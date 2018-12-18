Соревнования по ловле на блесну со льда прошли в Челябинской области
15-16 декабря 2018г на озере Калды б.о.Монтажник прошел Кубок Челябинской области по ловле на блесну со льда. Погода благоприятствовала состязанию -7-8. Для спортсменов это был новый водоем, тем интереснее были соревнования.
Ловили на берегу за деревней Таскино. Команды-победители ловили, в основном, на балансиры — блесны работали хуже.
— Порадовала достаточно молодая команда «Белые медведи», а более опытные команды, как всегда показали качественно хорошую работу, — рассказал организатор соревнований Николай Федерягин.
Призеры командного зачета:
1. Метеор
2. Белые медведи
3. Легион
Призеры личного зачета:
1. Коновалов Игорь
2. Якупов Евгений
3. Авдеев Дмитрий
Номинация Биг-Фиш: щука — 1107, Евгений Якупов.