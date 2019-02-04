2019-02-04T12:52:09+03:00
Клиника года

Курорт «Кисегач»: сочетание традиций и инновационного подхода к здоровью каждого гостя

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В экологически чистом районе в окружении озер, рядом с городом Чебаркуль уютно расположился курорт «Кисегач» — многопрофильный центр здоровья и отдыха. Просторная территория с прогулочной набережной и пляжем и сосновый бор созданы для прогулок на свежем воздухе!

Курорт ведет свою историю с конца 30-х годов ХХ века и, следуя традициям, активно сочетает их с инновационными подходами в лечении. Профессиональная команда врачей, уютные номера с видом на лес и заботливое отношение к каждому гостю сделают отдых комфортным.

Основными профилями лечения здравницы являются кардиология и неврология (лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств мозгового кровообращения). Курорт имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности и прислушивается к пожеланиям гостей.

Кроме основного профиля в санатории традиционно применяются подходы для лечения:

— органов дыхания;

— костно-мышечной системы;

— нервной системы;

— заболеваний кожи;

— профессиональных заболеваний;

— мочеполовой системы;

— гинекологических заболеваний.

Команда курорта «Кисегач» ратует за экологичное отношение к каждому гостю и пациенту, работает как на коммерческой основе, так и по системе ФОМС, имея возможность принимать отдыхающих на реабилитацию. Также здесь поддерживается программа « Доступная среда»: предлагается размещение для людей с ограниченными физическими возможностями.

Грязелечение и бальнеотерапия, арома- и гирудотерапия, персональные занятия ЛФК и комплекс бассейн + сауна, метод био-акустической коррекции и транскраниальной магнитной стимуляции, салон красоты и детская комната, мастер- классы и творческие встречи, приятные сюрпризы и персональные поздравления изменников ожидают гостей на курорте «Кисегач».

Отдыхающим предлагаются разные программы отдыха в зависимости от возраста, медицинских показаний и индивидуальных пожеланий. Уютное итальянское кафе Verona на территории курорта и программа развлечений работают для детей и взрослых.

Чтобы отдать свой голос курорт «Кисегач», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Курорт «Кисегач»

Бронирование путевок в Челябинске: ул. Цвиллинга, 46, оф 902 (здание Профсоюзов, 9 этаж).

Тел.: (351) 223-71-07, 266-62-10, +7 (919) 123-71-07.

kisegach.com

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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