Православный календарь: 4 - 10 февраля 2019
4 февраля
Понедельник
Поста нет
Святой апостол Тимофей (из числа 70-ти)
В Евангелии от Луки говорится: «Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало». Церковь сохранила жития всех этих апостолов.
5 февраля
Вторник
Поста нет
Священномученник Климент
Во время страшного голода в Галатии (территория современной Турции) язычники бросали своих детей, Климент и его приемная мать София собирали несчастных к себе, питали и одевали их, готовили их к принятию святого крещения.
6 февраля
Среда
Разрешается рыба
Блаженная Ксения Петербургская (нач. XVIII в.)
Ксения Петербуржская. Икона.
Одна из самых почитаемых святых на Руси. В 26 лет ее муж внезапно скончался. Ксения была потрясена тем, что он умер без исповеди и причастия. И решила, что подвигом вымолит у Бога для него прощения. Подарила свой богатый дом бедной женщине и приняла на себя подвиг юродства (прикинулась умалишенной). Днем ходила по городу, ночь проводила в молитве. Обладала даром прозорливости, уберегая людей от неверных поступков. Известны сотни случаев ее помощи уже в наше время.
7 февраля
Четверг
Поста нет
Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали»
Икноа "Утоли моя печали".
После пожара в храме икона пылилась на колокольне. В 1760 году больная женщина удостоилась видения этого святого образа и исцелилась после молебна перед ним. Во время чумы 1771 года перед иконой исцелилось множество больных. Этот день — престольный праздник челябинского храма «Утоли моя печали», который освящен патриархом Алексием Вторым.
8 февраля
Пятница
Разрешена рыба
Преподобный Ксенофонт, Мария и их сыновья Аркадий и Иоанн (Константинополь, V век)
Корабль, на котором плыли братья, потерпел крушение. Родители продолжали молиться за них. И через несколько лет во время паломничества в Иерусалиме встретили сыновей, живших в монастыре. Так и мы, не будем отчаиваться в трудных ситуациях, уповая на помощь свыше.
9 февраля
Суббота
Поста нет
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
В честь этого великого святого назван город мастеров в Челябинской области — Златоуст. Потому для уральцев это особо почитаемый святой.
10 февраля
Воскресенье
Поста нет
Собор новомученников и исповедников Церкви Русской
В честь них освящен нижний придел в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Озерска. Община храма много делает для того, чтобы увековечить память о гонениях на Церковь в XX веке.
АНОНС
Каждую пятницу в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) программа «Православный календарь». На ваши вопросы ответят священники Челябинской епархии. Телефон прямого эфира 7000-953.
КСТАТИ
Поп-блогер из Челябинска рассказал, что делать бездетным парам
В новой программе на радио «Комсомольская правда» священник Владимир Панарин отвечает на вопросы слушателей
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Православный календарь. Челябинск»