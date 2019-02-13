Эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области: вирус «перекинулся» на взрослых

Нет, конечно, взрослые уходили на больничный и раньше. Но после новогодних каникул наибольший прирост заболевших давали школьники. По области даже отправили на карантин сотни классов и десятки школ.

А теперь ситуация изменилась. Школяры стали болеть поменьше — помогли внеплановые каникулы из-за морозов. А среди взрослых вирусы просто разбушевались. Только за прошлую неделю заболеваемость поднялась сразу на 25%.

— В целом темпы прироста снизились. Но по области и в Челябинске все еще наблюдается эпидемия ОРВИ и гриппа. На больничный всего за неделю ушли более 40 тысяч южноуральцев. Среди заболевших есть подхватившие грипп, в том числе и свиной, — говорят в региональном Роспотребнадзоре.

С 30 января на Южном Урале усилены меры по профилактике респираторных заболеваний. Продавцам в магазинах рекомендовали носить маски. В общественном транспорте дезинфицируют поручни и полы. В школах и садиках введен «утренний фильтр»: больных детей отправляют домой лечиться. Если в классе простыли 20% учеников, класс закрывают на карантин. То же самое и со школой.

Сейчас по области приостановлен учебный процесс в 114 школах. В Верхнем Уфалее, Миассе, Копейске, Кусе они закрыты полностью. На карантин отправлены 269 классов и 9 групп в детсадах.

БДИ!

Как не заболеть во время эпидемии

1. Старайтесь не ходить в многолюдные места: театры, кино, ТРК. Меньше катайтесь в общественном транспорте.

2. Выгонять с работы больных сотрудников. И самому оставаться дома при первых признаках недомогания.

3. Если кто-то болеет дома, изолировать заболевшего в отдельную комнату. По назначению врача можно принимать лекарства для профилактики.

4. Мыть руки после улицы и после пользования общими предметами.

5. Проводить влажную уборку дома с дезсредствами и проветривать помещения.

6. Много отдыхать, высыпаться, одеваться по погоде и гулять на свежем воздухе.

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