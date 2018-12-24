«Золотой дракон» для Фонда «Андрюша»

Детский благотворительный фонд «Андрюша» удостоен премии «Золотой Дракон» в номинации «Талант года» Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. Это ежегодная премия РАСПП, награды в категориях которой вручаются за особый вклад в развитие российско-китайских отношений.

На торжественном ужине в честь подведения итогов российско-китайского делового года — 2018 в отеле «Балчуг Кемпински» в Москве собрались вице-губернаторы российских регионов, представители Посольства КНР в РФ, депутаты Госдумы, топ-менеджеры российского и китайского бизнеса и руководители крупнейших банков Китая, чтобы подвести итоги делового сотрудничества между двумя странами в уходящем году. Перед гостями вечера выступили выпускницы Детского фонда «Андрюша» из Копейска и Челябинска, в настоящее время студентки московских вузов, Олеся Онохина (народный вокал) и Александра Карабешкина (эстрадно-джазовый вокал).

Получая награду, основатель фонда Юлия Жаботинская отметила, что фонд «Андрюша» не только имеет дело с талантливыми детьми, но и сам старается работать с вдохновением и упорством, соблюдая традиции и идя в ногу со временем.

Руководители фонда благодарят Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей и лично президента Виталия Викентьевича Монкевича за доверие и внимание к деятельности благотворительной организации и надеются, что сотрудничество с РАСПП откроет для подопечных «Андрюши» новые возможности и горизонты.