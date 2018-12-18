Соревнования по ловле на блесну со льда прошли в Челябинской области

15-16 декабря 2018г на озере Калды б.о.Монтажник прошел Кубок Челябинской области по ловле на блесну со льда. Погода благоприятствовала состязанию -7-8. Для спортсменов это был новый водоем, тем интереснее были соревнования.

Ловили на берегу за деревней Таскино. Команды-победители ловили, в основном, на балансиры — блесны работали хуже.

— Порадовала достаточно молодая команда «Белые медведи», а более опытные команды, как всегда показали качественно хорошую работу, — рассказал организатор соревнований Николай Федерягин.

Призеры командного зачета:

1. Метеор

2. Белые медведи

3. Легион

Призеры личного зачета:

1. Коновалов Игорь

2. Якупов Евгений

3. Авдеев Дмитрий

Номинация Биг-Фиш: щука — 1107, Евгений Якупов.