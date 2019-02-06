Пенсионный фонд объяснил, почему потребовал у жителя Челябинска вернуть три копейки

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-06T17:12:49+03:00

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Все началось с публикации «Комсомольской правды». Мы рассказали о жителе Челябинска, с которого пенсионный фонд потребовал три копейки. В региональном управлении пенсионного фонда дали свой комментарий. Суть ответа: какими бы малыми они не были — деньги бюджетные. И по закону их надо вернуть.

— Когда назначают пенсию, устанавливают ее размер. Если по каким-либо причинам выплачено больше установленного — образуется излишне выплаченная сумма. Это может быть сумма от 1 копейки и выше. Если такое произойдет, мы уведомляем получателя о переплате, — объяснили ситуацию в ОПФР по Челябинской области.

Кстати, оплатить три копейки, как и прочие переплаты, можно через банк или написать заявление, чтобы издержки вычли из будующей пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU