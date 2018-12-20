Областной центр СПИДа и «Комсомолка» наградили победителя викторины о ВИЧ

Медики подсчитали, что на конец этого года каждый 79-й житель Челябинской области заражен ВИЧ. Сегодня его все чаще находят у благополучных людей. Если раньше ВИЧ передавался, как правило, через наркотики и однополые связи, то теперь заразиться им половым способом может любой.

Чтобы люди задумались об угрозе, Областной центр СПИДа и «Комсомолка» провели тест-викторину на знание ВИЧ. Мы спросили читателей, какие способы заражения они знают и как от вируса защититься? А еще попросили придумать свой лозунг для борьбы с ВИЧ.

Лучше всех с этим заданием справился 25-летний житель Челябинска Кирилл Колмыков. Он без ошибок ответил на все вопросы и придумал лозунг: «Удовольствие длиться мало, а здоровье стоит дорого! Пройди тест на ВИЧ!».

Поздравляем Кирилла — он заработал сертификат на 1,5 тысячи рублей!

Если хотите пройти тест сами, он все еще доступен на нашем сайте.

Кирилл аработал сертификат на 1,5 тысячи рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Областной центр СПИДа — медицинская организация, где любой житель области может бесплатно сдать анализ на ВИЧ, а если анализ окажется положительным, встать на учет и получать бесплатную терапию, консультации медиков и психологическую поддержку.

ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

г. Челябинск, ул. Пекинская, 7, и ул. Шуменская, 16.

Телефон регистратуры: (351) 214-99-08.

Телефон детской регистратуры: (351) 214-99-03 (с 13.00 до 15.00).

Приемная: (351) 214-99-01.

Горячая линия: 8-800-3-0000-34.

Е-Mail: chelaids@mail.ru.

спидцентр.рф.