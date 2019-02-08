Пытаюсь достучаться: руководитель предприятия ЖКХ обратилась к главе государства

На страницах «Комсомолки» мы не раз уже рассказывали о ситуации, которая сложилась в коммунальной сфере Еманжелинска. Как у нас принято, в этой истории всегда пытаются найти крайних и виноватых. А лучше всего навешать долги, отойти в сторону и умыть руки (если хотите — откормить, а потом подоить). Такая схема прослеживается в ситуации с еманжелинским предприятием «Уралсервис», которое работает на основании заключенных концессионных соглашений (государственно-частное партнерство). Это как раз и подразумевало получение средств на модернизацию и реконструкцию за счет концессионера в объемах и на условиях заключенных соглашений. Ведь, как известно, ремонт, эксплуатация и модернизация котельных, не говоря уже о строительстве новых мощностей, — дело достаточно затратное. Однако со стороны государства, как партнера, предприятие не получает никакой поддержки. Но, тем не менее, «Уралсервис» все же ведет плановые работы по ремонту в условиях катастрофического дефицита средств.

Одним словом, предприятие оставили один на один с жилищно-коммунальными проблемами, главная из которых огромные неплатежи населения (на сегодняшний день задолженность населения перед предприятием за услуги теплоснабжения составляет около 100 млн рублей). Примерно такая же сумма долгов выставляется предприятию и со стороны поставщиков газа. На ситуацию отрицательно влияет и разбивка платежей за услуги теплоснабжения для населения на 12 месяцев, и опять же несвоевременная оплата.

Апатия, безысходность…

Директор ООО «Уралсервис» Ольга Стадниченко обратилась в редакцию с письмом. Здесь фактические, объективные, юридические посылы, раскрытие проблемы, касающейся данной ситуации, эмоции, обращение к властям, к здравому смыслу:

«В жизни каждого человека могут возникнуть ситуации, когда он не видит возможности их решить, и хочется в такие моменты поверить в волшебство. Я вот и помечтала, представила, что могу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, президенту нашей страны с такими словами:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращается к вам Стадниченко Ольга Николаевна, как к умному, грамотному руководителю и профессионалу в своем деле.

Я, как руководитель, столкнувшаяся с животрепещущими проблемами, хочу поделиться с вами информацией, основанной на фактах. Факты и подвигли меня направить в ваш адрес обращение.

Наше предприятие оказалось в ситуации, когда остаешься один на один со своими проблемами и пытаешься в одиночку противостоять всему арсеналу громадной государственной машины. После такого «барахтанья» возникает полная апатия и чувство безысходности. Ощущение, что противостоять этому невозможно. Хотелось, чтобы не только власть, а и закон работал, и не только в одном, выгодном одной стороне — государству, направлении. Поверьте, чувствуешь себя маленьким и бесправным муравьем…

Я руковожу ООО «Уралсервис» с июня 2018 года. Недвижимое имущество предприятия было принято на основании заключенных концессионных соглашений с целью предоставления населению услуг по теплоснабжению на условиях модернизации и реконструкции за счет концессионера в объемах и на условиях заключенных соглашений. Мероприятия, прописанные концессионными соглашениями (государственно-частное партнерство), запланированы на 15-летний период. Единовременно предприятием была внесена концессионная плата равная 11-ти годовым платежам в сумме свыше 11 млн рублей.

Не учитывалось на момент заключения соглашений отсутствие в законодательстве о концессионных соглашениях моментов отражающих специфику осуществления регулируемой деятельности концессионера и гарантии окупаемости его инвестиций. Дело в том, что в дальнейшем в законодательство о концессионных соглашениях неоднократно вносились изменения. Это касается отраслевого законодательства, изменений и дополнений. Они-то и не вносились в уже подписанные в 2015 году документы.

Представители администрации, к сожалению, на этот счет не могут дать внятных разъяснений.

Как должно осуществлять свою деятельность предприятие, у которого отдача от вложенных средств растягивается на весь срок концессионного соглашения? Вопрос также остается открытым. И в данный момент концендент настаивает на разрыве концессии и пытается заменить поставщика тепла на другое общество (рейдерский захват какой-то?).

Финансовое положение на предприятии по-другому, как критическим, сегодня охарактеризовать нельзя.

Единственно возможное получение доходов, в нашем случае, — это осуществление деятельности указанной в уже заключенных концессионных соглашениях. В течение полутора лет тариф, утвержденный регулируемым органом, оставался неизменным, и этот тариф, нужно отметить, ниже, чем у подобной организации, которая также оказывает услуги теплоснабжения на территории Еманжелинска.

На тот момент, когда я была назначена директором, расчетные счета находились под арестом службы судебных приставов. То есть средствами, поступающими за оказанные услуги теплоснабжения от всех категорий покупателей, распоряжаться мы не могли.

Поставщикам топливно-энергетических ресурсов оплата производится в рамках исполнительных производств, ущерб также возмещается.

Кроме того, по постановлению УФССП мы обязаны еженедельно перечислять 50% выручки, вносимой в кассу предприятия потребителями тепловой энергии. «Уралсервис» лишен возможности выполнять обязательства по оплате налогов еще и по причине отказа банками производить перечисления налоговых платежей и отсутствия содействия в разрешении этой проблемы со стороны распорядителя средствами, т. е. УФССП.

ГЧП на бумаге

К началу отопительного сезона ресурсоснабжающая организация и ранее уже входила с долгами, которые удавалось со временем погашать. Но чем дальше, тем ситуация становилась сложнее. Поясню: долги образуются, в том числе, за счет утвержденной разбивки платежей для населения на 12 месяцев, и также несвоевременной оплаты за потребленные услуги теплоснабжения потребителями. Задолженность населения перед предприятием около 100 млн руб.

Расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы могли производить только посредством списания с арестованных счетов службой судебных приставов и только согласно открытым исполнительным производствам. Мы стали искать альтернативные способы урегулирования этого вопроса. На первом этапе, после проведенного анализа возможностей погашения задолженности, увидели, что сумма убытков составила 112 млн рублей.

Была определена сумма, гарантированно поступающая от бюджетных организаций, и по предложению поставщика газа мы были готовы документально оформить это предложение. Оно обсуждалось в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (протокол от 29 мая 2018 г.). Но дальше этого дело не пошло.

Конструктивного решения достичь не получилось, и не только с поставщиком газа, но и с региональными, муниципальными властями (хотя обращения от нас постоянно поступали). От них поступали предложения оставить должность, подписать расторжение концессионных соглашений, отправив пенсионеров на заслуженный отдых… А вот о помощи по линии государственно-частного партнерства, к сожалению, ни слова.

Против учредителя и предыдущего директора уже возбуждены уголовные дела. Да и в этих делах, похоже, присутствует подмена гражданско-правовых отношений уголовным преследованием. Эту тему особо остро в конце 2018 года поднимает уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов.

Продолжаю верить в справедливость

Как работать в таких условиях? Такая «лихорадка» отражается на работоспособности коллектива. Мы живем в небольшом городе, снабжаем его теплом и горячей водой, всегда идем навстречу бюджетным организациям — детским садам, школам. Нужно помочь — сделаем. Часть населения в трудных житейских ситуациях не раз обращались к сотрудникам за помощью и всегда ее получали. И не только жители, но и бюджетные предприятия. Свидетельством тому, служат многочисленные публикации в местной газете благодарностей за своевременно оказанную и полученную помощь, грамоты и благодарственные письма, непосредственно от руководителей предприятий различных сфер деятельности.

Если говорить о текущем моменте, в отопительный сезон предприятие вошло своевременно. Мы понимаем ответственность и стараемся поддерживать в рабочем состоянии принятое оборудование, но это становиться все сложнее без отсутствия финансов, без поддержки властей.

Нужно понимать, что расторжение концессионных соглашений оставит более 180 сотрудников предприятия без работы, поскольку никто не давал и не дает гарантий их трудоустройства. И мне также дают понять, что на работу меня, скорее всего, не возьмут. У нас значительная часть работающих пенсионеров, которые десятки лет трудятся на этих объектах, вложили свой опыт и знания в развитие инфраструктуры муниципалитета и продолжают это делать на благо города. А от наших властей как-то услышала: «…пусть сидят дома»…

Не удается найти понимания с муниципальными властями и по вопросам эффективности эксплуатации котельных. К примеру, для подключения новых объектов к сетям теплоснабжения и исключения дефицита тепла котельной № 26, эксплуатируемой с 1955 года, в 2016 году было принято решение строительства новой котельной. Готовность проекта составляет 95%. Однако недавно нам сообщили о ненужности проведенных работ…

Вопросы с задолженностью

Мы активно проводили и проводим работу с неплательщиками а рамках досудебного урегулирования: телефонные звонки, объявления с разъяснениями последствий в СМИ, уведомления, претензии как к физическим, так и юридическим лицам, реструктуризация. На предприятии образована комиссия по работе с неплательщиками. Это дает небольшой результат. Те законные методы воздействия на неплательщиков, которые теплоснабжающая организация может использовать, не дают действительно эффективного результата. На практике убедились в необходимости комплексного подхода к решению этой проблемы, в том числе и с привлечением органов МВД.

Нужно сказать, что нет активного содействия со стороны службы судебных приставов. Ситуация показала, что без взаимодействия всех структур вопросы с задолженностью населения, юрлиц либо не решаются, либо решаются единолично.

Пытаюсь достучаться

В конце 2018 года была опубликована информация о выделении муниципалитетам средств (дотаций) из бюджета, которые должны быть направлены на погашение долгов за газ. Чем не поддержка структур ЖКХ? На этом основании мы направили обращения в органы местной исполнительной власти с просьбой разъяснить распределение бюджетных средств по этой статье. В ответ получили отписки (сейчас это нередко называют «пинг-понгом», имеются копии переписки. — Прим. ред.).

Я не умею говорить красиво. Возможно, слова, сказанные одним известным предпринимателем, лучше подходят: «Не говорю, что все союзы предпринимателей способны достучаться до высших руководителей. Но если ничего не делать, не пытаться достучаться до чиновников, тогда на каждого из нас будет надет намордник и говорить нам разрешат лишь сквозь зубы. Боюсь, что вскоре намордник заклеят скотчем».

Верю, что вам, как руководителю страны, небезразлична ситуация в отрасли ЖКХ, небезразличны судьбы граждан. Прошу взять под личный контроль сложившуюся ситуацию и разобраться. На местах нам не удалось ее урегулировать. Прошу исключить административный ресурс в решении проблемы. Я не вижу других способов решить эту проблему сейчас. От вашего участия зависит судьба коллектива, общества, жителей города.

С глубоким почтением и уважением, директор ООО «Уралсервис» Стадниченко Ольга Николаевна.

Вот так, написала, рассказала все, чисто с позиции женской, стало легче… А вдруг, как в сказке, президент прочитал, вник в проблемы, с которыми столкнулись более ста человек маленького городка, и помог их решить!

ДЛЯ СПРАВКИ

ООО «Уралсервис» эксплуатирует девять котельных, теплотрассы протяженностью более 22 километров. В процессе эксплуатации котельных и теплотрасс вырабатывает и поставляет тепловую энергию в помещения 210 многоквартирных домов, 38 бюджетных организаций. На предприятии работает более 180 человек, большая часть из которых люди пенсионного или предпенсионного возраста. Предприятие работает в рамках коллективного договора, сохраняя социальные гарантии.