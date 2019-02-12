«Полимедика» — новый формат поликлиник, оказывающих услуги в системе ОМС

«Полимедика» — это федеральная сеть поликлиник, оказывающих услуги в системе обязательного медицинского страхования. Ее основатели считают, что медицина должна быть доступной всем вне зависимости от дохода. В «Полимедике» нет платных услуг. В то же время здесь предоставляют весь объем первичной медицинской помощи, доступный в государственных лечебных учреждениях, создавая комфортные условия пребывания в наших клиниках.

Пациентам доступны услуги участковой службы с выездом на дом, узких специалистов и женской консультации. Среди обследований: рентген, УЗИ, ФГДС. В каждом филиале работает процедурный кабинет, где можно сдать анализы и сделать ЭКГ. Также пациенты могут получить лечение в дневном стационаре.

Врачи «Полимедики» проходят постоянное обучение, которое включает онлайн-лекции, тесты, клинические разборы. «Полимедика» сотрудничает с лидерами медицинского мнения, которые пропагандируют принципы доказательной медицины. Здесь имеется образовательная платформа, где врачи могут ознакомиться с учебными материалами.

В «Полимедике» большое внимание уделяется сервису. После приема врача каждый пациент может оставить обратную связь: заполнить анкету в зоне ожидания или написать отзыв в группе в социальных сетях, на других интернет-ресурсах; существуют кнопки качества, книги жалоб и предложений в регистратуре, а улаживание конфликтов и оказание помощи посетителям курирует сервис-менеджер с выделенным телефонным номером.

Истории болезни пациентов хранятся в электронной медицинской карте. Теперь анализы, результат обследований и заключение врача не будут потеряны, и их не нужно будет искать по кабинетам.

Для пациентов доступны телемедицинские консультации, которыеработают по системе «врач консультирует врача» во время очного приема пациента.

Если после приема врача пациент забыл что-то спросить или прочитал инструкцию к препарату и возник вопрос, то он может написать специалистам в WhatsApp, Телеграм или sms.

В связи с большим количеством вызовов врача на дом особенно в период эпидемии, в «Полимедике» постарались автоматизировать этот процесс. Можно не ждать ответа оператора, а оставить заявку на сайте, в телеграме и автоматизированному голосовому роботу.

Если вы хотите отдать свой голос за федеральную сеть поликлиник «Полимедика», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

ЛОГО

«Полимедика», федеральная сеть поликлиник, оказывающих помощь в системе ОМС в Челябинске:

ул. Братьев Кашириных, 130 А (консультативно-диагностический центр: прием терапевтов, врачей-специалистов, УЗИ, ФГДС, Рентген, женская консультация);

ул. Полянка, 2А (женская консультация и центр терапевтического приема);

ул. Академика Королева, 15 (центр терапевтического приема);

ул. 40-летия Победы, 52 (центр терапевтического приема);

тел.: (351) 20-20-420;

mnogomed.ru

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