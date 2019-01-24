Губернатор Борис Дубровский: Поручение президента о расселении дома в Магнитогорске исполним в срок

С первых часов трагедии, случившейся в Магнитогорске в последний день 2018 года, вся Челябинская область сплотилась вокруг пострадавших и потерявших близких. Руководство Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским несколько дней работало в Магнитке. Глава региона принимал пострадавших во время взрыва в доме № 164 по пр. Карла Маркса в штабе, открывшемся в спортзале местной школы. Здесь же работали руководители профильных министерств региона — социальных отношений, здравоохранения, строительства, образования. Без промедлений оформляли утраченные документы. Сейчас штаб без выходных работает в администрации Магнитогорска.

На личном контроле губернатор Борис Дубровский держит вопросы предоставления квартир жильцам пострадавшего дома по пр. Карла Маркса, 164. Напомним, что Президент России Владимир Путин обещал помочь с расселением многоподъездного дома полностью.

Регион готовится точно в срок выполнить задачу, поставленную главой государства: набранные темпы это позволяют. Как подчеркнул Борис Дубровский, до 25 февраля появится «дорожная карта» с четкими этапами переселения людей. Все ресурсы для решения задачи — федеральные, региональные, финансы Магнитогорского металлургического комбината — есть.

В поле зрения губернатора — обеспечение квартирами в первую очередь жильцов подъездов № 7 и 8.

ПОМОГЛИ ДЕТЯМ

На контроле региональных властей — обеспечение местами в детских садах и школах детей, живших в пострадавших подъездах. Ребятишкам купили одежду, обувь, все школьные принадлежности и учебники. Они бесплатно питаются в школах, бесплатно посещают детский сад. К слову, всего в доме № 164 по пр. Карла Маркса проживает 189 детей. Тем, кто сменит место жительства и переедет в другой район, обязательно подыщут место в детсаду или школе, чтобы было удобно и родителям, и детям.

По поручению губернатора лишившиеся жилья обеспечены арендными квартирами: три месяца аренду оплачивает бюджет Челябинской области.

23 января на заседании правительства Челябинской области Борису Дубровскому доложили о том, как решается вопрос выплат лишившимся жилья в доме по пр. Карла Маркса, 164.

Известно, что средства идут из нескольких источников: федеральной казны, областного бюджета. Кроме того, финансами помог Магнитогорский металлургический комбинат. Еще был открыт благотворительный расчетный счет.

С первых часов трагедии в Магнитогорске работала министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. Сотрудники министерства и сейчас находятся в городе.

КАК БЕДА СПЛОТИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

— Вся работа по выплате денежных компенсаций завершена. Мы на связи с 13 жителями пострадавших 7 и 8-го подъездов, которые сейчас находятся за пределами Челябинской области и России. Например, есть те, кто работает вахтовым методом. Есть те, кто сейчас находится в Турции, — говорит Татьяна Никитина.

Лишившимся жилья из федерального бюджета выплачен 51,5 млн руб. (73% от объема, определенного из федерального бюджета).

Около 66 млн руб. направил на выплаты бюджет Челябинской области (70,5% от запланированного).

— Благодарю за участие Магнитогорский металлургический комбинат. Руководство предприятия оперативно подключилось к помощи пострадавшим. ММК установил свои размеры выплат для пострадавших. Комбинат направил для помощи им почти 67 млн руб. Практически все выплачено, — пояснила министр социальных отношений.

Особенно трогательна помощь простых людей. Иногда размер перевода — это 100 — 200 рублей: люди переводили, сколько могли. И ценен каждый рубль! Власти благодарят и организации, включившиеся в благое дело помощи. Средства благотворительного расчетного счета — почти 55 млн руб. -направлены пострадавшим. Деньги пошли на погребение погибших, на оплату госпошлины при восстановлении документов. Закрыт вопрос аренды жилья лишившимся крова. Заключено 190 договоров: люди живут в нормальных условиях.

В пострадавших от взрывов подъездах было зарегистрировано 136 собственников. 128 их них получили уведомления о покупке нового жилья. Уже заключены три сделки по приобретению квартир, на это направлено 4 млн 343 тыс. руб. Например, выбрал двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом и мебелью папа спасенного из-под завалов 11-месячного Ванечки Фокина.

— Мы в контакте со всеми собственниками. В том числе, с 12 гражданами, которым в ближайшее время будут оформлены уведомления на приобретение жилья. Средства, кстати, перечисляются безналичным способом на расчетный счет продавца, — объяснила министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Папа Ванечки Фокина Евгений ждет малыша и жену из Москвы уже в новой квартире.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

ОПРОВЕРГАЯ НЕЛЕПЫЕ СЛУХИ

Параллельно идет работа по демонтажу пострадавших подъездов — № 7 и 8. На время работ расселены соседние подъезды. Опровергая нелепые слухи вокруг демонтажа поврежденных конструкций дома, глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что работы идут строго по плану и под постоянным контролем. Демонтажем занимается специализированная организация. Кроме того, процесс разбора искореженных подъездов контролируют независимая организация и региональный минстрой.

— У подрядчика есть сейсмолаборатория, имеющая все необходимые средства инструментального контроля. При каждом этапе демонтажа устанавливаются специальные датчики. Причем на все подъезды дома, — объяснил Бердников.

Параллельно идет геодезическое исследование, изучены узлы крепления конструкций в соседних подъездах, чтобы выявить фактическое состояние самих конструкций дома.

— Мы работаем в постоянном контакте с жителями дома, информируем их о каждом этапе наших работ. В режиме онлайн на сайте администрации Магнитогорска выкладывается вся информация. На особом контроле — тема будущего планирования участка под демонтируемым домом. Жители решат, что там появится после его расселения.

Еще одна забота местной власти — решение квартирного вопроса жителей пострадавшего дома. Риэлторские компании сотрудничают с переселенцами бесплатно. В администрации города проходят встречи жителей дома с продавцами жилья, строительными компаниями. Главное — не раздувать спекулятивный пузырь цен на жилье, власти ведут переговоры с продавцами. Бердников говорит, люди понимающе относятся к ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Еще раз огромное спасибо всем, кто небезразличен к случившейся беде. Благодарность Магнитогорскому металлургическому комбинату. Помимо материальной помощи уже в первые часы была предоставлена тяжелая техника для разбора завалов. В течение четырех суток напряженно работали 120 человек. Мы подготовим благодарственные письма и вручим лично каждому отличившемуся.