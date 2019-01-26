Пакет на камере и другие способы «потроллить» оператора треноги в Кургане

Набросить на дорожную камеру пакет, снять это на видео и выложить в Интернет — вот где настоящий хайп! Сотни комментариев в духе «Молодец! Так им!» и столько же от проповедников «Не нарушай». Борьба автомобилистов с камерами на треногах в Зауралье становится все активнее и изощреннее. Почему именно там? Курганская область входит в тройку регионов, лидирующих по сборам штрафов с водителей. Многие автовладельцы считают, что «микроволновок» — так в народе называют передвижные системы видеофиксации — стало неадекватно много.

ЭТО ЗНАК!

Передвижные камеры, в отличие от стационарных, не предупреждают водителей о своем появлении специальной табличкой. И застают врасплох. Автомобилисты с таким положением вещей не согласны. Курганский активист сам сделал табличку и прикрепил ее на бампер своего авто. Видео он выложил в соцсети.

Курган. Камеры фото-видео фиксации.

— Измором возьмем! Вон он змей, — говорит закадровый голос, и камера поворачивается в сторону автомобиля оператора (охранника) камеры.

Тот даже не подозревает, что машина, припарковавшаяся у обочины, посылает предупреждающий сигнал другим водителям.

В Челябинске же самодельную табличку поставили прямо на обочине. Хенд-мейд простой: на обычную картонную коробку наклеено изображение камеры, указано расстояние до нее — 300 метров. И надпись «ЧМО». Коротко и ясно.

Предупреждающая табличка в Челябинске. Фото: Екатерина Кисилева.

ПОКА ТЫ СПАЛ

В группе «Инцидент Курган» в соцсетях недавно выложили видео, на котором мужчина надел на дорожную камеру пакет.

— Охранник спит. Вот и спи дальше! — смеется он.

Достается и стационарным камерам. Вот, к примеру, разбитая в городе Шадринске Курганской области.

Разбитая камера в Зауралье. Фото: vk.com/inkurg

«ЭТО ЖЕ ДЕНЬГИ»

В Кургане есть активист, который закрывает камерам обзор своим автомобилем. Так он может стоять на обочине часами. Операторы камер возмущаются. И даже обращаются за помощью к сотрудникам ГИБДД.

В Кургане появился активист.

— Цель вашей остановки здесь какая? — спрашивает гаишник.

— Хочу и стою.

— Автомобиль у вас сломался?

— Да.

— Эвакуатор, может, вызвать? Иди давай оттолкнем подальше? — предлагает оператор камеры.

— Нет, спасибо.

— Вы сейчас ограничиваете обзор камере. Это же ИП все, это деньги, — поясняет сотрудник ГИБДД.

— Совершенно верно, — соглашается водитель. — Но разве камеры нужны не для профилактики нарушений, а чтобы деньги зарабатывать?

Все заканчивается тем, что офицер просто проверяет документы водителя и уходит. Видео этого «троллинга» набрало за месяц 55 тысяч просмотров. Отношение к таким «народным героям» неоднозначное. В соцсетях по этому поводу — вечный холивар.

МНЕНИЕ «ЗА»

— Молодцы мужики! Так и надо. Табличка «Видеонаблюдение» и то больше пользы приносит, чем спрятанные в кустах камеры. Если бы «режиссеры» с передвижными камерами сами соблюдали инструкции... Но никто не контролирует их, главное — количество фотографий. И денег, естественно. Ни о какой профилактике нарушений ПДД и речи нет. Товарищ из Ханты-Мансийска рассказал: у них знак населенного пункта перенесли на километр, камеру поставили, бабло рубанули и знак на место воткнули, — оставил комментарий на сайте «Комсомолки» Влад Петров.

Фото: архив КП

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

— Спорят о ненужности камер те, кто привык нарушать ПДД. Почти каждый день в соцсети выкладывают посты о смертельных авариях на дорогах. Но «шумахерам» все мало. Я сам и множество моих друзей ни разу не попали на эти штрафы. Вот как так? А другие постоянно попадают на «неправильно установленные» и с «завышением» радары? Мистика! Вроде по одним и тем же улицам ездим, — написал Алексей Дьяченко в группе «Интересный Курган».