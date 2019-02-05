Медицинские центры косметологии Jeternel: более 20 лет на страже здоровья и красоты

Медицинские центры косметологии Jeternel стоят на страже здоровья и красоты с 1998 года.

Jeternel сегодня — это:

• мировые технологии омоложения, коррекции эстетических недостатков и лечения кожных заболеваний;

• первентивная медицина, программы диагностики и генетического тестирования организма;

• комплексный сервис: от базового ухода до революционных косметологических новаций;

• оригинальное оборудование для эстетической медицины в Челябинске;

• широкий выбор косметологических препаратов последнего поколения;

• ведущие профессионалы города, прошедшие стажировку в лучших клиниках России и мира;

• высокий уровень сервиса в соответствии с мировыми стандартами.

Медицинские центры косметологии Jeternel (https://www.jeternel-lab.ru/) работают строго с лицензированными препаратами и европейскими технологиями с мировыми стандартами качества.

То, чем гордится Jeternel:

• Инновационный ультразвуковой аппарат Ulthera System (США) — безоперационный способ подтяжки мягких тканей без хирургического вмешательства;

• Неодимовый лазер Friendly Light Neo (США) — лечение возрастных изменений, новообразований, кожных проблем, удаление лишних волос. Лидер в решении проблем сосудистых изменений;

• Диодный лазер MeDioStar NeXT (Германия) — современная разработка в области лазерных технологий удаления волос, омоложения, лечения острых и хронических болезней кожи;

• Косметологическая платформа elosPlus (Израиль) — один из самых популярных в мире аппарат для ЭЛОС-технологий. Лечение эстетических проблем и кожных заболеваний, удаление волос;

• Аппарат Duolith SD1 Ultra (Швейцария) — лечение целлюлита на стадии фиброзных изменений, лимфодренаж, профилактика сосудистых заболеваний, лечение шрамов;

• Кабинет Лаеннек-терапии (Япония) — технология общего оздоровления и омоложения организма;

• SPRS терапия — технология омоложения кожи собственными фибробластами.

Ждем вас в медицинских центрах косметологии Jeternel!

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Медицинские центры косметологии Jeternel.Мировые технологии омоложения, коррекции эстетических недостатков и лечения кожных заболеваний.

Лаборатория красоты Jeternel

г.Челябинск, ул. Воровского, 13;

Центры косметологии Jeternel г.Челябинск:

Комсомольский пр., 48;

пр. Ленина, 66;

ул. Бр.Кашириных, 131 Б.

Тел.: (351) 225-55-55

www.jeternel-lab.ru

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