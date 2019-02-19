«Место, где все фотографируются»: в Челябинской области трое студентов слепили снеговика высотой с трехэтажный дом

Здоровенный снеговик стоит на участке дома в поселке Мирный Красноармейского района. Три огромных снежных шара, пуговки размером с человеческую голову, руки из досок и самая большая морковка, которая только была в погребе. Если быть точным, высота этого гиганта 7,7 метров. Для сравнения, это высота трехэтажного дома.

Слепили здоровяка трое друзей Кирилл Матвеев, Артем и Руслан Галимовы. Парни махали лопатами неделю, по восемь часов в день, чтобы поучаствовать во всероссийском конкурсе и побороться за приз в 100 тысяч рублей.

СНЕГ СОБИРАЛИ ПО ВСЕЙ ОКРУГЕ

— Я узнал, что известный ютуб-канал объявил конкурс на самого высокого снеговика. Победителю пообещали деньги. Мы как раз сдали сессию и были дома на каникулах. Времени свободного много, поэтому решили попробовать, — рассказал Артем Галимов.

Парни дружат с детства, живут по соседству. Учатся в университетах Челябинска. Артем на энергетика, Руслан на учителя физкультуры, а Кирилл — на теплоэнергетика.

Сначала друзья задумали построить шестиметрового снеговика, но в процессе поняли — маловато. Тогда решили увеличить высоту. Какого-то плана у «строителей» не было — придумывали все на ходу. Сделали каркас из шифера. Когда собрали весь «стройматериал» на участке, вооружились тележками и стали возить с улицы снег.

Снег на гиганта собирали со всей округи. Фото героев публикации.

— Собирали снег, где только можно. Сколько точно ушло, не считали. Но очень много. Закидывали снег вручную лопатами. Когда лепили второй и третий шары, ставили леса, сначала кидали снег на них, потом в форму. Уставали, замерзали, конечно, но делали. Уходили из дома часов в 10 утра, а возвращались около восьми вечера. Когда темнело, ставили прожектор, — вспоминают парни.

Строительство шло пять дней, потом студенты уехали на учебу в Челябинск. А в выходные вернулись и достроили снеговичище. Как раз снег успел спрессоваться.

Снеговик вышел высотой 7,6 метров. Фото героев публикации.

«ЗВЕЗДНЫЙ» СНЕГОВИК

«Декорировали» снежную скульптуру пуговками из картона, проткнутого шампурами. По такой же технологии сделали глаза и губы.

Восьмиметровый снеговик стал в поселке «звездой» и местом, где все фотографируются. Все спешат посмотреть на него, пока не растаял.

Итоги конкурса станут известны со дня на день. В нем участвуют «снеголепы» по всей России, а также из Германии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Ребята из Мирного шли первыми, но в последние дни их обогнали. Парень из Татарстана слепил снеговика высотой 9,4 метра.

Однако шанс на победу еще есть. Организаторы будут учитывать не только высоту, но и то, что снеговик сделан исключительно руками, без помощи техники. Весь процесс должен быть снят на видео. А еще снежная скульптура должна быть классической — из трех шаров, с глазами, руками и настоящей морковкой.

НА ЗАМЕТКУ

Самый большой снеговик в мире был построен в городе Бетел в США весной 2008 года. Назвали огромную снежную бабу Олимпия. Ее высота 37 метров.

КСТАТИ

Еще три необычных снеговика в Челябинской области зимы-2019

Йети — «обитает» в Нязепетровском районе, на берегу реки Куказар. Кормится из специальной кормушки, сделанной местными жителями специального для Снежного человека. Между прочим, первой и пока единственной в мире. Кормушка для Йети прославилась на всю страну, ее показали по Первому каналу. К ней чуть ли не каждый день приезжают не только жители района, но и гости из области, чтобы сфотографироваться и оставить лакомство для лесного жителя.

Снежного человека построили рядом с первой в мире кормушкой для Йети. Фото: Константин Сметанин.

Танк Т-34. Скульптуру легендарной военной техники почти в натуральную величину слепили в Кусе. Ее авторы — 16-летние «скульпторы» Александр Ломакин и Данил Чирков. Парни выкрасили танк зеленой краской и залили водой. Он заледенел и стал как «бронированный». По нему с удовольствием лазает местная ребятня, а взрослые фотографируются на память. Саша и Данил уже придумали, как усовершенствовать свое творение — в следующем году хотят построить танк с вращающейся башней.

Танк получился почти в натуральную величину. Фото: газета "Жизнь района".

Многодетная мама снеговик — эту милоту слепили жители Магнитогорска в своем саду. Снежная мама в платке и варежках везет в коляске-тачке шесть маленьких снеговичат. Фото скульптуры облетело соцсети и позабавило пользователей.

Умилительная скульптура. Фото: Анастасия Иванова.

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