«Вытащили любовь и забота»: двое бездомных из Челябинска создали семью, устроились на работу и начали новую жизнь

Фельдшер из Челябинска Евгений Косовских уже несколько лет бесплатно лечит бродяг на теплотрассе. Многие не понимали, зачем молодой перспективный медик тратит силы и деньги на безнадежных бомжей. Но когда его подопечные стали возвращаться к прежней жизни, а следом вытаскивать своих друзей с улицы — вопросы отпали.

На днях Евгений поделился с «Комсомолкой» радостной новостью — пара бездомных переезжает в съемное жилье. Виталий и Елена давно бросили пить, устроились на работу и начали жизнь с чистого листа.

НА ДНЕ

Бродяги познакомились на улице, еще до жениного проекта. Сошлись, потому что вместе было легче выживать. Жили на теплотрассе, питались из мусорных баков, беспробудно пили.

Как они оказались «на дне», не рассказывают. Может, просто тяжело возвращаться к тому периоду, не охота, даже мысленно.

— Когда они пришли ко мне, состояние здоровья у них было очень тяжелым. У Виталия были обморожены пальцы на ногах. Определили его в больницу, там ему ампутировали несколько пальцев. Пока он лежал в больнице, мы часто навещали его, поддерживали, старались делать все, чтобы он скорее поправился. Елена тоже была рядом, — вспоминает доктор Женя.

Так люди, которые постоянно ловят косые взгляды, презрение и даже агрессию других, снова почувствовали человеческое отношение к себе и уважение. Возможно, это смотивировало их измениться.

— Мы, бывало, спрашивали у бродяг: «Ну зачем вы пьете? Вам же от этого плохо, и здоровье подводит поэтому. Бросайте». И они стали прислушиваться к нам, — говорят волонтеры проекта «Другая медицина».

Елена на приеме у Доктора Жени. Фото: проект «Другая медицина».

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Весной прошлого года на всю страну прогремела история про бродягу Кирилла, подопечного доктора Жени, который спас жизнь челябинцу, вернув ему украденное направление на операцию. Документы Кирилл нашел, когда рылся в мусорном баке, посмотрел на бумагах адрес и отыскал владельца папки.

Этот добрый поступок перевернул жизнь бездомного. Его мама увидела сюжет по телевизору и разыскала сына. Кирилл ушел из дома десять лет назад из-за семейного конфликта. Теперь обиды в прошлом, как и уличное существование. Кирилл вернулся в семью, помирился с мамой и начал жизнь с чистого листа.

Во многом его пример вдохновил других бездомных. В том числе Виталия и Елену. Как-то они пришли на прием к Евгению и сказали, что завязали с алкоголем. Елена начала следить за собой, попросила у волонтеров маникюрный набор, крем для рук и для лица.

Позже влюбленные обрели крышу над головой — поселились в реабилитационном центре «Альтернатива». Правда, жить пришлось в разных комнатах. В центре они общие отдельно для мужчин и женщин.

Также пара устроилась на работу. Виталий пошел на переработку вторсырья, а Елена — мыть полы в магазине. Руководитель ее хвалит, говорит, она очень старательная, аккуратная, да и работает с утра до вечера.

— Сейчас мы для Виталия и Елены нашли комнату в общежитии. Будут ее снимать и жить вместе. На днях ждем новоселье. Мы подарили им сотовые телефоны, простенькие, но все же. Купили сим-карты, куда сейчас без связи. Да и нам смогут позвонить в любое время и попросить помощи. В общем, все у них отлично. Это очень хороший пример для других наших бездомных, — говорит Евгений Косовских.

Телефон Виталию подарил один из студентов медколледжа. Фото: проект «Другая медицина».

По его словам, влюбленных даже пригласили на передачу «Мужское и женское» на Первом канале. Но в съемках бывшие бездомные не смогли поучаствовать из-за проблем с документами. На улице они им были совсем не нужны, а сейчас куда без документов — восстанавливают.

— Я никогда не говорю, что бездомные возвращаются к нормальной жизни благодаря нашему проекту. Мы их не двигаем, — говорит Доктор Женя. — Просто относимся к ним по-человечески, лечим, поддерживаем в трудную минуту, дарим подарки, интересуемся, как у них дела. Виталий и Лена сами захотели жить нормально, поэтому все у них получилось.

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