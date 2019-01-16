«Поспорим с Челябинском»: в поселке Есаульский открылась современная школа

На дворе январь, а настроение в Есаульском — первосентябрьское. В поселке Сосновского района открылась новая школа. В Есаульском живет более 2,7 тыс. жителей. Много молодых семей с детьми. Старая школа была переполнена, работала в несколько смен.

Решением губернатора Бориса Дубровского на возведение нового здания в Есаульском из областного бюджета выделили 292 млн руб.

Стройка развернулась в 2016 году. Здание на 500 мест получилось просторным, современным. Обживать подарок дети и педагоги начали сразу после зимних каникул.

«НА ВЫРОСТ»

Во вторник, 15 января, в школе побывал губернатор.

Пока мест в ней, как образно заметил Борис Дубровский, чуть «на вырост»: занимается 409 детей. Но Сосновский район развивается, и классы обязательно будут заполнены. Для удобства жителей окрестных поселков за счет областной казны Сосновский район купил еще один школьный автобус. В новую школу примут детей из Ключевки. Значит, разгрузится начальная школа в Долгодеревенском.

О СТАРОМ ЗДАНИИ И ВСПОМИНАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ

«Посоперничаем с Челябинском!», — улыбаются здешние педагоги. И они во многом правы, ведь теперь здесь есть актовый зал, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. В кабинетах начальных классов, лаборантских, кабинетах химии, физики, рисования, биологии, мастерских, кабинетах домоводства установлены умывальники.

Есть два спортзала, тренерская, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, туалеты. Уж и вспоминать не хочется про тесное старое здание без канализации и нормального отопления.

Здесь будут учиться 500 детей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

МУЛЬТИМЕДИА, МИКРОЭЛЕКТРОНИКА, ОНЛАЙН

В кабинетах химии, физики, биологии расположены лаборантские. Оборудованы мастерские по робототехнике и микроэлектронике. Во все кабинеты проведен интернет. Во всех учебных помещениях имеются интерактивные доски, информационные панели. Проекция на экраны может производиться с мобильных устройств.

В кабинете домоводства есть все для того, чтобы привить девочкам навыки хозяйки: холодильник, электроплита, шкафы для хранения посуды, столы для черчения выкроек и раскроя, швейные машины.

В новой школе внедряется инклюзия: для детей с особенностями здоровья предусмотрен кабинет с учебно-игровым оборудованием.

А во дворе есть современные спортплощадки. Придет весна, и пришкольная территория вспыхнет цветами, здесь высадят деревья и кустарники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Если люди увидят, что есть современная школа, хороший детский сад, они примут решение здесь жить, растить детей. А наша задача — соответствовать нынешним требованиям. Номер новой школы остался прежним, но имущественный комплекс настолько иной, что и сравнивать с прежним нельзя. Я знаю, что весь поселок ждал новой школы очень давно, с 1989 года. И она обязательно даст поселку и району новый качественный импульс.

ЦИФРА

За последние четыре года в Челябинской области открыто 50 детских садов и пять современных школ. Таких темпов строительства Южный Урал еще не знал.

По решению губернатора Бориса Дубровского в наступившем году откроются еще две школы в Челябинске. После реконструкции начнут работу две школы в Нязепетровске и Усть-Катаве. Цена вопроса — 1,5 млрд рублей.