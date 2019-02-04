Православный календарь: 4 - 10 февраля 2019

4 февраля

Понедельник

Поста нет

Святой апостол Тимофей (из числа 70-ти)

В Евангелии от Луки говорится: «Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало». Церковь сохранила жития всех этих апостолов.

5 февраля

Вторник

Поста нет

Священномученник Климент

Во время страшного голода в Галатии (территория современной Турции) язычники бросали своих детей, Климент и его приемная мать София собирали несчастных к себе, питали и одевали их, готовили их к принятию святого крещения.

6 февраля

Среда

Разрешается рыба

Блаженная Ксения Петербургская (нач. XVIII в.)

Ксения Петербуржская. Икона.

Одна из самых почитаемых святых на Руси. В 26 лет ее муж внезапно скончался. Ксения была потрясена тем, что он умер без исповеди и причастия. И решила, что подвигом вымолит у Бога для него прощения. Подарила свой богатый дом бедной женщине и приняла на себя подвиг юродства (прикинулась умалишенной). Днем ходила по городу, ночь проводила в молитве. Обладала даром прозорливости, уберегая людей от неверных поступков. Известны сотни случаев ее помощи уже в наше время.

7 февраля

Четверг

Поста нет

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали»

Икноа "Утоли моя печали".

После пожара в храме икона пылилась на колокольне. В 1760 году больная женщина удостоилась видения этого святого образа и исцелилась после молебна перед ним. Во время чумы 1771 года перед иконой исцелилось множество больных. Этот день — престольный праздник челябинского храма «Утоли моя печали», который освящен патриархом Алексием Вторым.

8 февраля

Пятница

Разрешена рыба

Преподобный Ксенофонт, Мария и их сыновья Аркадий и Иоанн (Константинополь, V век)

Корабль, на котором плыли братья, потерпел крушение. Родители продолжали молиться за них. И через несколько лет во время паломничества в Иерусалиме встретили сыновей, живших в монастыре. Так и мы, не будем отчаиваться в трудных ситуациях, уповая на помощь свыше.

9 февраля

Суббота

Поста нет

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).

В честь этого великого святого назван город мастеров в Челябинской области — Златоуст. Потому для уральцев это особо почитаемый святой.

10 февраля

Воскресенье

Поста нет

Собор новомученников и исповедников Церкви Русской

В честь них освящен нижний придел в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Озерска. Община храма много делает для того, чтобы увековечить память о гонениях на Церковь в XX веке.

АНОНС

Каждую пятницу в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) программа «Православный календарь». На ваши вопросы ответят священники Челябинской епархии. Телефон прямого эфира 7000-953.

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