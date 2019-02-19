2019-02-19T09:57:34+03:00
Общество

«Катав-Ивановск уничтожен землетрясением»: Википедия утверждает, что такого места больше нет

«Комсомолка» выяснила, кто мог разрушить город в Челябинской области
Андрей АБРАМОВ
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На месте Катав-Ивановска можно представлять разрушенный постапокалипсис. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВНа месте Катав-Ивановска можно представлять разрушенный постапокалипсис. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Последние три дня интернет-энциклопедия Википедия шокировала всех посетителей странички о Катав-Ивановске. Сразу после традиционной преамбулы про город в Челябинской области сообщалось, что населенный пункт уничтожен. На это обратили внимание журналисты местной газеты «Авангард».

5 сентября на Урале произошло землетрясение. Установлено, что эпицентром стал Катав-Ивановск. В домах тряслась мебель, стены пошли трещинами, кое-где обвалился потолок. Но обошлось без жертв.

Однако в статье на Википедии прибегли к фантастическому жанру альтернативной истории.

— Сила землетрясения дохолила до 6 баллов, чего не выдержал город и окончательно разрушился. 7 сентября в 15:43 последний автобус с жителями города отправился в пункт временного содержания в Челябинск, — гласит текст статьи.

Так выглядела статья. Сейчас все исправлено. Фото: Скриншот сайта

Так выглядела статья. Сейчас все исправлено.Фото: Скриншот сайта

КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ

Внести правку в Википедию может любой пользователь. Причем изменения отображаются моментально. Однако в целом, система хорошо отлажена: правки статей проверяют модераторы. Откровенный абсурд удаляется. Правдоподобным фейкам тоже долго не удается существовать: без ссылки на источник инфомрация также удаляется.

Модерации подвергаются прежде всего популярные и вновь созданные статьи. Страничку Катав-Ивановска до 19 февраля стабильно посещали 40-60 человек в день.

КТО ВНЕС ПРАВКИ

«КП — Челябинск» изучила историю правок статьи. Она в открытом доступе. Версий материала было несколько. Как оказалось, после сообщения о последнем автобусе с жителями, была еще одна приписка.

— В настоящий момент в городе остался один житель — 80-летний Ярослав, — также была указана фамилия.

Затем вновь правка:

— В настоящий момент в городе остался один житель — 80-летний Максим, — также была указана фамилия.

Поискав через поисковик «пенсионеров», быстро удалось установить, что имена принадлежат двум местным школьникам. Один из них занимался в кружке юных корреспондентов. Похоже, что виртуальное уничтожение Катав-Ивановска — их рук дело.

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Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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