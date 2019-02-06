Стоматологическая поликлиника №3: врачи с многолетним опытом и современные материалы

Стоматологическая поликлиника №3 — одна из самых крупных стоматологических поликлиник города. Здесь оказывают весь спектр стоматологических услуг взрослым и детям. В 2019 году стоматологическая поликлиника отмечает юбилей, и за эти годы компании есть, чем гордиться.

Ежегодно в клинику приобретаются инновационные системы и аппараты, внедряются новейшие технологии. Специалисты Стоматологической поликлиники №3 регулярно принимают участие в симпозиумах и конгрессах, совершенствуют свое мастерство на курсах лидеров европейской стоматологии.

Почему пациенты выбирают Стоматологическую поликлинику №3:

— успешный опыт работы и тысячи благодарных пациентов;

— вся специализация стоматологии (хирургия, парадонтология, ортодонтия и т.д.);

— одни из лучших врачей с многолетним опытом работы;

— современное оборудование и материалы;

— строгое соблюдение норм безопасности здоровья;

— работы без выходных и в праздники;

— акции и скидки.

Стоматологическая поликлиника №3: наша история — это тысячи ваших улыбок!

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Стоматологическая поликлиника №3 в Челябинске:

ул. Котина, 26, тел.: (351) 772-86-37;

ул. Салютная, 26, тел.: (351) 772-80-83;

пр.Ленина, 3 (4 этаж), тел.: (351) 778-44-98.

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