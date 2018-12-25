На Южном Урале «лису» обучили искать фильмы

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» выпустила «КиноЛИС» — первый в мире голосовой помощник с динамической генерацией подборок для поиска фильмов, доступный на ТВ-приставке ISBox. Приложение создано южноуральскими разработчиками на базе технологии искусственного интеллекта.

Сейчас, согласно статистике, в мире ежедневно выходит порядка 50 фильмов. Уследить за всеми новинками и выбрать что посмотреть — большая проблема. В связи с трансформировавшимися запросами пользователей традиционные поисковые системы перестали быть удобными. Например, когда семья вечером решает что посмотреть, они ищут фильмы не по конкретному названию, а по второстепенным признакам: «лучший романтический фильм 2018 года», «фильм, где герой все время бежит», «мультик про свинку». «КиноЛИС» позволяет пользователям с помощью голосовых команд, не зная точного названия фильма, найти любое кино, основываясь на открытых источниках информации и отзывах зрителей. Для этого достаточно озвучить в микрофон в пульте любую деталь, сцену из киноленты, имя актера или персонажа, и программа создаст подборку из подходящих запросу кинокартин. При необходимости запрос можно дополнить. Например, при поиске новогоднего фильма про мужчину, который потерялся в другом городе, приложение совершенно точно выдаст «Иронию судьбы». Отметим, что пользователю предлагаются ленты только с положительными отзывами зрителей. Кроме того, система самообучаема, подстраивается под конкретного человека и рекомендует похожие на искомую кинокартину фильмы. Помимо этого в интерфейсе доступно подробное описание, год выхода, жанры, актерский состав, режиссер и другие детали.

«Приложение «КиноЛИС» стало хорошим подарком для пользователей к Новому году. А для разработчиков компании «Интерсвязь» — это амбициозный проект, в котором не были использованы готовые алгоритмы, все написано с нуля. Система работает на русском языке и не имеет аналогов среди других голосовых ассистентов на мировом рынке. Таким образом, мы подтвердили статус одного из лидеров в области машинного обучения» — комментирует директор по сервисам компании «Интерсвязь» Антон Примаков.

Бесплатное приложение «КиноЛИС» совместимо с AndroidTV и установлено на телеприставку ISBox компании «Интерсвязь», которая уже заслужила доверие и пользуется популярностью у абонентов южноуральского оператора связи. Сама приставка также является инновационным продуктом, который превращает любой телевизор в Smart TV и управляется голосом.

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