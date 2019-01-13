В Магнитогорске прошли массовые проверки мигрантов

В первую очередь проверки коснулись водителей маршруток. За них дорожные полицейские взялись еще в конце прошлой недели. Пассажирские ГАЗели останавливали чуть ли не на каждом крупном перекрестке инспекторы ДПС. Водителей требовали предъявить документы.

В выходные стражи порядка нагрянули на рынок возле торгового центра «Гранд». Очевидцы утверждают, что там задержали несколько десятков уроженцев Таджикистана и Узбекистана.

Не избежал рейда и «Зеленый рынок», что находится на улице Вокзальной. Об этом в социальных сетях сообщают жители Ленинского района. Также в «черный список» попали строительные фирмы, где трудятся выходцы из республик Средней Азии.

Кроме того магнитогорцы пишут, что по квартирам со вчерашнего дня ходят участковые и дружинники. Они проверяют у хозяев паспорта и сверяют количество жильцов. Особенно интересуются квартирами, где проживают иностранные граждане, а также адресами, на которых прописано пять и более человек.

— Живу на улице Советской. Приходили люди в форме — спросили мои данные, интересовались проживают ли у нас в подъезде дебоширы, пьяницы или гости из ближнего зарубежья, пишет в группе «Черное&Белое» Магнитогорск Алена Клименкова.

Дошло до того, что директора городских школ получили негласное указание — проверить регистрацию у всех учащихся.

В городе поговаривают, что нелегальных мигрантов отправляют на родину вагонами. Между тем в полиции о том кого ищут и сколько человек уже задержали не говорят.

— Это не массовые «зачистки» мигрантов, а обычные профилактические мероприятия, — пояснила газете «Комсомольская правда»-Челябинск» старший сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Полицейские также напоминают, что до 20 января все магнитогорские участковые обойдут вверенные им участки и побывают в каждой квартире. Их задача — пресечь возможные преступления, определить тех, кто ведет асоциальный образ жизни.