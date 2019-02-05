Медицинские центры косметологии Jeternel: более 20 лет на страже здоровья и красоты
Медицинские центры косметологии Jeternel стоят на страже здоровья и красоты с 1998 года.
Jeternel сегодня — это:
• мировые технологии омоложения, коррекции эстетических недостатков и лечения кожных заболеваний;
• первентивная медицина, программы диагностики и генетического тестирования организма;
• комплексный сервис: от базового ухода до революционных косметологических новаций;
• оригинальное оборудование для эстетической медицины в Челябинске;
• широкий выбор косметологических препаратов последнего поколения;
• ведущие профессионалы города, прошедшие стажировку в лучших клиниках России и мира;
• высокий уровень сервиса в соответствии с мировыми стандартами.
Медицинские центры косметологии Jeternel (https://www.jeternel-lab.ru/) работают строго с лицензированными препаратами и европейскими технологиями с мировыми стандартами качества.
То, чем гордится Jeternel:
• Инновационный ультразвуковой аппарат Ulthera System (США) — безоперационный способ подтяжки мягких тканей без хирургического вмешательства;
• Неодимовый лазер Friendly Light Neo (США) — лечение возрастных изменений, новообразований, кожных проблем, удаление лишних волос. Лидер в решении проблем сосудистых изменений;
• Диодный лазер MeDioStar NeXT (Германия) — современная разработка в области лазерных технологий удаления волос, омоложения, лечения острых и хронических болезней кожи;
• Косметологическая платформа elosPlus (Израиль) — один из самых популярных в мире аппарат для ЭЛОС-технологий. Лечение эстетических проблем и кожных заболеваний, удаление волос;
• Аппарат Duolith SD1 Ultra (Швейцария) — лечение целлюлита на стадии фиброзных изменений, лимфодренаж, профилактика сосудистых заболеваний, лечение шрамов;
• Кабинет Лаеннек-терапии (Япония) — технология общего оздоровления и омоложения организма;
• SPRS терапия — технология омоложения кожи собственными фибробластами.
Ждем вас в медицинских центрах косметологии Jeternel!
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Медицинские центры косметологии Jeternel.Мировые технологии омоложения, коррекции эстетических недостатков и лечения кожных заболеваний.
Лаборатория красоты Jeternel
г.Челябинск, ул. Воровского, 13;
Центры косметологии Jeternel г.Челябинск:
Комсомольский пр., 48;
пр. Ленина, 66;
ул. Бр.Кашириных, 131 Б.
Тел.: (351) 225-55-55
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ИСТОЧНИК KP.RU