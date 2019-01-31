Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

— Он пил кровь! Много раз это делал. Называл себя сыном Баала (языческий бог, одно из имен дьявола — прим.ред.) и убил одноклассника, чтобы поглотить его душу. А теперь этот человек работает в больнице.

В редакцию «КП — Челябинск» обратились жители Ленинского района. 20 лет назад им пришлось стать участниками фильма ужасов наяву: ученик из их школы Боря расчленил друга.

КРОВЬ В ОБМЕН НА НАРКОТУ

В старших классах Борис начал чудить — носил кольца-амулеты, ходил с тростью и увлекался эзотерикой. Говорил, что перенес инсульт, видел смерть и теперь чувствует сверхъестественное. Впрочем, ничего удивительного в этом не видели: спиритический угар 90-х к тому времени еще не иссяк.

— Его отец был врачом и домашним тираном. Он умер за решеткой, когда начался этот кошмар. Был задержан как соучастник. Но не думаю, что он причастен. Просто даже сыщикам было трудно поверить, что такой кошмар сотворил подросток, — рассказывает выпускница из школы Бориса.

В классе парня не боялись: считали чудаком, но безобидным. К тому же, у него всегда можно было достать кайф. В то время так на модном сленге называли наркотики.

— Пацаны брали у него таблетки. Он их таскал у отца. Тот психиатром был, и расширяющие сознание лекарства у него водились. Как-то одноклассники Ваня с Илюхой попросили у него таблеток, а Боря поставил условие: мне нужна ваша кровь. Илья согласился, и тот у него шприцем выкачал прямо из вены. Говорят, слил в рюмку и выпил, — продолжает собеседница.

В ЗАГАДОЧНОМ СПИСКЕ БЫЛИ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался.

— Тут домой вернулся отец. Жили они вдвоем. Мать к тому времени ушла. Папа Бори в комнату не проходил, взял какие-то вещи и ушел на ночное дежурство в больницу. А наш Дракула начал пилить труп. Мы потом прочитали в газете, что он периодически выжимал с органов кровь в бокал и пил — верил, что получит жизненную силу этого человека. Боря был помешан на сатанизме: видел себя демоном, который поглотит плоть смертного, — говорит женщина.

Части тела жертвы Боря раскидал по двору. Говорят, голову выкинул с балкона и она закатилась за баки.

— Утром с работы вернулся его отец, взял собачку и пошел на прогулку. Было часов семь утра. Так он же и наткнулся на эту расчлененку во дворе. Вызвал милицию. Ну искали Борю недолго — кровавые следы вели в квартиру. Там у него нашли список — десять имен одноклассников. Илья был первым, и его строчка была перечеркнута.

Вместо колонии парня отправили на принудительное лечение. Его отец, обвиненный в соучастии, покончил с собой в СИЗО. Ленинский район зажил спокойно, и вскоре ужас стерся в головах у людей. Пока Борю спустя 18 лет случайно не встретила женщина, чье имя значилось вторым в том списке.

«Я ЕГО УВОЛЮ, А ОН МЕНЯ УБЬЕТ»

— Я пришла в поликлинику проходить медкомиссию. Отдаю карточку психиатру, а врач посмотрел на меня и засмеялся. Меня всю затрясло. Передо мной сидел Борис, — рассказывает Оксана Ермакова (имя изменено).

В этой же поликлинике среди сотрудников хирургом оказался мужчина, который учился на пару лет раньше Бори. Поскольку микрорайон маленький и все общались — историю «сына Баала» знал хорошо.

— Может, он диплом купил? Или сам получил образование? Я сделал вид, что не знаю, кто он и что сделал. Пошел к главврачу и все рассказал. А он струсил: говорит, я его сейчас уволю, он меня полоснет потом в переулке. И потом — его проверял отдел кадров при приеме, — рассказывает доктор.

Но через пару месяцев Борис Александрович, как его теперь все называли — уволился.

— Знаю, что он сейчас работает в другой поликлинике в нашем же районе, — поделился его теперь уже бывший коллега.

«КП — Челябинск» продолжит разбираться в этой мрачной истории. Нам удалось найти следователя, который вел дело Бориса 20 лет назад. Он согласился на встречу. Также мы довели информацию до правоохранительных органов и получили неожиданный ответ. Подробности читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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