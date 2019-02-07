Пенсионный фонд требует от старика из Челябинска вернуть лишние три копейки

Страна гудит: пенсионный фонд дерет со старика три копейки. Жителю Челябинска пришло официальное письмо:

"В июне вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 00 руб. 03 коп. Просим возместить, — гласит текст послания".

Скан письма выложил аноним на интернет-форуме. Очевидно, оно пришло кому-то его из его близких.

Пример бюрократии в действии. Из-за трех копеек пенсионный фонд потратил 25 рублей на отправку письма. Столько же придется заплатить и пенсионеру комиссию в банке, чтобы рассчитаться с ПФР. Уже не говоря о потраченном всеми времени.

Пользователи соцсети возмущены.

— Я упал бы под стул от смеха, если бы не осознание того, что стоимость этого аттракциона оплачивается из налогов, то есть, из нашего кармана, — отметил челябинец с ником HansKristian.

А что будет, если просто не платить?

— У меня так один рубль пенсионный фонд в судебном порядке взыскал в 2006 году. А это же работа юриста, подача иска, — прокомментировал другой пользователь.

Письмо от ПФР. Фото: paulyvans021/pikabu.ru

В пенсионном фонде объяснили: какими бы малыми не были деньги — это все казенное. И по закону их надо вернуть.

— Когда назначают пенсию, устанавливают ее размер. Если по каким-то причинам выплатили больше — образуется излишне выплаченная сумма. Это может быть сумма от 1 копейки и выше, так как в законе никаких ограничений не прописано. Если такое произойдет, мы уведомляем получателя о переплате, — объяснили ситуацию в ОПФР по Челябинской области.

Кстати, оплатить три копейки, как и прочие переплаты, можно через банк или написать заявление, чтобы издержки вычли из будущей пенсии.

— Копейки «прощают» только супермаркеты. И то у них все ходы просчитаны — себе в убыток не работают. А здесь деньги бюджетные. Если всем прощать копейки, да рубли — набежит большая сумма. А как ее списывать? ПФР же же не бизнес, а госструктура, где ежегодно копейку к копейке сводят, — объяснил юрист Денис Алтушкин.

Но почему пенсионный не может сам вычесть эти копейки из будущей выплаты? Чтобы пожилой человек не тратил время и нервы на хождения? Ответ на этот вопрос поддается той же самой бюрократической логике: такая процедура не предусмотрена законом. Те же приставы могут снимать деньги со счетов только по решению суда.