2019-02-18T09:54:51+03:00
Клиника года

Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН»: вернуть молодость и избавиться от эстетических недостатков

Эффективность процедур доказана клинически
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«ЛИНЛАЙН» в Челябинске входит в сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии, насчитывающую более 30 филиалов в нашей стране.

Клиника открылась в Челябинске осенью 2004 года. С этого времени у клиники появилось множество клиентов, которые доверяют и рекомендуют «ЛИНЛАЙН» своим друзьям и знакомым.

Шесть причин доверять «ЛИНЛАЙН»:

1) «ЛИНЛАЙН» предлагает процедуры, безопасность и эффективность которых доказана клинически. «Если вы не можете найти в нашем списке услуг ту или иную процедуру, то только потому, что эта процедура представляет опасность для вашего здоровья», — говорят специалисты клиники.

2) «ЛИНЛАЙН» дает гарантию качества предоставляемых услуг. Если заявленный результат не достигнут, деньги возвращаются клиенту.

3) «ЛИНЛАЙН» дорожит доверием клиентов. Именно поэтому сотрудники клиники никогда не станут пытаться навязать пациенту то, что объективно ему не нужно (нет очевидных показаний).

4) На сайте клиники можно записаться на процедуру онлайн. Удобный сервис «Онлайн-конструктор» позволяет выбрать выгодную цену в зависимости от загрузки клиники и врача. Система бонусов «ЛИНЛАЙН» дает возможность заработать существенные скидки на услуги.

5) «ЛИНЛАЙН» предлагает современные и эффективные процедуры омоложения и коррекции эстетических недостатков.

6) Услуги «ЛИНЛАЙН» выделяют клинику из других косметологических клиник и салонов города:

• RecoSMA — омоложение и лифтинг без операции.

• QOOL-эпиляция — современный способ удаления нежелательных волос.

• Лазерное лечение расширенных сосудов, гиперпигментации, рубцов и растяжек.

• Лазерное удаление новообразований, татуировок.

• Лечение псориаза и угревой болезни

Чтобы отдать свой голос за Клинику лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН»

г. Челябинск, ул. К.Маркса, 81;

Тел.: (351) 225-38-21;

www.linline-clinic.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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