2019-02-08T14:08:12+03:00
Клиника года

В «СитиМед» помогут стать по-настоящему здоровым, красивым и счастливым

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Сеть экспертных клиник «СитиМед» — надежный проводник в мире здоровья, долголетия и красоты. Большинство специалистов клиник «СитиМед» работают с первых дней основания и успешно применяют свои знания и опыт взаимодействуя между собой, сохраняя и приумножая здоровье пациентов.

Основной принцип работы — индивидуальный подход к каждому пациенту. Доверие пациента — превыше всего.

Врачи клиник «СитиМед» — это профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, которые постоянно расширяют свои профессиональные знания, участвуя в международных конференциях по всему миру и занимаясь научной деятельностью в России. Здесь собрана команда профессиональных высококвалифицированных специалистов различных специальностей, имеющих за своей спиной большой опыт работы в ведущих государственных учреждениях Уральского региона и в крупнейших государственных клиниках. И, что самое главное, все они объединены общей идеей — помочь людям обрести здоровье. Именно поэтому, специалисты клиник «СитиМед» помогут каждому пациенту стать по-настоящему здоровым, красивым и счастливым.

Техническое оснащение Клиник постоянно улучшается, используется как самая прогрессивная и новаторская медицинская техника, так и аппараты, которые зарекомендовали свою эффективность и безопасность в течение многих лет практики. Обширная собственная диагностическая база клиник позволяет поставить диагноз в самые кратчайшие сроки и начать лечение на этапе обратимых изменений, когда опытный специалист может разорвать порочный круг заболевания.

Если у вас появились недомогания или боли, то ни в коем случае не стоит медлить: чем быстрее вы обратитесь к специалистам, тем быстрее вы обретете прежнюю радость жизни.

Удобное расположение является еще одним плюсом клиник «СитиМед», ведь в мегаполисе так важно экономить каждую минуту, не тратя их на решение транспортных проблем. Клиники с удобными парковочными местами находятся в Центральном и Калининском районах Челябинска, на улицах Лесопарковой (на территории отеля «Парк Сити») и Академика Королева, что делает их доступными для всех желающих.

Чтобы отдать свой голос за сеть экспертных клиник «СитиМед», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Сеть экспертных клиник «СитиМед» в Челябинске:

ул.Лесопарковая, 6

ул.Ак.Королева, 40

Тел.: (351) 265-55-15

citymed74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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