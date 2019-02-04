2019-02-04T18:07:03+03:00
Общество

Сироте из Челябинска, которого насильно держали в интернате для умственно отсталых, не дают сломать систему

Если суд признает, что Александра Смольникова отправили в спецшколу незаконно, то это будет скандал в масштабах страны
Андрей АБРАМОВ
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Александр Смольников уверен, что если он выиграет суд, то по стране начнется массовая волна исков от выпускников специнтернатов.Александр Смольников уверен, что если он выиграет суд, то по стране начнется массовая волна исков от выпускников специнтернатов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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24-летнего Александра Смольникова из Челябинска выделяет серьезный взгляд и готовность говорить сложными словами на серьезные темы. Трудно поверить, что его детство и юность прошли в школе для олигофренов. Сам Александр уверен: туда его поместили незаконно. А сейчас боятся это признать, потому что это приведет к сбою системы.

Александр работает товароведом. Получить высшее образование он не может: во-первых, нет школьного аттестата, во-вторых, ему не положено бюджетное место.

— В управлении образования говорят, что мы уже дали тебе бесплатное образование. Так они называют курсы штукатура, которые были при интернате. Хотя в местной школе я даже не учил английский, не было физики, химии. А я только недавно узнал, что в русском языке есть такая часть речи как междометие, — сокрушается Смольников.

Почти год челябинец судится с чиновниками. Требует признать, что его незаконно отправили в интернат и тем самым загубили жизнь. А жизнь в школе для умственно отсталых была полна унижений.

Ранее Александр рассказал нам ворох нелицеприятных подробностей о быте интерната: унижения моральные и физические были частью дневного распорядка.

Добиться правоты молодой человек пытался в районном суде, потом в областном — но тщетно. Челябинец не сдается: готов обращаться в Верховный суд и даже в Европейский суд по правам человека.

— В районной инстанции судья не учел наши письменные доказательства, а ответчикам поверил наслово. Мотивируют тем, что это чиновники. Мы пытались оспорить незаконный перевод меня из детдома в интернат для умственно отсталых. Чтобы это сделать, нужно заключение спецкомиссии в котором будет написано: рекомендуется этого ребенка отправить в интернат. Но этой бумаги нигде нет! Мы написали запросы во все инстанции. Получается, что меня будучи ребенком по чьей-то прихоти перевели из детдома, — рассказывает Смольников.

Важные документы: официальные ответы Александру от чиновников, в которых сказано, что он не проходил обследований, после которых его могли бы отправить в специнтернат. Получается, это сделали без всяких оснований?

Важные документы: официальные ответы Александру от чиновников, в которых сказано, что он не проходил обследований, после которых его могли бы отправить в специнтернат. Получается, это сделали без всяких оснований?

Сдаваться молодой человек не стал и обжаловал решение в областной суд.

— Это был беспредел! Мы принесли им все бумаги в которых сказано: я не проходил комиссию, оснований перевести меня из детдома не было. Я должен был получать нормальное образование. Судьи и прокуратура будто темные очки надели на заседании! Мы им показываем бумаги, а они их не замечают. Итог: суд не видит оснований для выплаты компенсации за моральные страдания.

В качестве компенсации Александр требует 10 миллионов рублей.

— Пострадавших очень много и поэтому мне не дают выиграть дело. Ведь явление, когда здоровых ребят отправляли в интернаты для умственно-отсталых, носило массовый характер. Пользуются тем, что это сироты и за них некому заступиться. Ведь если меня признают пострадавшим — наши суды завалят исками.

КСТАТИ

Сейчас Александру нужны деньги на дальнейшие заседания. Услуги юриста и госпошлины стоят дорого. Если хотите помочь человеку, можно сделать перевод на карту «Сбербанка» 5469720012073397 или по номеру телефона 8-999-581-20-85.

Я один, но взял сильную ношу. Мне нельзя останавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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