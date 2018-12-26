2018-12-26T17:37:20+03:00
Происшествия

Силовики проводят обыски в офисе компании «Красное&Белое»

Причины визита сотрудников органов остаются неизвестны
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудники ФСБ проводят оперативное мероприятие в челябинском офисе компании «Красное&Белое». Фото: Алексей БУЛАТОВСотрудники ФСБ проводят оперативное мероприятие в челябинском офисе компании «Красное&Белое». Фото: Алексей БУЛАТОВ
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26 декабря в челябинский офис компании «Красное&Белое» пришли с обысками силовики. Оперативные мероприятия продолжались практически весь рабочий день. Об этом сообщили СМИ. Также информацию газете «Комсомольская правда» — Челябинск» подтвердил один из руководителей компании.

Ни одно силовое ведомство Челябинска не подтвердило и не опровергло проведение оперативных мероприятий. Судя по обмундированию сотрудников, которых засняли в офисе компании, работает ФСБ. Их интересует финансовая документация. Сообщается также о визите людей в форме на склады фирмы.

Владелец сети Сергей Студенников занимает 115 место в ТОП-200 богатейших людей России по версии Forbes. Сегодня его сеть насчитывает около 5000 магазинов по стране. В этом году широко обсуждалась новость, что компания переносит головной офис из Челябинска в Москву.

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