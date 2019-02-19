«Катав-Ивановск уничтожен землетрясением»: Википедия утверждает, что такого места больше нет
Последние три дня интернет-энциклопедия Википедия шокировала всех посетителей странички о Катав-Ивановске. Сразу после традиционной преамбулы про город в Челябинской области сообщалось, что населенный пункт уничтожен. На это обратили внимание журналисты местной газеты «Авангард».
5 сентября на Урале произошло землетрясение. Установлено, что эпицентром стал Катав-Ивановск. В домах тряслась мебель, стены пошли трещинами, кое-где обвалился потолок. Но обошлось без жертв.
Однако в статье на Википедии прибегли к фантастическому жанру альтернативной истории.
— Сила землетрясения дохолила до 6 баллов, чего не выдержал город и окончательно разрушился. 7 сентября в 15:43 последний автобус с жителями города отправился в пункт временного содержания в Челябинск, — гласит текст статьи.
Так выглядела статья. Сейчас все исправлено.Фото: Скриншот сайта
КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ
Внести правку в Википедию может любой пользователь. Причем изменения отображаются моментально. Однако в целом, система хорошо отлажена: правки статей проверяют модераторы. Откровенный абсурд удаляется. Правдоподобным фейкам тоже долго не удается существовать: без ссылки на источник инфомрация также удаляется.
Модерации подвергаются прежде всего популярные и вновь созданные статьи. Страничку Катав-Ивановска до 19 февраля стабильно посещали 40-60 человек в день.
КТО ВНЕС ПРАВКИ
«КП — Челябинск» изучила историю правок статьи. Она в открытом доступе. Версий материала было несколько. Как оказалось, после сообщения о последнем автобусе с жителями, была еще одна приписка.
— В настоящий момент в городе остался один житель — 80-летний Ярослав, — также была указана фамилия.
Затем вновь правка:
— В настоящий момент в городе остался один житель — 80-летний Максим, — также была указана фамилия.
Поискав через поисковик «пенсионеров», быстро удалось установить, что имена принадлежат двум местным школьникам. Один из них занимался в кружке юных корреспондентов. Похоже, что виртуальное уничтожение Катав-Ивановска — их рук дело.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Землетрясение на Урале 5 сентября 2018»