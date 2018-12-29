2018-12-29T09:38:34+03:00
Общество

Фокусники не верят в магию и экстрасенсов

Фокусник и иллюзионист Александр Дарк об изнанке профессии
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Его шоу завораживают и заставляют поверить в чудо даже отъявленных скептиков. Один из лучших иллюзионистов Челябинска Александр Дарк рассказал о секретах своей профессии.

— Александр, пожалуй, это будет традиционный вопрос: с чего все началось?

— Я начал увлекаться фокусами примерно в 6-7 лет. Моими первыми трюками были простые карточные фокусы. Я с энтузиазмом изучал их по старым книгам самостоятельно и никогда не стеснялся просить совета у каждого встречного более опытного трюкача.

А будучи школьником, я уже вовсю зачитывался Большой иллюстрированной энциклопедией Марка Вильсона; некоторые фокусы со страниц этой книги по сей день являются частью моего репертуара. Тогда же нравилась передача «Магия. Разоблачение.», старался не пропускать выпуски. И, конечно же, познакомился с действительно известными фокусниками, которые меня многому научили.

— Кто для тебя был и считается эталоном в данном жанре?

— Из легенд бы я назвал Пола Дэниелса и Лэнса Бартона, а, из близких друзей, отмечу Александра Плотникова выдающегося фокусника из Екатеринбурга.

— А как же знаменитый Дэвид Копперфильд?

— Лично мне он не симпатичен. Копперфильд — это телевизионный продукт. Его фокусы — это красиво снятое и смонтированное видео с добавлением спецэффектов. Живое выступление Копера значительно слабее и не взывает тех же эмоций у зрителя, что его телевизионное шоу.

— Как наработать такое мастерство, чтобы поражать зрителей?

— В 2011 году, я стал выступать как уличный фокусник на улицах и в парках Челябинска, преследуя именно эту цель отработка мастерства и накопление опыта. Когда артист окружен публикой десятками глаз, когда он находится в живом взаимодействии со зрителем, тут уже не до монтажа и подделок, необходимо явить истинное мастерство иллюзиониста.

— Значит, настоящему иллюзионисту нужно уметь не только трюки показывать?

— Я бы говорил о синтезе таких искусств, как иллюзия, актерское мастерство, комедия и пантомима. Так как никакой сценический опыт не помешает фокуснику в его профессии. Stand up, хореография — любое дополнительное умение окажется полезным, повысит качество подачи материала и выгодно подчеркнет имидж артиста.

— Но наверняка на любом представлении найдется скептик, который пытается разоблачить иллюзиониста?

— Конечно, и для таких зрителей у меня заготовлены специальные трюки. Могу даже отдать им реквизит на проверку, чтобы доказать: обмана нет.

— А что же есть?

— Я не буду раскрывать секретов. (Смеется.) Скажу лишь одно: взрослые пытаются разгадать трюки с логической точки зрения, но в фокусах нет логики. На самом деле, взрослого человека обмануть гораздо проще, чем ребенка. Как сказал один известный иллюзионист: «Дети самая сложная публика: они смотрят внимательно и никогда не молчат, если ты ошибешься».

— А какие трюки самые сложные?

— Я могу сказать так: все фокусы сложные, и простых фокусов не бывает. В каждом трюке что-то может выйти из-под контроля. Именно поэтому в мастерстве иллюзии важны регулярная практика и частые репетиции.

— В нашу жизнь вошли гаджеты, есть ли фокусы, связанные со смартфонами?

— Конечно, есть. Но лично я их не показываю. Любое волшебство, замеченное на дисплее гаджета, зритель незамедлительно объяснит себе догадкой о специальном программном обеспечении этого устройства; удивление как рукой снимет. Именно поэтому я придерживаюсь классического искусства иллюзии.

— Лично мне кажется, что фокусы, иллюзии и магия стоят где-то рядом. Верите ли вы во сверхспособности людей?

— Нет, фокусники не верят в магию: все эти битвы экстрасенсов — сплошной фейк. Многие известные иллюзионисты, например Гарри Гудини и Джон Невил Маскелайн, разоблачали спиритов и экстрасенсов еще в начале XX века. Все сверхспособности экстрасенсов — это чистой воды психология и хорошая актерская игра, а иногда и пара — тройка хороших трюков. Благодаря этому можно заставить поверить в чудо любого человека.

Есть такой жанр — ментализм, когда иллюзионист демонстрирует телепатию и ясновидение, но это тоже лишь набор трюков. А еще существует эстрадный гипноз — интересная вещь, но и там есть свои секреты.

— А приходилось ли вам пользоваться своими трюками в жизни?

— Расплатиться в магазине невидимыми деньгами? (Смеется.) Нет, в реальной жизни я просто не отказываю людям, если они узнают меня и просят показать им фокус.

— Какая у вас мечта?

— Поставить собственное шоу на сцене.

— Что пожелаете людям, которые хотят стать иллюзионистами?

— Желаю запастись терпением, советую с усердием репетировать и прорабатывать каждый из трюков сотни и сотни раз. Столько упорства, сколько требует этот путь, дано не каждому. Именно поэтому нас, настоящих иллюзионистов, так мало.

vk.com/dark74

vk.com/alexdark74

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