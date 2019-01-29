«Клиника года 2019» в Челябинске: лечебные учреждения вновь поборются за звание лучших

Хотите рассказать об услугах вашего медицинского центра, о врачах и современных технологиях в области диагностики и лечения здоровья? Желаете получить обратную связь от пациентов? Проект народного голосования «Клиника года 2019» — это уникальный шанс познакомить южноуральцев с достижениями медицины нашего региона и получить признание пациентов и коллег. Этот конкурс направлен на повышение престижа профессии врача. Всех тех, кто связан с системой здравоохранения — врачей, медсестер и других специалистов, выполняющих свой гражданский долг.

Начиная с февраля, жители Челябинской области будут голосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения в различных номинациях. По итогам народного голосования определятся победители. Церемония награждения будет приурочена ко Дню медицинского работника.

Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, оставьте заявку по телефону: 8-919-327-48-07, e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru (Плетнева Екатерина Юрьевна).