч «Звезды «Трактора» — «Звезды «Политехника». В тренерском составе ХК «Политехник» выступил выпускник ЮУрГУ, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров. Игра прошла динамично и ярко, оставив у зрителей массу положительных впечатлений, и закончилась со счетом 5:4 в пользу «Звезд «Трактора».

В актовом зале университета выбрали самого талантливого студента ЮУрГУ в рамках конкурса «Мистер Студгородок». Этот титул достался представителю общежития № 7.1 Максиму Арсламбекову.

Состоялась церемония открытия мемориальной доски Александру Тимофеевичу Полецкому − профессору, который внес значительный вклад в развитие ЧПИ.

В Высшей школе экономики и управления ЮУрГУ прошел тест-драйв фабрики бережливого производства, институт лингвистики и международных коммуникаций провел языковой фестиваль ILIC International Fest, а в Высшей школе электроники и компьютерных наук был организован открытый научный семинар «ВШ ЭКН: Образование и наука для Индустрии 4.0».

На главной сцене ЮУрГУ состоялся форум победителей Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая ежегодно проходит на базе университета. В завершении второго дня юбилейной недели ректорат провел торжественные встречи с ветеранами и педагогическими династиями вуза.

В третий день празднования ректор ЮУрГУ открыл выставку научно-технических достижений «От ЧММИ к университету глобальных цифровых трансформаций», где были представлены последние разработки ученых вуза. Кроме того, состоялось открытие уникальной лаборатории функциональных материалов, возглавил которую доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

В эфире ТРК ЮУрГУ ТВ прошел телемарафон «Наука и инновации в ЮУрГУ», посвященный достижениям ученых вуза и перспективным направлениям развития в рамках Проекта 5-100.

В Научной библиотеке университета открылась фотогалерея «Лидеры ЮУрГУ-2018». Состоялась презентация проекта «История Южного Урала. С древнейших времен до конца ХХ века».

Открыта бренд-студия «Я люблю ЮУрГУ», где студенты и сотрудники ЮУрГУ могут приобрести все необходимое для учебы и работы от канцелярии до электроники с логотипом университета.

Презентована партнерская сеть «Институт Пушкина» ЮУрГУ. В рамках гранта Министерства образования РФ университет открыл 9 центров «Институт Пушкина» в вузах Китая.

Почетный профессор ЮУрГУ, исполнительный вице-президент подразделения технического сервиса холдинга SMS Group Пино Тезе открыл вторую очередь лаборатории «Механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий».

Презентована книга «ЮУрГУ — 75 лет: Золотые страницы», описывающая историю, вехи развития вуза и наиболее значимые достижения. Также состоялась презентация Международного межвузовского проекта «Универсальная журналистика: опыт проектного обучения». Это уникальное учебное пособие подготовлено под редакцией декана факультета журналистики Людмилы Шестеркиной.

В ходе презентации исследований археологов ЮУрГУ и зарубежных ученых «Евразия в древности» в Пушкинском зале были представлены результаты совместных проектов ученых вуза и их коллег из Венгрии, Германии, Швеции и США.

Открыта Ассоциация иностранных выпускников. Состоялся XII Международный молодежный фестиваль кулинарного искусства.

Южно-Уральский государственный университет благодарит за поддержку в организации и проведении юбилейных мероприятий председателя Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Александра Анатольевича Федорова и председателя Совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Александровича Вахрамеева.