«Спешите делать добро!»: Губернатор Борис Дубровский наградил земляков за мужество и открытые сердца

Была когда-то на нашем телевидении замечательная программа «От всей души». Вела ее журналист Валентина Леонтьева. Она рассказывала о доброте, о подвигах простых людей в мирной жизни: спасении из огня и воды, заботе о беспомощных. И глаза присутствующих в зале на записи программы, и зрителей по ту сторону экрана всегда были на мокром месте. Потому что жажда добра у людей есть всегда.

Вот так же, на мокром месте, были глаза у приглашенных на церемонию вручения награды «Спешите делать добро», которая прошла в резиденции губернатора Челябинской области. И у главы региона Бориса Дубровского — тоже. Эти люди спасали из огня, вытаскивали из воды. Они ставят спектакли для особенных детей и помогают беспомощным. Они жертвуют своими интересами, иногда — безопасностью ради других. Они — среди нас, их много. Значит, будем жить.

Двадцать награжденных отчаянно смущались, принимая медаль и благодарственное письмо из рук губернатора Бориса Дубровского и омбудсмена Маргариты Павловой. И рассказывали о своих поступках односложно: оказался рядом, как было не помочь. Что еще добавить? Разве нужны эпитеты к этим глаголам?

ОТКАПЫВАЛИ ЛЮДЕЙ ГОЛЫМИ РУКАМИ

31 декабря прошлого года Челябинска область остро пережила трагедию обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. Под завалами погибли 39 человек. Но были и спасенные. И первыми к завалам прибежали жившущие рядом. И голыми руками, без специальных приспособлений, в кромешной тьме раннего морозного утра, в густой пелене пыли бетонного крошева откапывали кричавших людей.

23-летний Алан Абдуллаев приехал в Магнитогорск из Узбекистана на заработки, он строитель. Живет в доме напротив того, где обрушился подъезд.

— В то утро 31 декабря я встал на намаз. Тут за окном рвануло! Я накинул куртку, побежал на гул. Пригляделся, среди обломков женщина с ребенком. Помог им спуститься. Вскоре подъехали спасатели, работал вместе с ними, мы вместе пошли обходить уцелевшие этажи. Загорелась квартира, внутри которой была бабушка. Мне дали огнетушитель, я потушил пламя. Бабушку вывели. Всего мы восемь людей достали.

Алексей Рогозников и сынок Мишутка.

Промышленный альпинист Рахим Гайыпов тоже прибежал на грохот. Там уже был Виктор Крылов. И они до приезда спасателей полезли на бетонные обломки. Кто-то им на руки передал маленькую девочку. Спаслись и ее родители. Помогли бабушке с костылями спуститься с плит.

«НЕ МОГУ ХОДИТЬ МИМО ДОМА»

33-летний мастер ММК Алексей Иванов живет напротив обрушенного дома. Вывел из-под обломков шестерых. Тушил пламя, раскатывал пожарные рукава, спасателям указывал точки, откуда неслись голоса.

— Не хожу мимо руин, не могу, — говорит Алексей.

Четверо суток провела у полевой кухни Асия Качесова.

— В семь утра 31 декабря я была у обрушившегося подъезда. Мы кормили спасателей, пожарных, монтажников, сотрудников ЖКХ — всех, кто работал на завалах. А за периметром часами стояли родственники оказавшихся под завалами. Мы и их кормили, мороз-то все дни сильный был.

Откликнулись на беду на ММК: техника, материальная поддержка пострадавших — все поступало с первых часов беды. Предприниматели Магнитогорска привозили для питания всех желающих продукты, посуду, бесплатно проводили ритуальные обеды.

Помогали спасателям в Магнитке волонтеры — более 60 человек слаженно работали в штабе по ликвидации последствий ЧС и на завалах обрушившегося подъезда.

«СВОИМИ КРЕСТНЫМИ СЧИТАЮ»

— Я ведь воды ужасно боюсь, плавать не умею, — говорит Назим Ахметов. — Но как услышал детский крик, ринулся на берег. Живем мы в нескольких шагах от реки. Еще бы немного, и никого бы уже было не спасти.

В апреле прошлого года в холодную воду реки, в острое крошево льда у поселка Зинейский Агаповского района упал двухлетний малыш. За ним ринулся семилетний брат. Река дурила водоворотами, мальчишки моментально замерзли, мокрая одежда тянула камнем вниз. Старший из последних сил держал маленького, голова которого уже скрылась под водой.

— Вижу, в воде ребенок! Откуда палку взял — не помню. Побежал в воду, еле зацепил мальчика. Тяну, а с ним, оказывается, еще один малыш. На берег малыша положил — не дышит. Прибежал мой сын, давай делать искусственное дыхание. Маленький очнулся, заплакал. Мы их подхватили и в дом. «Скорая» примчалась, увезли детей. Все хорошо сейчас. Часто в гости заходят. Я их своими крестниками считаю, — говорит Назим.

КОГДА ДУША «РАСПРОСТРАНИЛОСЬ»

Житель Миасса Алексей Рогозников приехал на церемонию награждения в резиденцию губернатора с сыночком Мишуткой. Ласковый мальчик не отлипал от отца, гладил его медаль, яркий букет. Алексей с женой воспитывает четверых детей. Казалось бы, забот — уйма! Но душа Алексея, инвалида с детства, распространяется шире интересов семьи. Вместе с единомышленниками они организовали проект «Автоволонтер Миасс». Они помогают малоимущим, инвалидам, пожилым добраться до больницы, на почту, отвозят в присутственные учреждения.

— Я программист, работаю дома, но когда-то мой путь до работы занимал много времени. Передвигаться пешком трудно, и я шел вдоль дороги и думал: ну, хоть бы кто-то помог, подбросил! А потом купил машину и помогаю сам. Моих товарищей не пришлось уговаривать: есть свободное время — всегда отвезут человека, подождут, привезут домой, — говорит Алексей.

С особенными детишками творит сказку актер Челябинского театра кукол Анатолий Пристай. На большой сцене маленькие артисты разыгрывают спектакли — «Волшебник Изумрудного города», «Бременские музыканты», «Алиса в Стране Чудес», «Щелкунчик». Родители детей-инвалидов точно знают, что искусство помогает так же, как современная медицина.

Среди награжденных за доброту — журналист Юлия Реутова, девятиклассник Алексей Мышковец, студент Данил Терентьев, руководитель поискового отряда «Легион-спас» Татьяна Гроза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Трагедия в Магнитогорске навсегда останется в нашей памяти как дни боли, горечи, утрат. Но еще это были дни, в которые мы все чувствовали гордость. Гордость за наших людей, земляков. За всех, кто самоотверженно исполнял профессиональный долг и кто оказался там по зову сердца. Не остался равнодушным и помогал, потому что по-другому он не может. Спасибо за ваши лучшие человеческие качества, за проявленное вами мужество и участие, за оказанную вами поддержку пострадавшим, которая была крайне необходима.