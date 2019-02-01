Федеральный инспектор изучил планы ликвидации Коркинского разреза
Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев полюбовался на инверсию над Коркинским разрезом.
31 января Коркинский район по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова посетил главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев.
В ходе рабочей поездки Сергей Морев изучил Коркинский угольный разрез. Генеральный директор ООО «Промрекультвация» Николай Джемилев познакомил главного федерального инспектора с планом ликвидации отработанной выработки угольного разреза: напомним, здесь будет использован закладочный материал, произведенный на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа (входит в Группу «Русская медная компания»). Кроме того, Николай Джемилев рассказал, почему в карьере возникают эндогенные пожары и доложил о мерах, принимаемых ООО «Промрекультивация» и расчетами военизированной горно-спасательной части для локализации зон самонагревания, сокращения образования дыма, а также укрепления бортов разреза.
«Я давно хотел увидеть Коркинский разрез, — поделился Сергей Морев. — Его размеры впечатляют. Сегодня как раз погода такова, что удалось увидеть явление инверсии. Но еще больше впечатлили планы ликвидации разреза, все, что касается тушения пожаров и инвестиций в данный проект. На мой взгляд, проект глобален, очень полезен, и нам крайне важно, чтобы все задачи, которые в него заложены, были реализованы».
Добавим, во время поездки в Коркино Сергей Морев посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который в 2018 году в городе построила Русская медная компания (АО «РМК»).
«Таких современных и многофункциональных объектов, как ФОК РМК, в последнее время строится немного, — отметил федеральный инспектор. — Это хороший пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти в интересах жителей, возможность не только вести активный образ жизни, но и создавать новые рабочие места. Но главное, что у детей будет возможность заниматься спортом бесплатно, причем именно теми видами, в которых они хотят реализовать весь свой потенциал».
Напомним, ФОК РМК в Коркино был построен в 2018 году. В здании комплекса размещены зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, тренажерный комплекс. На открытой арене ФОКа расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона. В новом спорткомплексе будут работать секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет. Дети до 16 лет будут заниматься бесплатно. Талантливые юные спортсмены смогут рассчитывать на поддержку и продвижение в профессиональном спорте со стороны промоутерской компании RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК. На сегодняшний день в ФОКе завершается укомплектование тренерского состава и формируется расписание тренировок.
ООО «Промрекультивация» учреждено АО «Томинский ГОК» в 2017 году для реализации проекта ликвидация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, который будет производиться на Томинском горно-обогатительном комбинате и транспортироваться в разрез по специальным пульпопроводам.
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU