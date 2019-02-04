Сироте из Челябинска, которого насильно держали в интернате для умственно отсталых, не дают сломать систему

24-летнего Александра Смольникова из Челябинска выделяет серьезный взгляд и готовность говорить сложными словами на серьезные темы. Трудно поверить, что его детство и юность прошли в школе для олигофренов. Сам Александр уверен: туда его поместили незаконно. А сейчас боятся это признать, потому что это приведет к сбою системы.

Александр работает товароведом. Получить высшее образование он не может: во-первых, нет школьного аттестата, во-вторых, ему не положено бюджетное место.

— В управлении образования говорят, что мы уже дали тебе бесплатное образование. Так они называют курсы штукатура, которые были при интернате. Хотя в местной школе я даже не учил английский, не было физики, химии. А я только недавно узнал, что в русском языке есть такая часть речи как междометие, — сокрушается Смольников.

Почти год челябинец судится с чиновниками. Требует признать, что его незаконно отправили в интернат и тем самым загубили жизнь. А жизнь в школе для умственно отсталых была полна унижений.

Ранее Александр рассказал нам ворох нелицеприятных подробностей о быте интерната: унижения моральные и физические были частью дневного распорядка.

Добиться правоты молодой человек пытался в районном суде, потом в областном — но тщетно. Челябинец не сдается: готов обращаться в Верховный суд и даже в Европейский суд по правам человека.

— В районной инстанции судья не учел наши письменные доказательства, а ответчикам поверил наслово. Мотивируют тем, что это чиновники. Мы пытались оспорить незаконный перевод меня из детдома в интернат для умственно отсталых. Чтобы это сделать, нужно заключение спецкомиссии в котором будет написано: рекомендуется этого ребенка отправить в интернат. Но этой бумаги нигде нет! Мы написали запросы во все инстанции. Получается, что меня будучи ребенком по чьей-то прихоти перевели из детдома, — рассказывает Смольников.

Важные документы: официальные ответы Александру от чиновников, в которых сказано, что он не проходил обследований, после которых его могли бы отправить в специнтернат. Получается, это сделали без всяких оснований?

Сдаваться молодой человек не стал и обжаловал решение в областной суд.

— Это был беспредел! Мы принесли им все бумаги в которых сказано: я не проходил комиссию, оснований перевести меня из детдома не было. Я должен был получать нормальное образование. Судьи и прокуратура будто темные очки надели на заседании! Мы им показываем бумаги, а они их не замечают. Итог: суд не видит оснований для выплаты компенсации за моральные страдания.

В качестве компенсации Александр требует 10 миллионов рублей.

— Пострадавших очень много и поэтому мне не дают выиграть дело. Ведь явление, когда здоровых ребят отправляли в интернаты для умственно-отсталых, носило массовый характер. Пользуются тем, что это сироты и за них некому заступиться. Ведь если меня признают пострадавшим — наши суды завалят исками.

КСТАТИ

Сейчас Александру нужны деньги на дальнейшие заседания. Услуги юриста и госпошлины стоят дорого. Если хотите помочь человеку, можно сделать перевод на карту «Сбербанка» 5469720012073397 или по номеру телефона 8-999-581-20-85.

Я один, но взял сильную ношу. Мне нельзя останавливаться.