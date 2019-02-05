Мы выбрали «Белый хутор»: рассказы жителей загородного квартала

Жить в шумном мегаполисе или переехать за город — этот вопрос, пожалуй, один из самых актуальных для челябинцев. Одни до сих пор выбирают, куда перебраться, а другие уже наслаждаются всеми прелестями загородной жизни.

«Комсомольская правда — Челябинск» начинает серию публикаций о жителях загородного квартала «Белый хутор». Наши герои поделятся своими впечатлениями.

До переезда в «Белый Хутор» семья Мишиных ютилась в однушке

Как мы переехали

— В «Белом Хуторе» мы живем третий год, раньше ютились в полуторке на Тополиной аллее. А когда родился второй ребенок — решили расширяться, — рассказывает Анна Мишина. — Искали жилье недалеко от города, чтобы был чистый воздух и домов поменьше. Изначально рассматривали другой микрорайон, но муж буквально случайно проехал мимо «Белого Хутора» и ему понравилось. Записались на экскурсию. Приехали все вместе: мы, дети, бабушки и дедушки, осмотрели все дома и сделали свой выбор, о чем ни на минуту не пожалели.

Семья Сайфуллиных влюбилась в «Белый Хутор» с первого взгляда

— Раньше мы жили на улице Блюхера в коммерческой квартире и, конечно же, мечтали о своем жилье. Супруг увидел рекламу «Белого Хутора», зимой 2016 года мы решили съездить посмотреть и сразу же влюбились в этот микрорайон, — говорит Лидия Сайфуллина. — Тут же начали выбирать квартиру, а потом — праздновать новоселье.

Число горожан, желающих переехать подальше от мегаполиса, постоянно растет. В этой статье мы расскажем об одном, но очень важном аспекте выбора проживания в «Белом Хуторе». Это возможность растить и воспитывать детей в комфортных условиях загородного поселка.

А снег-то здесь белый!

Причина 1: чистый воздух и белый снег

Доказано: дети, проводящие больше времени на природе, чувствуют себя лучше, да и ведут спокойнее. Чистый воздух помогает малышам лучше развиваться, улучшает кровообращение, а здоровый сон после вечерних прогулок закрепляет прекрасное состояние растущего организма.

Гулять на свежем воздухе — одно удовольствие!

— Чистый воздух и природа отлично укрепляют детское здоровье. Для меня, как для мамы, это очень важно. Озеро в шаговой доступности и лесной массив прекрасны для прогулок на свежем воздухе, катания на лыжах, санках и велосипедах, — говорит Лидия Сайфуллина. — А летом с детьми можно сходить за грибами и ягодами.

Нахождение вдали от каменных джунглей мегаполиса способствует физическому и умственному развитию ребенка. А детям, страдающим частыми респираторными заболеваниями и астмой, врачи даже настоятельно советуют жить в окружении лесов.

В таком снегу и поваляться приятно

— Снег в городе ужасно грязный, а здесь, в «Белом Хуторе» дети с удовольствием играют в снежки и строят ослепительно белоснежных снеговиков, — говорит Анна Мишина. — Своим детям мы разрешаем от души поваляться в снегу и покататься с горок, не переживая, что ребята испачкаются. Еще, конечно, ценим не затуманенное пеленой смога небо. Когда выбираемся в город, сразу чувствуется дым.

Больше всего дети обожают игровые площадки

Причина 2: безопасная территория и детский досуг

Прогулявшись по загородному кварталу «Белый Хутор», мы насчитали 10 детских городков с травмобезопасными игровыми горками, качелями и турниками.

В центре микрорайона расположена большая детская площадка, которая летом превращается в гигантскую песочницу. Такое игровое пространство — важный момент в развитии ребенка и его познании мира.

Первые покоренные вершины

На площадке имеется веревочная паутина, на которой дети могут отрабатывать навыки лазания в безопасной среде. Познавать мир через безопасный риск — тренд современных детских площадок. Карабкаясь вверх по паутинке, дети получают тот же опыт, что и при лазании по деревьям, выступам, крышам гаражей. Такой «тренажер» поможет развить силу мышц и координацию. Не удивительно, что паутинку в «Белом хуторе» любят и дети, и взрослые, причем, круглый год. Детские площадки в микрорайоне отвечают всем требованиям ГОСТа и запросам родителей к безопасности, удобству, доступности и внешнему оформлению.

Физкультура круглый год

Более старшее поколению нравятся уличные тренажеры и спортивную площадку, на которой летом с удовольствием катаются на гироскутерах, а зимой — на коньках.

— Один из главных моментов, которым мы руководствовались, выбирая загородное жилье с детьми, это безопасность. В «Белом Хуторе» территория огорожена, она освещена и находится под охраной круглосуточно. Дети могут спокойно гулять как в своем, так и в соседних дворах, а родители без страха и волнений отпускают ребят на улицу. Ранее, когда мы проживали на улице Блюхера в Челябинске, я очень боялась за ребенка, потому что нередко на улице встречались подозрительные личности. Здесь поводов для таких беспокойств просто нет, — добавляет Лидия Сайфуллина. — На мой взгляд, проживая в закрытом поселке с охраной и КПП, дети находятся в большей безопасности, чем в самом благополучном районе города. Даже наличие «зелени» и близость леса не создают опасности: летом территория обрабатывается от клещей.

Дружные соседи даже гуляют вместе

А чтобы еще больше сдружить хуторян, застройщик регулярно проводит семейные мероприятия, где жители по-соседски вместе отмечают праздники. Например, прошлым летом жители «Белого Хутора» совместно отметили День любви, семьи и верности. На сцене с творческими номерами выступили маленькие жители квартала, а папы с дочерьми исполнили бальные танцы. Гости праздника также смогли обменяться с соседями игрушками, а застройщик совместно с партнерами вручил всем памятные подарки.

Годом ранее в честь Дня защиты детей в «Белом Хуторе» прошел Первый Фестиваль детского творчества: юные хуторяне продемонстрировали свои таланты.

Добраться до квартиры легко даже с коляской или велосипедом

Причина 3: удобные подъезды и добрые соседи

Кто хоть раз пробовал выйти из квартиры с коляской и добраться до двора, чтобы погулять с малышом, прекрасно понимает, с какими страданиями сталкиваются молодые родители.

Теперь не нужно тащить коляску на себе

— До переезда в «Белый Хутор» мне приходилось в буквальном смысле таскать на себе и ребенка, и коляску, — вспоминает Лидия. — Здесь все подъезды оборудованы пандусами для колясок, а лифты отправляются и с первого, и даже с нулевого этажей.

Территория охраняется круглосуточно

— Мне нравятся дружелюбные и культурные соседи: мы знаем в лицо всех, кто живет рядом. А молодые мамочки даже сделали свой форум в вайбере, где перепродают друг другу игрушки и детскую одежду, из которых вырастают их собственные дети, — добавляет Анна Мишина. — Также мне нравится, что дети постарше прекрасно находят себе друзей из своего круга, из приличных семей. Поэтому мамы подростков не беспокоятся, что их ребенок свяжется с дурной компанией.

Кстати, добраться из «Белого хутора» до центра Челябинска можно за 20-25 минут. Регулярно, с интервалом в 10 минут до микрорайона курсирует маршрутное такси №136.

Кроме этого, к 2020 году при активном участии ЮУ КЖСИ до микрорайона построят вторую дорогу. Если первая проходила среди сложившейся застройки поселка Западный, то вторую планируют строить вдоль линий электропередач. В перспективе новый путепровод соединит «Белый хутор» напрямую с трактом Шершни-Северный, Новоградским трактом и кольцевым перекрестком в районе поселка Шагол.

Садик рядом с домом — красота!

Причина 4: наличие детского сада и строительство школы

Наличие детского сада в загородном квартале — по-настоящему нужный пункт. Дефицит мест в садиках — насущная проблема даже для городских жителей. В «Белом Хуторе» эту задачу решили и продолжают развивать инфраструктуру.

Третий год здесь работает МДОУ №51 — это полноценный детский сад на 200 мест. С января 2019 года учреждение перешло с 10,5 на 12 часовой рабочий день. У современных родителей эта инициатива широко приветствуется, поскольку отпадает необходимость торопиться за ребенком в детский сад сразу после работы. Теперь детки могут полноценно пребывать в садике с семи утра до семи вечера.

— Детский сад граничит с микрорайоном, до него можно дойти пешком или доехать на автомобиле. Часть воспитателей проживает прямо в микрорайоне, с ними всегда можно связаться и обсудить возникающие вопросы, — говорит Анна Мишина. — Нам дали путевку в МДОУ №51, когда ребенку исполнилось два с половиной года. А в городе мои подруги ждут места в садике гораздо дольше. Площадка детского сада открывает прекрасный вид на Шершни. Детки гуляют в окружении природы, слушают пение птиц — как в санатории!

Скоро в «Белом Хуторе» появится школа и еще один детский сад

Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки продолжает инвестировать средства в инфраструктуру квартала «Белый хутор». Инициатива застройщика — строительство школы на 1100 учеников.

— Изначально на участке более 23 000 кв.м планировалось разместить ТРК. Но анализ социальной и дорожной ситуации в растущем населенном пункте показал, что жители, в том числе из микрорайонов по соседству, нуждаются в общеобразовательном учреждении, — комментируют в компании. — В ноябре 2018 года ЮУ КЖСИ заключила договор на привязку проекта учебного заведения к существующему земельному участку. То есть исследование грунта, расчет условий размещения здания с учетом сложившегося ландшафта и перепада высот.

Кроме школы в «Белом хуторе» запланировано строительство второго детского сада на 220 мест, который появится рядом с действующим МДОУ № 51. В будущем оба учреждения планируют объединить со школой в большой центр непрерывного образования. Помимо этого, в квартале обсуждают открытие детской танцевальной школы. В скором времени танцевальная школа разместится во входной группе микрорайона.

За продуктами и лекарствами рукой подать

Причина 5: магазины и медицинская помощь

— Проживая в загородном поселке с маленьким ребенком, очень важно иметь в шаговой доступности продуктовый магазин и аптеку. А также при необходимости своевременно получать медицинскую помощь, — говорит Лидия Сайфуллина. — В нашем микрорайоне имеется магазин, аптека со всеми необходимыми товарами для детского здоровья и гигиены, а также офис врача общей практики с процедурным кабинетом и сервисом по забору основных анализов.

Муниципальный офис врача общей практики находится в новом современном здании, для приема пациентов доступны просторные кабинеты, акушерские смотровые, лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты. В офисе принимают три врача, при двухсменном режиме работы они могут принимать до 10 тысяч человек прикрепленного населения.

— Кабинет врача — это очень важно для жителей, тем более тех, у кого есть дети. Когда мы выбирали жилье в загородном поселке и обратились в ЮУ КЖСИ, перед нами сразу возникали вопросы: будет ли врач, участковый и магазины. Теперь у нас все это есть! — резюмирует Анна Мишина.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Философия логотипа «Белого хутора» — два аиста в гнезде, которые ждут прибавления в семействе. Это и отражает главные ценности микрорайона: семья, дети и комфорт.

«Белый хутор» — первый в Челябинске загородный квартал, где ощущение близости к природе дополняется развитой социальной инфраструктурой. На территории микрорайона уже работают муниципальный детский сад, офис врача общей практики, аптека, супермаркет, паспортный стол, кулинария и салон красоты. Дворы закрыты от посторонних, а территория находится под наблюдением. Расположен в пяти километрах от Шершневской плотины в поселке Западный.

Белыйхутор.рф

Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ» (создано правительством Челябинской области).

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