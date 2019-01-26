Челябинская область тратит 200 миллионов, чтобы несколько человек летали с комфортом

Из бюджета области на 2019 год выделен 221 млн рублей на субсидию авиакомпаниям. Доплата полагается на рейсы в Казань, Красноярск, Минводы, Ростов-на-Дону, Самару, Краснодар, Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут. И на китайский Харбин.

Сделали это, чтобы перевозчики не задирали цены, а держали их на приемлемом уровне. Ради справедливости заметим, что субсидию компаниям платят еще и федеральный бюджет, а в некоторых случаях и бюджет тех регионов, куда летит самолет.

Прямой перелет Челябинск — Самара на сайте авиакомпании стоит: 4 764 руб.

В этот же день перелет Челябинск — Москва — Самара с 2-часовой пересадкой стоит 7 656 руб.

Прямой перелет Челябинск — Ростов-на-Дону на сайте авиакомпании стоит: 5 730 руб

В этот же день перелет Челябинск — Москва — Ростов с 3-часовой пересадкой стоит 6 591 руб.

*Цены по состоянию на 17 января в 15.00.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

— Когда вы выбираете самолет вместо автобуса или поезда — платите за комфорт. В случае субсидии государство платит за ваш комфорт. По такой логике, если я не хочу ездить на маршрутке, дайте субсидию на такси. Тем самым и мне хорошо будет, и таксопарку, — рассуждает эксперт по туризму Олег Ежков.

— Субсидия позволяет пассажирам летать без пересадок!

— Но какой в этом смысл, если летят несколько человек? В любое направление сейчас можно улететь из Москвы. Да, с пересадкой... По-моему, странно из бюджета оплачивать авиатакси сотне человек. К тому же эти рейсы из Челябинска летают только раз в неделю! Это же неудобно. Максимально непонятной выглядит дотация в Китай. Якобы у нас прочные деловые отношения с Харбином. Туда летают бизнесмены. Не хочу, чтобы с моих налогов оплачивали билет какому-то коммерсанту.

КУДА СТОИТ ОСТАВИТЬ ДОТАЦИИ?

А вот кому субсидии нужны, так это Красноярску, считает эксперт.

— В Сибири много мест, куда не добраться поездом. Есть даже места, куда только самолеты летают. К тому же Красноярск является транзитом для дальнейшего передвижения.

Эксперт считает, что количество рейсов из Челябинска нужно увеличивать не субсидиями, а поднятием экономики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ?

Те, кто застал челябинский аэропорт времен СССР, помнят, что рейсов по стране из Челябинска в разы больше, нежели сейчас. Даже учитывая дотации.

— В Союзе были ближнемагистральные самолеты. Они не могли летать на большие расстояния без дозаправки. Поскольку Челябинск в середине страны — здесь и делали остановку, а заодно брали пассажиров на борт, — объясняет Олег Ежков.

В новой истории крупно субсидировать полеты начали при Михаиле Юревиче. Первым был рейс в Вену. И уже тогда люди усматривали в инициативе странную логику.

— В прошлом году платили авиакомпании «Ямал». Когда выделяли субсидию говорили о планах, якобы, перевозчик сделает у нас свой хаб, будут сотрудники, самолеты, а значит и деньги в экономике региона. Но как только субсидия кончилась, перевозчику ушел. Это логично: какой смысл работать в убыток, когда на самолеты летают пустые?

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РЕЙСЫ БЫЛИ БЕЗ ДОТАЦИЙ?

— Прежде всего, это вопрос благосостояния. Людям должно хватать денег на билет на самолет без всяких доплат. И пассажиров должно быть много, чтобы авиаперевозчикам было выгодно набирать полный самолет по умеренной цене за билет.

К тому же Екатеринбург под боком. Он оттягивает перевозчиков на себя. Аэропорт лучше, выше платежеспособность, больше бизнеса. Поэтому ждем реконструкцию нашего аэропорта и в экономического развития региона в целом.

Еще одним фактом собеседник назвал высокую стоимость авиатоплива в стране. Но это всероссийская проблема, решив которую, можно было бы снизить цены на все билеты.

КОММЕНТАРИЙ

«Направления выбраны для расширения географии полетов»

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области делают важное уточнение. Рейс в Харбин субсидируется, но не из бюджета Челябинской области. Про перелеты по России комментируют так:

— Эти субсидируемые направления выбраны для расширения географии полетов из Челябинска. Данные нам предоставил аэропорт Баландино. Именно эти направления по их статистике пользуются наибольшим спросом у пассажиров.

В самом аэропорту открестились от того, что они предоставляли подобную информацию министерству и посоветовали обратиться в авиакомпанию. В фирме «ЮВТ Аэро» наш запрос оставили без внимания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полеты из Челябинска в Екатеринбург приостановили на время

За пару месяцев компании удалось выполнить несколько рейсов. Причем, первый из анонсированных полетов был отменен из-за отсутствия пассажиров. Билет на борт тогда купил один человек — журналист. (далее)

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