Эвакуация в Магнитогорске 21 января: людей вывели из школ, больниц и торговых центров

На электронную почту городской больницы №1 поступило анонимное сообщение с угрозой о минировании 21 января. В медицинский городок утром нагрянули все экстренные службы. Официального подтверждения об оцеплении зданий медучреждения и экстренной эвакуации больных долго не было. Главный врач Ирина Капланова в разговоре с корреспондентом «КП» от комментариев отказалась. Но пациенты больницы в социальных сетях пишут, что их в срочном порядке отправляют домой, а больничные помещения обследуют кинологи с собаками.

Позже людей стали выводить из школы №62 Магнитогорска. Около 13:00 туда приезжают пожарные и полиция. Очевидцы выкладывают в соцсети фото с места событий, сообщая об экстренной эвакуации учителей и учеников под угрозой минирования. Известно также о переполохе в школе №13.

Из школы №62 эвакуировали учителей и учеников. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com

Примерно в это же время автомобили экстренных служб подъезжают к главному входу ТЦ «Весна».

В детской больнице №3 врачи отменяют приемы, а пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, отправляют домой.

В социальных сетях многие родители жалуются, что не могут дозвониться до своих детей-школьников.

Пациентов больницы попросили разойтись по домам 21 января.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Тем временем по интернету гуляет письмо с угрозами. В нем говорится, что бомбы установлены в разных общественных местах Магнитогорска. Якобы, серия взрывов произойдет с наступлением темноты. Адрес отправителя в сообщении не указан. Имеет ли оно отношение к происходящим событиям, пока не ясно.

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области информацию о рассылке писем с угрозами подтверждают.

— Сообщение поступило напрямую в больницу. Сейчас всеми службами информация проверяется по ранее отработанному алгоритму, — рассказали в ведомстве.

Письмо с угрозами пришло на электронную почту больницы 21 января. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com

Через пару часов городские власти опубликовали на сайте мэрии Магнитогорска официальное обращение к жителям города с просьбой не поддаваться панике в связи с массовой рассылкой анонимок:

«Главная цель этих анонимок — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать».