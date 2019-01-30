«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: консультации докторов в любом месте со связью

В программе «Здоровый разговор» директор по медицинскому страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Елена Дзюбина рассказала слушателям радио «КП» об онлайн-новинках компании для заботы о своем здоровье и здоровье близких. По ее словам, ушедший 2018 год показал: клиенты стали чаще покупать полисы с телемедициной. А это — возможность в любое время и в любом месте связаться с нужным врачом из любой точки земного шара, получить ответы на вопросы посредством телефонной, видеосвязи или в письменном виде. В зависимости от приобретенной программы возможна и консультация доктора медицинских наук.

— Мы внедрили программы с телемедициной в 2018 году, — сообщила Елена Дзюбина. — И успели убедиться в востребованности этой услуги. В активе клиники «Онлайн Доктор, с которой работает «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» — 145 консультирующих врачей, 26 клиник Москвы и Санкт-Петербурга, 48 врачебных специальностей.

До недавнего времени под телемедициной понимали исключительно взаимодействие между врачами: например, доктор, находясь на вызове, мог оперативно отослать кардиограмму в клинику и получить расшифровку. В январе 2018 года вступил в силу закон о телемедицине, который закрепил за ней статус медицинской услуги. Больше года «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» предлагает своим клиентам программы ДМС с телемедициной, в частности «Аскорбинка. Непоседа» и «Неотложка. Онлайн», которые предусматривают страхование от несчастных случаев и возможность пользоваться сервисом «Онлайн Доктор». С тех пор, как отмечает Дзюбина, количество программ расширилось — в соответствии с клиентскими ожиданиями.

— Суть программ понятна из названий, — полагает Елена Дзюбина. — «Неотложка» предполагает наступление несчастного случая, связанного со здоровьем. Травма, потеря сознания, гипертонический криз — по любому поводу клиент круглосуточно может связаться с дежурным терапевтом онлайн-клиники и получить подробную консультацию. «Аскорбинка. Непоседа» рассчитана на заботу о здоровье детей и предназначена, прежде всего, для молодых родителей. Согласитесь, не слишком удобно по любому поводу вызывать ребенку «Скорую помощь» или вести его в поликлинику. Дежурный педиатр даст родителям квалифицированный совет, успокоит, расскажет, как поступить в том или ином случае. И главное — посоветует, как не совершить неправильные, вредные действия.

Директор по медицинскому страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Елена Дзюбина.

Онлайн-консультацию можно получить в случаях: резкого ухудшения самочувствия, травмы, ожога, с целью расшифровки анализов, до приезда «Скорой помощи», при возникновении любых тревожных симптомов.

Консультацией с онлайн-доктором программы ДМС с телемедициной от «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» не ограничиваются. При необходимости по назначению онлайн-доктора клиент может пройти «очное» обследование в одной из клиник Челябинска — ряд полисов включают в себя диагностические обследования. Многие челябинцы, как следует из опыта сотрудников «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», пользуются телемедициной еще и для того, чтобы получить компетентное «второе мнение» по поставленным ранее диагнозам.

Сейчас телемедицина набирает обороты. По словам Елены Дзюбиной, в «АСКО-СТРАХОВАНИИ» внимательно изучили обратную связь от клиентов. На сегодня уже внедрена возможность приобретать полисы с онлайн-доктором на всю семью. Можно оформлять их в подарок, покупать такие полисы вместе с привычными программами по страхованию жизни.

— Общение с онлайн-врачом идет только по защищенному каналу связи, это одно из обязательных условий, — резюмирует Елена Дзюбина. — Кроме того, не стоит забывать, что сам смысл страхования не только в сокращении финансовых затрат в случае какой-то экстренной ситуации, но и получении действенной помощи. Покупая такие полисы от «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», клиент избавляется от необходимости искать подтверждение квалификации докторов, думать о том, будет ли вовремя оказана услуга. Полисы можно купить не только у агентов компании, но и на сайте — acko.ru.

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