Волонтер из Челябинска выходила и приютила кота, которого подростки облили кислотой

Умирающего кота обнаружили жители во дворе в Металлургическом районе. У него слезла шерсть на лапах и животе, были сильнейшие ожоги кожи. Говорят, бедолагу облили кислотой подростки. Спасти животное попросили волонтера Светлану Ципровскую.

— Я нашла Мирона в подвале, он уже еле дышал. Болевой шок, ожоги, плюс нализался этой кислоты, получил ожог гортани и ротовой полости. Кожа снималась с него, как сапоги. Взяла его и срочно в клинику. Одна лапа была под вопросом, она сгнила до кости, хотели ампутировать, — вспоминает волонтер.

Питомец чудом выжил после того, как его облили кислотой. Фото: Светлана Ципровская.

ЧУДОМ ВЫЖИЛ

Светлана 15 лет помогает бездомным животным. У нее десятки подопечных, в их числе была и хвостатая кроха Масяня, которую пытались вылечить всем Челябинском и «спецрейсом» повезли на операцию в Санкт-Петербург.

Ветеринары спасли Мирона. Волонтеру потом пришлось водиться с ним как с ребенком. Есть самостоятельно хвостатый не мог, и Светлана поила его из пипетки молоком и разведенным детским питанием. Делала перевязки, давала лекарство.

Деньгами на лечение помогали неравнодушные люди. Одну молодую пару так тронула история Мирона, что они решили забрать его себе.

— Ребята примчались, как только увидели у меня на странице сообщение о Мироне. Привезли все: лоток, чашки, еду, лекарства. Приехали с твердым намерением забрать Мирона к себе в семью. Я отказала. Недолеченных и больных я не пристраиваю. Разговор даже закончился на повышенных тонах, — говорит Светлана.

Прошло полгода, Мирон выздоровел. Волонтер стала подыскивать ему семью.

— Мирошу забрали. Но он пожил в новой семье буквально пару дней и его вернули. Сказали, что пакостный, нагадил на постель. Но Мирон приучен к лотку, он аккуратный, чистоплотный, кушает только в миске. Что на него тогда нашло, мне было непонятно.

Мирона дважды пристраивали в семью, но он решил, что ему лучше в приюте.

СНОВА ВЕРНУЛСЯ

В приюте Мирон чувствовал себя прекрасно. Молол из миски все подряд, играл. Был дружелюбным, активным котом. Когда приходили гости, сам шел к ним ластиться. Раз он охотно шел на контакт с другими людьми, Светлана снова попробовала пристроить его. Выложила объявление о поиске хозяев. Откликнулась та самая молодая пара.

— Девушка сказала мне, что Мирон не выходит у них с мужем из головы, готовы его забрать. Я охотно согласилась. Приехали, увезли. Мы были очень счастливы, и они тоже. На следующий день девушка позвонила и попросила вернуть кота, потому что он кидается: царапается, кусается. Я объяснила, что у животного может быть стресс, нужно время, чтобы он привык к новым людям. Тем более в квартире он не единственный питомец. Но она начала говорить какую-то чушь, якобы у кота из горла идет кровь, я испугалась и велела везти его ко мне.

В приюте Мирон спокойный и дружелюбный кот. Фото: Светлана Ципровская.

Светлана снова понесла Мирона в клинику. Но никаких болячек врач не нашел, кот абсолютно здоров.

Как только Мирон перешагнул порог родного дома, сразу стал самим собой — спокойным, дружелюбным и ласковым.

— Сейчас вон лежит на лежанке, мурлычет. Видимо, он просто решил, что его дом здесь. Не знаю, стоит ли пытаться его пристроить… Он же не зря противится. Будет, значит, со мной жить, со своей спасительницей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06