2019-02-18T08:17:51+03:00
Клиника года

Медицинский центр «Кристалл»: индивидуальный подход, высококачественное лечение и ответственность за конечный результат

Клиника расположена в городе Южноуральске
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Медицинский центр «Кристалл» — это многопрофильный медицинский центр, расположенный в красивой лесопарковой зоне, который по праву считается одним из ведущих учреждений здравоохранения Южноуральска.

Центр имеет лицензии более чем на 37 видов медицинской деятельности, оснащен новым современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Прием ведут опытные специалисты — кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой квалификационных категорий, по различным направлениям: акушерство и гинекология, эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, офтальмология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопия, лабораторные исследования и другие.

Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры предприятий, а также физических лиц.

С октября 2016 года здесь проводятся операции при катаракте с использованием современного оборудования японских и американских производителей. Эта аппаратура позволяет оперировать быстро и без неприятнх ощущений: пациент сразу после операции может отправиться домой. Следует также отметить, что офтальмологический кабинет медицинского центра «Кристалл» оснащен всем необходимым оборудованием, что позволяет осуществлять предоперационную диагностику, проводить полноценное послеоперационное наблюдение и реабилитацию пациентов.

Еще одно актуальное направление центра — косметология. Пациентов принимают квалифицированные врачи-косметологи и предлагают различные программы ухода за кожей, аппаратную и инъекционную косметологию, маникюр, педикюр и много других процедур для красоты и молодости.

В центре также работает аптечный пункт.

Принципы работы центра — это, прежде всего, индивидуальный подход, высокий профессионализм, многоуровневая диагностика и высококачественное лечение, ответственность за конечный результат.

Если вы хотите отдать свой голос за медицинский центр «Кристалл», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Медицинский центр «Кристалл» г. Южноуральск:

ул. .Парковая 2 А, ул. Мира 47 (филиал);

Тел.: (351) 701-00-47, 8-982-347-00-47;

кристаллмед.рф

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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