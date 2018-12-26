Три возможные причины обысков в компании «Красное & Белое»

26 декабря десятки сотрудников ФСБ приехали в челябинский офис компании «Красное&Белое». Сообщается, что оперативные мероприятия проводят на складах компании в Москве, Екатеринбурге и других городах. Официально силовики не комментируют, но при этом не опровергают свой визит в «К&Б».

Обыски продлились около десяти часов. Все это время сотни сотрудников офисного здания попросили не выходить. Людей отпустили только ближе к семи часам вечера, оставив руководство.

«Комсомольская правда» — Челябинск» собрала три возможные версии обысков в компании «Красное&Белое».

1. Алкоголь

Самая популярная теория. В народе магазины сети прежде всего известны обилием алкогольной продукции на полках.

— Близится Новый год. Перед праздниками силовые структуры всегда проявляют повышенный интерес к легальности алкогольной продукции, — высказывают мнение в соцсетях.

Эту же версию обысков в компании «Красное&Белое» подтверждает другой слух. Якобы вместе с ФСБ были представители Росалкогольрегулирования. Однако «К&Б» ранее не были замечены в махинациях с акцизами. Не удалось найти и статей про жалобы и претензии к качеству продукции. Кроме того, компания активно рекламирует свой сервис, через который по марке ЕГАИС на бутылке можно отследить ее путь от поставщика до полки магазина.

Этот кадр выложил анонимный аккаунт в соцсетях под постом, где обсуждают обыски «К&Б».

2. Налоги

Владелец компании Сергей Студенников в этом году стал долларовым миллиардером. По крайней мере, так говорит Bloomberg. Forbes оценивает состояние чуть скромнее — 950 млн долларов и ставит его на 115-ю строчку рейтинга богатейших людей России.

В этом году писали, что головной офис компании переезжает в Москву. Новость широко обсуждалась, поскольку фирма является крупнейшим налогоплательщиком региона. Но в итоге вроде как всех успокоили, что из столицы бизнес вести проще, но и из Челябинска деньги не уйдут. Поскольку у «К&Б» десятки, если не сотня ООО, которые в разной мере владеют магазинами и прочим имуществом компании. И часть юридических лиц остается в Челябинске.

С одним из ООО судится налоговая инспекция Челябинской области. Там уверены, что компания должна заплатить 1,9 млрд налогов, с чем не согласны коммерсанты. Спор решают в Арбитражном суде.

Возможно, обыски в компании «Красное&Белое» связаны с финансовой составляющей бизнеса.

3. Зарплаты сотрудников

Самая маловероятная версия, однако, ее озвучили сотрудники компании, которые сидят в анонимных группах в соцсетях, посвященных работе в компании. В тех же пабликах без труда можно найти множество сообщений, в которых люди сетуют на невыплаты декретных, отпускных и увольнительных. Также часто пишут о якобы неправомерной системе штрафов с зарплаты, которой придерживаются магазины.

Такие посты можно встретить в соцсетях.

Впрочем, подобные споры было бы логичнее решать прокуратуре и трудовой инспекции без «маски-шоу» с поддержкой ФСБ.

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