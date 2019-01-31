«Любил биологию, выращивал кактусы»: учительница рассказала о «Дракуле с Сельмаша», который работал психиатром в челябинской поликлинике

Деталями этой жуткой истории пестрели все газеты Челябинска в 2000-е. И вот спустя почти 20 лет кошмар вернулся. Тогда 16-летний школьник расчленил товарища и выпил его кровь. А в этом году бывшие одноклассники встретили его в одной из поликлиник Ленинского района. Сюда маньяк устроился на работу психиатром. Он уже несколько лет как находится на свободе, проведя долгие годы на принудительном лечении.

— Я была классным руководителем Бори Кондрашина до девятого класса. Потом ушла в декрет и детали той жуткой истории знаю лишь по рассказам учеников. Парень был умный: интересовался естественными науками. Химия и биология — любимые предметы. Хотел врачом быть как отец. Выращивал дома кактусы, — говорит учитель информатики Ольга.

В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор.

Зато с журналистами поговорила одноклассница Бориса. Именно она и узнала в штатном психиатре районной поликлиники того самого убийцу.

— Я проходила медкомиссию и увидела его, — вспоминает челябинка. — Когда он убил Илью в 2000 году, у него нашли список из десяти имен. Мое было вторым. При виде меня он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание.

Свою жертву — одноклассника Илью — Борис заманил домой. Среди учеников он был известен как мрачный чудак: одевался в черное, носил обереги и увлекался оккультизмом. При этом он «угощал» друзей психотропными веществами.

Его отец был врачом. Видимо, доставал что-то по рецептам и таскал домой. Жили они без матери. Отец умер после задержания Бориса.

— Он подавился рвотой, когда был в следственном изоляторе. Его ведь считали соучастником преступления, — рассказывает «КП — Челябинск» женщина, которая училась в одной школе с Кондрашиным.

В той же больнице, куда устроился Кондрашин, на него наткнулся еще один пациент — очевидец событий 20-летней давности. Историю знал не понаслышке: дело в том, что все происходило на Сельмаше — городской окраине, где все общаются между собой.

— Я пошел к главврачу, но тот не отреагировал. Сказал, что это все байки, а человек показал диплом о высшем образовании. И потом его же проверяли кадровики, не могли же они это пропустить! Оказалось, что могли. Вскоре Борис перешел в другую поликлинику. Там также всплыло его прошлое и кто-то, пожаловался на него в органы, — рассказал он.

Информация подтвердилась: в больнице действительно работал тот самый «дракула с Сельмаша». Врачу дали предписание — уволить судимого работника и занялись проверкой его диплома. Корочки психиатра оказались фальшивыми. А потом за Борисом пришли следователи. Сейчас он задержан.

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